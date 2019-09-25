Xiaomi рассказала, сколько времени и денег потратила на Mi Mix Alpha

Компания удивила мир выпуском смартфона с экраном почти на весь корпус. Она кропотливо занималась его разработкой и не собирается останавливаться.

На разработку Xiaomi Mi Mix Alpha производителю понадобилось два года и более 70 миллионов долларов. Над созданием смартфона работало больше одной тысячи инженеров. Об этом 91mobiles рассказал генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. По словам Цзюня, производитель потратит ещё 1,5 миллиарда долларов на развитие технологии Alpha.

В сентябре этого года Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном почти на весь корпус. Процент полезной площади — более 180%. Устройство будет стоить 180 тысяч рублей.