Нужны ли нам такие инновации? 5 вопросов к Xiaomi с экраном на весь корпус

Китайская компания удивила мир, представив смартфон с экраном по всему корпусу. Это концептуальный смартфон, который выйдет в ограниченном количестве. Лайф разобрался, что может быть не так с этим устройством.

В сентябре этого года компания Xiaomi представила концептуальный смартфон — Mi MIX Alpha. Его фишка в том, что экран расположен по всему корпусу — на передней панели, на задней и по бокам.

Это не первый необычный форм-фактор за последние два года.

В конце 2018-го производители стали экспериментировать с расположением селфи-камеры и пришли к возрождению снайперов (Xiaomi Mi MIX 3, Lenovo Z5 Pro), а в феврале-марте производители показали складные смартфоны. Естественно, появилась вероятность, что смартфоны в классическом форм-факторе уйдут в небытие.

Правда, пока это самое удобное и универсальное решение. У любой альтернативы возникает масса проблем: отсутствие водозащиты, хрупкость, неэргономичность. Какие вопросы к Mi MIX Alpha? Его особенности — камера на 108 мегапикселей и 5G, но прежде всего интересует форм-фактор.

Для чего нужен двойной экран в нескладном смартфоне?

Генеральный директор Xiaomi Линь Бинь уже подтвердил, что Mi MIX Alpha — это складной смартфон, который нельзя развернуть. Он разрабатывался синхронно со складным мобильным устройством и создан по похожим технологиям.

Идея складного смартфона — получить возможность пользоваться планшетом там, где раньше это было трудно. К примеру, вы сели в метро, достали из кармана смартфон, развернули его и получили планшетный экран.

Экран на задней панели — гораздо менее перспективное решение. Оно уже опробовано. В прошлом году представили Vivo NEX Dual Screen Edition. Самое практичное применение второго экрана — "зеркало". Человек, которого вы снимаете, видит, каким он получится на фотографии.

Перспективный сценарий использования двух экранов фактически только один. Когда вы снимаете человека на основную камеру, тыльный дисплей отобразит кадр и пользователь определит, устраивает его снимок или нет.

И всё. Других сценариев использования двух экранов одновременно нет. Трекпад на задней панели? Это неудобно, доказано PS Vita.

Двойной экран увеличит цену смартфона. Как отреагируют пользователи?

Xiaomi Mi MIX Alpha крайне дорогой — около $2,8 тысячи долларов (180 тысяч рублей). На его разработку производителю понадобилось два года, более 70 миллионов долларов и больше одной тысячи инженеров.

Насколько он будет дороже обычного флагманского смартфона, можно прикинуть. Себестоимость одного OLED-экрана — примерно 120 – 130 долларов. Получается, дисплей на обратной стороне — это минимум плюс 250 долларов к себестоимости смартфона. А изогнутая матрица, работающая и на боковых гранях аппарата, стоит очевидно больше.

Важно ответить на вопрос, для чего увеличивать себестоимость смартфона. В пункте выше мы выяснили, что рабочий сценарий пользования только один. Заплатит ли пользователь двойную цену ради "зеркала", декоративной и необязательной фичи?

Как новый форм-фактор упростит пользование смартфоном?

Эволюция мобильных устройств стремится к упрощению пользования. Стив Джобс проложил начало эре смартфонов с сенсорным экраном и минимумом кнопок, потому что так аппарат становится удобнее.

Увеличенный дисплей потребует увеличенный аккумулятор. А с большим аккумулятором нужно увеличивать толщину корпуса.

Так и получилось у Xiaomi Mi MIX Alpha. На презентации аппарат лежит на полке с книгами — и по толщине не сильно им уступает.

Такие габариты добавят пользователю проблем. Его будет проблематично держать в руке, он окажется тяжёлым, а в кармане джинсов устройство будет слишком сильно выпирать и вульгарно смотреться.

Кроме того, физические кнопки заменят цифровые. Возможно, из-за этого увеличится число рандомных нажатий.

Получается, аппарат не только не упростит пользование мобильным устройством, но и усложнит его, доставив тех забот, которых не доставляют смартфоны с классическим форм-фактором. Пользователи точно хотят этого?

Насколько надёжен изогнутый экран?

В складных смартфонах стоят пластмассовые экраны POLED, потому что они лучше гнутся.

История с Samsung Galaxy Fold показала, что эти матрицы также ненадёжные.

Претензий масса.

В первые дни теста у ряда озорников вышли из строя экраны. Они сняли слой дисплея, думая, что это защитная плёнка. А в сентябре этого года смартфон снова вышел из строя — на месте изгиба появилось пятно, пиксели стали гореть неестественными цветами.

А топ-менеджер Motorola назвал главный минус Huawei Mate X и других раскладушек с экранами наружу — их экран быстро царапается.

Эти недостатки присутствуют в Xiaomi Mi MIX Alpha?

Каким будет чехол для смартфона?

На тизере показано, что часть экрана по бокам задействуется при пользовании — там показываются время, дата и прочие данные. Получается, в чехле эта часть корпуса не может быть закрытой.

Тогда каким должен быть чехол, чтобы защищать смартфон от ударов и при этом не закрывать полезную площадь экрана — как детский ударопрочный чехол для iPad?

***

Смартфон странный. Тем не менее ругать компанию за инициативу нельзя. Аппарат не вышел в массовое производство — первая партия составит всего 500 экземпляров. Кроме того, Mi MIX — экспериментальная линейка.

К тому же Xiaomi не меняет политику, а просто пробует новые решения. Если вам нужен классический смартфон, присмотритесь к Mi 9 или Mi 9T Pro. А по MIX компания смотрит, как пользователи реагируют на те или иные решения.