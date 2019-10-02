Выбор бюджетного смартфона: Xiaomi или Samsung?

Модели Samsung и Xiaomi — фронтмены ценового сегмента до 15 тысяч рублей. Первые совершили большой шаг вперёд, переосмыслив создание мобильных устройств начального уровня в линейке Galaxy A. Вторые подняли планку качества камеры, экрана и автономности в Redmi Note 7. Выясняем, как выбрать себе мобильное устройство между моделями одного и другого бренда.

Экран

Одна из фишек новых Galaxy A — AMOLED-экраны. Чёрные пиксели на них не подсвечиваются, это даёт ряд преимуществ:

чёрный цвет по-настоящему чёрный;

внутриэкранный сканер отпечатка пальца. С IPS-матрицами пока не используется;

более насыщенные цвета. Если не нравится, насыщенность можно понизить в настройках.

Минус OLED-экранов — выгорание пикселей. Через полгода и позже на них могут появиться пятна. Образуются они случайными образом — на некоторых копиях флагмана Galaxy S8 они появились, на некоторых нет.

Samsung также ставит и IPS-экраны. К примеру, в Galaxy M20. Матрица качественная, как и большинство IPS-экранов в 2019 году, с виду разница невелика.

Xiaomi начального уровня выходят строго с IPS-экраном. При этом они качественные. Разрешение, яркость, насыщенность, углы обзора — всё на типовом уровне. Модель с худшей матрицей — Mi A3. Там, как ни странно, стоит AMOLED-экран, но с разрешением HD+, поэтому картинка менее чёткая.

Дисплеи остальных смартфонов Xiaomi плохими точно не назвать. Если вам важен дисплей, выбирайте себе по вкусу. Главное, чтобы разрешение было не ниже Full HD.

Оболочки

Samsung работает на One UI, Xiaomi — на MIUI. В плане дизайна и внимания к мелочам обе прошивки — одни из лучших на мобильном рынке. У обеих интерфейс выполнен в едином, минималистичном стиле.

One UI — ярко и сложно

В 2019 году корейский гигант сменил Samsung Experience на One UI.

Оболочка разработана так, что все важные элементы интерфейса расположены в нижней части экрана. Пользователю не нужно тянуться до верхней части, удобно в случае с большими смартфонами.

До осени этого года фишкой One UI была тёмная тема. С выходом iOS 13 и Android 10 такое оформление интерфейса стало популярнее. Впрочем, частично тёмная тема в One UI сохранила индивидуальность — её можно включить прямо в шторке, не нужно открывать настройки.

Минус One UI — сложность. Настройки сетки иконок и прочего открываются прямо на рабочем столе и могут вызываться случайно. Если вы перейдёте на эту оболочку с MIUI, EMUI и iOS, возможно, к ней придётся привыкать.

Неопровержимый недостаток оболочки — показ уведомлений на экране блокировки.

Когда включаешь экран, видны только пиктограммы приложений, приславших уведомления. Чтобы посмотреть их, надо нажать на эти иконки. Тогда опустится шторка, и вы увидите текст уведомлений.

MIUI — узнаваемо и нестабильно

MIUI аналогичным образом внешне одна из самых узнаваемых оболочек. У неё три главных плюса:

кастомизация ползунков громкости. Они широкие, и для их регулировки не надо заходить в настройки — в общем, один из худших моментов в чистом Android успешно исправлен;

клонирование приложений. Здесь создаётся копия любой программы, а не только мессенджеров. Удобно, если у вас два и больше аккаунтов в соцсетях;

минималистичность и простота. Среди прошивок она максимально близка к iOS.

Xiaomi — один из лидеров по количеству выпускаемых смартфонов. Следовательно, и оптимизировать прошивку под каждую модель сложнее, чем конкурентам.

В оболочке на русском языке можно найти иероглифы. Приложение камеры может работать нестабильно — снимок в ночном режиме случайным образом не сохранится или программа перестанет открываться. Для восстановления работы потребуется перезагрузка смартфона.

Что из всего перечисленного важнее? Опыт показывает, что стабильность. На старте развития iOS и Android самое крепкое сообщество фанатов было у первой. И главным аргументом в пользу операционной системы Apple была её надёжная работа.

iPhone не позволяли загрузить музыку и видео без iTunes, когда стриминговые сервисы не были популярными. Тем не менее пользователи отдавали им предпочтение из-за плавного и стабильного софта. Поэтому в плане оболочки — лидер Samsung.

Камера

Здесь лидер — Xiaomi. Бюджетные Samsung ещё не догнали конкурента в этом плане. Кроме того, камера может быть хорошей, но недостатки окажутся слишком заметными.

К примеру, Galaxy M20 достойно снимает даже при недостаточной освещённости и с двукратным цифровым увеличением, но общее впечатление портит дешёвый ультраширокоугольный сенсор. Детализация до стыда низкая, коррекции дисторсии нет, появляется эффект бочки — по краям фотография искривляется.

При недостаточной освещённости бесспорный лидер — Xiaomi. В ночном режиме смартфоны снимают с более длинной выдержкой, источники света отображаются лучше. Также на них шире динамический диапазон — оттенков цветов больше. Как пример — Redmi Note 7.

В общем, если вам важно качество фотографий, обратите внимание именно на модели китайской компании.

NFC

Чип для бесконтактных оплат может стать поводом взять или отказаться от смартфона.

Xiaomi тотально игнорирует его в начальном уровне. И это большой минус для компании. Целевая аудитория может не пользоваться им, но наличие чипа еще сильнее увеличило бы лояльность к бренду.

Redmi Note 8 Pro получил чип. Возможно, это начало — бренд начнёт добавлять их в доступные модели. Но пока проблема остаётся актуальной.

Samsung осознаёт важность поддержки NFC. Среди новых Galaxy A его нет только в A10, самом доступном смартфоне. С помощью остальных моделей можно расплачиваться бесконтактно.

Samsung Pay — самый противоречивый сервис бесконтактных оплат. Работает даже со старыми терминалами, не синхронизирующимися с Google Pay и Samsung Pay. Вопросы возникают к интерфейсу приложения. К примеру, в нём есть рекламный баннер, его нельзя отключить. Если не устраивает, перейдите на Google Pay — оба приложения скачиваются из Google Play.

Самые сбалансированные модели

Redmi Note 7. Хит этого года. IPS-экран на 6,3 дюйма, двойная камера с основным модулем на 48 мегапикселей, процессор Snapdragon 660, аккумулятор на 4000 мАч и современный порт USB-C. Из минусов — габариты. Корпус толстый, 8,1 мм. Но это необходимость из-за аккумулятора с большим объёмом. Также у устройства нет NFC.

Samsung Galaxy M20. Фишка аппарата — автономность. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, с ним при умеренном пользовании устройство протянет без подзарядки три дня. В остальном он неплох. Экран — 6,3 дюйма Full HD+, процессор средней производительности Exynos 7904, USB-C.

Xiaomi Mi A2. Цена прошлогодней модели упала ниже 10 тысяч рублей, теперь это один из лучших смартфонов за свою цену. Экран Full HD+, процессор средней мощности Snapdragon 660, USB-C, основная камера на 12+20 мегапикселей. Минус устройства — аккумулятор. Ёмкость — всего 3000 мАч. Аппарат доживает до вечера при средней нагрузке, не более. Не спасает даже оптимизация. NFC нет.