Названы самые популярные смартфоны сентября. Есть ли им альтернатива?

"Яндекс.Маркет" опубликовал список самых популярных смартфонов по запросам пользователей за сентябрь. Названные модели — одни из лучших за свои ценники, но найдутся конкуренты и подешевле.

Топ-10 самых популярных смартфонов сентября выглядит так:

Redmi Note 7 (4 + 64 ГБ) Samsung Galaxy A50 (64 ГБ) Apple iPhone XR (64 ГБ) Redmi 7 (3 + 32 ГБ) Xiaomi Mi 9T (6 + 64 ГБ) Apple iPhone XR (128 ГБ) Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy S10e (6 + 128 ГБ) Redmi Note 7 (3 + 32 ГБ) Samsung Galaxy A70

Теперь подробнее о моделях.

Указаны средние цены по данным "Яндекс.Маркета". Разница в стоимости альтернативных вариантов может составлять до трёх тысяч рублей.

Xiaomi Redmi Note 7. Цена — 10,5 тыс. руб.

Чем хорош? Этот гаджет поднял планку качества смартфонов начального уровня. В нём Xiaomi отказалась от древнего microUSB в пользу современного и удобного USB-C. Удивляет камера: даже при недостаточной освещённости фото получаются качественными — что в обычном режиме, что в ночном с длинной выдержкой.

С железом порядок. Процессор — Snapdragon 660 со средней производительностью, ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, экран — 6,3 дюйма IPS Full HD+. В общем, сбалансированный смартфон, только превосходящий конкурентов в той же ценовой категории.

Альтернатива: Samsung Galaxy M20. Прямой ответ корейцев на Redmi Note 7. Его главное преимущество — автономность. С аккумулятором на 5000 мАч при умеренной нагрузке аппарат живёт до трёх дней. Второй плюс — более стабильная оболочка. One UI оптимизирована лучше, чем MIUI, поэтому в ней ниже вероятность встретить иероглифы в интерфейсе или вылеты приложений.

Камера хуже, чем в Redmi Note 7. Здесь стоит бесполезный ультраширокоугольный сенсор — фото с него получаются с ужасно низкой детализацией и эффектом бочки, по краям снимок искажается. Но есть и плюсы — при недостаточной освещённости фотографии достойные, а при двукратном цифровом увеличении качество не снижается. В плане производительности и экрана смартфоны одинаковые.

Samsung Galaxy A50. Цена — 14,5 тыс. руб.

Чем хорош? Хит компании в средневековом сегменте. Смартфон за 20 тысяч предлагает AMOLED-экран с внутриэкранным сканером отпечатка пальца, высокие производительность и автономность. Требовательные игры (вроде PUBG) воспроизводятся на высоких настройках, при уверенной нагрузке аппарат живёт без подзарядки два дня.

Минусы устройства — камера и корпус. Даже в идеальных условиях на фото видны проблемы с балансом белого, а при недостаточной освещённости камера непригодна к использованию. Корпус пластиковый, выглядит дёшево.

Альтернатива: Realme 3 Pro. Если и брать этот смартфон, то ради камеры. При недостаточной освещённости получаются фотографии с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном.

Впрочем, по остальным пунктам он тоже мало в чём уступает конкуренту. Экран IPS 6,3 дюйма Full HD+. Сканер отпечатка пальца наружный, на задней панели. С чипом Snapdragon 710 игры запускаются на высоких настройках графики, а заряда хватает на два дня пользования, если ограничиться общением и сёрфингом.

iPhone XR. Цена — 44,5 тыс. руб.

Чем хорош? Apple не прогадала. Это не только один из хитов "Яндекс.Маркета", но и самый популярный в мире смартфон. Он предлагает все фишки дорогих iPhone и стоит на 300 долларов дешевле.

Безрамочный корпус, Face ID, основной модуль тыльной камеры с увеличенными пикселями, программные фишки камеры — всё это есть в XR. При этом Apple удешевила его, убрав OLED-экран и телефотокамеру.

Альтернатива: Samsung Galaxy S10. Ключевое преимущество флагмана перед iPhone XR — экран. Те же 6,1 дюйма, но с изогнутыми краями, AMOLED, Quad HD+. Если вам важно качество картинки, лучше отдать предпочтение корейскому смартфону.

Минус аппарата — автономность. При средней нагрузке он живёт сутки и не более. В остальном смартфон достойный. Ультразвуковой внутриэкранный сканер отпечатка пальца, стереодинамики, флагманская мощность. Можно выбрать версию не на Exynos 9820, а на Snapdragon 855 — в ней операционная система будет быстрее.

Redmi 7. Цена — 7,9 тыс. руб.

Чем хорош? Отличная автономность — с батареей на 4000 мАч и экраном 6,26 дюйма HD+ заряда хватает на два дня, если ограничиться браузером, мессенджерами и соцсетями. Всё остальное — экран, производительность, звук — на уровне до 10 тысяч рублей. Камера в любом аппарате за такую цену непригодна к использованию. Сканер отпечатка пальца наружный, расположен на задней панели.

Альтернатива: Xiaomi Redmi 5 Plus. За год смартфон подешевел и стал одним из самых выгодных по соотношению цены и качества. Экран Full HD, аккумулятор на 4000 мАч, процессор Snapdragon 625. В плане производительности, автономности и экрана он выдаёт показатели на уровне смартфонов за 10–15 тысяч рублей и точно выше моделей до 10 тысяч.

Samsung Galaxy A10. Цена — 7,8 тыс. руб.

Чем хорош? Чтобы успешно продаваться в начальном сегменте, достаточно предлагаться пользователю под брендом Samsung. Впрочем, компания не паразитирует на популярности. Аппарат, как у Redmi 7, неплох в плане автономности — при средней нагрузке проживёт два дня. Экран, производительность и камера — на уровне начального сегмента. Сканера отпечатка пальца и NFC нет.

Альтернатива: тот же Redmi 5 Plus. Он лучше всех смартфонов за ту же цену.

Xiaomi Mi 9T. Цена — 18,5 тыс. руб.

Чем хорош? Бодрый оригинальный корпус — выдвижная камера, уникально оформленная задняя панель. Экран AMOLED с разрешением Full HD+, без вырезов и с внутриэкранным сканером отпечатка пальца. Камера, производительность и автономность — на уровне среднего класса.

Альтернатива: Honor 10. У него производительность выше: смартфон работает на флагманском Kirin 970, тогда как Mi 9T — на субфлагманском Snapdragon 730. Также на Honor стабильнее оболочка. EMUI — менее удачная прошивка, чем MIUI. При этом в ней значительно меньше багов.

Минус Honor 10 на фоне Mi 9T — экран. В нём стоит IPS-матрица с уже неактуальной "чёлкой". Сканер отпечатка пальца наружный и расположен на передней панели, поэтому процент полезной площади ниже. В плане камеры и звука аппараты примерно на одном уровне.

Samsung Galaxy S10e. Цена — 34,5 тыс. руб.

Чем хорош? Компактный корпус, AMOLED-экран 5,8 дюйма QuadHD+, стереодинамики. Камера достойная — как у Galaxy S10 (только без телефотообъектива). Автономность средняя — хватает на день пользования с умеренной нагрузкой, но не более.

Альтернатива: Huawei Mate 20 Pro. Один из лучших флагманов 2018 года. Тройная камера с трёхкратным оптическим и пятикратным гибридным зумом, лучшая ночная съёмка.

Корпус — противоречивый момент в смартфоне. Он уникальный и узнаваемый, но хрупкий. Блогер JerryRigEverything назвал аппарат одним из худших в плане прочности.

Samsung Galaxy A70. Цена — 20 тыс. руб.

Чем хорош? Самый большой смартфон линейки Galaxy A. Диагональ экрана — 6,7 дюйма. Идеально подходит любителям фаблетов. Тем более Honor и Xiaomi в этом году не выпустили свои Max-модели.

Производительность без ограничений, хотя процессор нетоповый. Автономность достойная — даже при большом экране заряда хватает на два дня пользования.

Альтернатива: Xiaomi Mi9 SE. Фишка этого смартфона — камера. Она тройная и с оптическим зумом, что редкость для среднего класса. Смартфон привлекает компактностью. Диагональ экрана — 5,97 дюйма. Дисплей AMOLED, сканер отпечатка пальца расположен под ним.

Чип нетоповый — здесь стоит Snapdragon 712. Впрочем, ограничений не чувствуется — игры запускаются на высоких настройках графики, а камера поддерживает искусственный интеллект. Минус устройства — автономность. Ёмкость аккумулятора — всего 3070 мАч, заряда хватает лишь в течение рабочего дня.

Два вывода по продажам на "Яндекс.Маркете"

Чем новее, тем больше внимания

Все модели из топа (кроме iPhone XR) вышли в этом году. При этом не все аппараты за свою цену удовлетворяют требованиям пользователей.

Ситуация с Redmi 7 и Redmi 5 Plus типичная. Массовый пользователь думает: чем новее смартфон, тем лучше. Однако это не всегда работает. Вот и ответ на вопрос, почему бренды выпускают бюджетные модели по два и больше раз за год: так их банально проще продвигать.

Недорогой новый iPhone — гарантированно хит

У Apple самая лояльная и терпеливая аудитория. Она не смотрит на Android при выборе смартфона, а модель последнего года за некосмическую цену — гарантия успеха. До 2018 года хитами становились прошлогодние модели iPhone. Удешевлённая будет продаваться ещё лучше, смотрите предыдущий пункт.

В этом году первым представили iPhone 11, а потом уже 11 Pro и его Max-версию. Логично, ведь более дешёвая модель должна продаваться лучше остальных.