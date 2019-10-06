5 впечатлений о Samsung Galaxy Fold. Как гибкий смартфон изменит вашу жизнь

В России открылся предзаказ на складные смартфоны Samsung Galaxy Fold. Подобные мобильные устройства должны изменить индустрию и вытеснить классические смартфоны. Лайф познакомился с девайсом и делится первыми впечатлениями.

В сложенном состоянии как кнопочный телефон

Мобильная индустрия приучила нас к двум особенностям смартфонов — безрамочному экрану и тонкому корпусу. За последние два года соответствие им стало правилом хорошего тона.

Fold в сложенном состоянии как раз пренебрегает обоими стандартами.

Дисплей расположен не на всю переднюю панель, рамка широкая. Толщина корпуса в сложенном состоянии — примерно полтора сантиметра, у классического смартфона этот показатель — 6,9 миллиметра.

С такими параметрами в сложенном состоянии смартфон напоминает кнопочные телефоны — с маленьким дисплеем и толстым корпусом. Держа его в руках, вспоминаешь эпоху кнопочных смартфонов с миниатюрным экраном.

В кармане сидит удобно

Правда, толстый корпус не сильно повлиял на эргономичность смартфона. Разница ощущается при пользовании устройством в сложенном состоянии, при ношении он не доставляет проблем.

Мы походили с аппаратом, положив его в карман. Изменение на фоне обычного смартфона только одно — ткань джинсов оттопыривается чуть сильнее.

И всё, в практическом плане разницы никакой. Важно, чтобы карман был глубоким, тогда проблем у вас точно не возникнет. Смартфон длинный, 160,9 миллиметра в сложенном состоянии.

Большой экран — вот ради чего старались

В развернутом положении посередине экрана образуется складка, но тактильно она не ощущается. Зато чувствуется рамка.

В мае этого года смартфон вышел из строя у ряда обзорщиков: журналисты снимали верхний слой раскладного экрана, думая, что это плёнка, поэтому дисплей переставал работать. Инженеры решили проблему: теперь над гибким экраном выступает рамка. Тактильно она ощущается как выступ.

Открывая клавиатуру, замечаешь, чем складной смартфон отличается от планшета. По задумке разработчиков, набирая текст, пользователь держит аппарат двумя руками. Поэтому клавиатура разбита на две части, располагающиеся с двух сторон гибкого экрана.

Первое время печатать сложно, но уже через десять минут пользования привыкаешь. В общем, планшет держится одной рукой, а текст набирается другой, на складном смартфоне при пользовании задействуются обе руки.

Фишка софта Galaxy Fold — выведение на экране одновременно четырёх приложений. Два с помощью функции разделения экрана, одно — через "Панель Edge" и одно — через оконный режим. Впрочем, это скорее демонстрация возможностей, чем практичная функция.

А вот по отдельности функции полезны. На большом экране крайне удобно одновременно читать ленты соцсетей и смотреть видео. Особенность Galaxy Fold в том, что он позволяет это делать сидя в метро, а не только лёжа на диване дома.

Планшетный звук

Звук на Galaxy Fold воспроизводится по-планшетному — из двух динамиков, расположенных на боковых рамках корпуса, сверху и снизу разговорный динамик. Поддерживается технология Dolby Atmos, с ней звук становится объёмнее. В общем, даже в плане звука это скорее раскладной планшет, чем складной смартфон.

Разговорный динамик расположен над маленьким экраном.

Камеры: внимание на экран

В сложенном и разложенном состоянии за съёмку с тыльной стороны отвечают одни и те же модули — 12+12+16 Мпикс, основной, телефото и ультраширокоугольный сенсоры. За съёмку с фронтальной стороны — разные: в развёрнутом состоянии 10+8 Мпикс, в свёрнутом — 10 Мпикс. Качество съёмки не удивило — оно такое же, как у Galaxy S10 и Note 10, потому что сенсоры основной камеры те же.

Гораздо больше удивило отображение снимков на экране. С большого дисплея заметно проще оценить кадры и приятнее их смотреть.

От съёмки в сложенном состоянии чувство противоположное: к качеству претензий нет, но из-за маленького экрана трудно оценить кадр и нет удовольствия рассматривать готовые фотографии. В общем, для съёмки тоже желательно разложить смартфон.

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Samsung Galaxy Fold дал новый пользовательский опыт, это и есть цель складных смартфонов. Ряд ситуаций требуют перехода на большой экран, и гибкое мобильное устройство позволяет это сделать.

Заменят ли складные смартфоны классические, до сих пор сказать нельзя. Всё зависит от производителей. Основатель Apple Стив Джобс был уверен, что люди не знают чего хотят, пока ты им об этом не скажешь. А бренды как раз активно занялись гибкими устройствами.

С другой стороны, к складным смартфонам есть вопросы насчёт прочности корпуса. На сколько сгибаний хватит аппарата, не треснет ли гибкий экран на морозе — на эти и подобные вопросы пока нет чётких ответов. А стоят складные смартфоны немало, за Fold придётся отдать 160 тысяч рублей.

Впрочем, время на совершенствование складных смартфонов у производителей есть. Первая модель должна удивить и заинтересовать. У Galaxy Fold это получилось.