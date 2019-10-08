Хит или провал? Зачем Apple готовит к выходу iPhone SE 2

В первом квартале 2020 года будет представлен новый iPhone. Он получит топовый процессор и старый корпус с ЖК-экраном и толстой рамкой. Лайф разобрался, для чего он нужен Apple.

Разговоры о выходе iPhone SE2 идут с весны 2018 года. До этой осени они были пустым звоном, ни один источник ничем не подкреплял слухи. Тема стала серьезной, когда об устройстве заговорил авторитетный аналитик Минг Чжи Куо. Он подтвердил, что компания выпустит iPhone SE 2 следующей весной, в то же время года, что и первый SE.

Смартфон будет создан по типу iPhone 7 и 8 — тот же размер корпуса и наружный сканер отпечатка пальца, от которого в Купертино отказались в 2017 году. В смартфоне будет стоять экран на 4,7 дюйма LCD, рамка будет широкой, как у прообраза. Работать устройство будет на процессоре A13, том же, что стоит в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

По данным аналитиков Nikkei, аппарат будет стоить от 400 долларов, это примерно 26 тысяч рублей без учета НДС в 20% от стоимости. В общем, около 30 тысяч в минимальной комплектации. То есть модель в прямом смысле заменит iPhone 8, даже в плане цены и позиционирования она будет такой же — как айфон среднего класса.

Изменится ли индустрия после выпуска iPhone SE2, сказать сложно. Точно можно говорить, что Apple снова подстраивается под законы мобильного рынка.

iPhone 8 позорный аккумулятор. Что будет с iPhone SE2?

Но чтобы изменить индустрию, доступному iPhone надо измениться самому. Помимо камеры, важным изменением в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max были увеличенные аккумуляторы. 11 Pro живёт на четыре часа дольше, 11 Pro Max — на пять, как сказали на презентации. Ради этого компания сделала корпуса толще, но оно того стоит. Слабая автономность достала пользователей.

Автономность — худшее, что есть в iPhone 8. Ёмкость аккумулятора — всего 1821 мАч. Смартфон еле доживает до конца рабочего дня при средней нагрузке, а при активной может разрядиться к обеду. Новый айфон с такими же показателями будет провалом. Вопрос, собирается ли Apple устранять главный недостаток прообраза в новой модели?

Apple уделит больше внимания доступным айфонам

SE был вторым доступным айфоном в истории Apple, после 5c. Обе модели оказывались единственными удешевлёнными моделями компании и на равных конкурировали с прошлогодними флагманами. С выходом SE2 у бренда будут как минимум два доступных айфона — он и 11.

В Купертино очевидно осознают важность удешевлённых смартфонов. На последней презентации первым показали iPhone 11 за 699 долларов, а потом уже 11 Pro и его Max-версию с ценами от 1 тысячи долларов. Пользователи больше ждали недорогую модель.

Статистика также указывает на это. Прошлогодний удешевлённый iPhone XR — самый популярный смартфон в мире. Летом прошлого года хитом стал iPhone 8. А до них бестселлерами Apple и мобильной индустрии в целом стабильно были прошлогодние айфоны. Фанаты бренда не против сэкономить.

Пользователю будет проще разобраться в модельном ряде айфонов

Логика окажется максимально простой: вот четыре актуальных модели. А это самый компактный и доступный новый (!) айфон. Больше объяснять нечего.

С тем же прошлогодним XR ситуация сложнее. Это удешевлённая прошлогодняя модель. Далёкому от темы клиенту сложно разобраться среди шести смартфонов компании. Кроме того, прошлогодняя модель не вызывает доверия. Соответствует ли она всем современным требованиям, можно узнать, только изучив обзоры и характеристики. Долго и нудно. А хочется купить, открыть коробку и пользоваться.

По этой причине Apple выпустила iPhone 11, почти копию XR. Логично, что по ней будет выпущена альтернатива iPhone 8. Покупать актуальный смартфон и приятнее и надёжнее.

Тезис подчёркивает статистика "Яндекс.Маркета". В топ-10 самых популярных устройств по запросам пользователей входят строго актуальные модели. Мы выяснили, что среди прошлогодних моделей бывают более выгодные по характеристики.

Но логика пользователей работает по-другому: чем новее смартфон, тем лучше. Так, актуальный Redmi 7 и прошлогодний Redmi 5 Plus стоят одинаково — примерно 8 тысяч рублей. Второй лучше по экрану и производительности, при этом в топ популярных моделей попал именно первый, просто потому что он новее.

Да, можно выпустить смартфон в том же корпусе, что и модель 2017 года, и он будет продаваться лучше. Да, именно так это работает.

Apple займёт свободную нишу

iPhone 8 — по-прежнему один из приоритетных вариантов среди миниатюрных смартфонов. Производители увеличивают диагонали экранов, напрочь игнорируя компактные корпусы. Пользователи от этого страдают.

Как ни странно, среди современных моделей их мало. Придите в магазин электроники, постойте в шоуруме. Скорее всего, к консультанту подойдёт хотя бы один клиент с вопросом, есть ли в ассортименте компактные телефоны.

Беда в том, что их действительно почти нет — Huawei P30, Xiaomi Mi 9 SE, больше моделей в голову не приходит. А компактный айфон за 30 тысяч рублей будет бескомпромиссным вариантом.

Новый вызов для Apple?

Компания выпустит второе поколение SE в старом корпусе, как было с предшественником.

Но будет ли актуален айфон с экраном 16:9? Индустрия приучила к тонкой рамке и вытянутому экрану.

В этом году хитом продаж стал Phone XR. Пропорции его экрана — 19,5:9, а разрешение — HD+, даже у смартфонов за 15 тысяч рублей Full HD+.

При этом по цене на 5 тысяч дешевле продавался iPhone 8 Plus. У него экран 16:9 Full HD, плюс он шире. Получается, для потребления контента эта модель лучше. Видео воспроизводится в 16:9, а значит часть площади экрана XR с 19,5:9 бесполезна, по бокам будут черные полосы. Тем не менее люди покупали XR, потому что он выглядит новее.

Захотят ли люди недорогой айфон со старым экраном? Тем интереснее наблюдать за действиями Apple.