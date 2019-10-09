Время беспощадно. Кто убил смартфоны HTC и в чём виновата Google

HTC был одним из любимых брендов смартфонов для гиков в конце 2000-х. В 2019 году руководитель HTC Ив Майтрес признаёт, что компания оказалась неконкурентоспособной. Лайф разобрался, что не так с тайваньцами и при чём тут Google.

HTC многое сделала для рынка смартфонов

Значима ли HTC для рынка смартфонов? Безусловно. Во второй половине 2000-х годов гики мечтали об удобной оболочке Sense, HTC HD 2 — легендарный аппарат и один из лучших на операционной системе Windows Mobile в принципе, HTC One M7 — один из самых красивых смартфонов своего времени.

Кроме того, компания одной из первых осваивала новые технологии. К примеру, ультрапиксели. В смартфонах 2019 года с камерами на 48 мегапикселей эта технология используется для снижения разрешения — четыре рядом располагающихся пикселя объединяются в один. Первыми её применили тайваньцы в HTC One 2013 года.

В 2019 году положение компании радикально изменилось. В квартальных отчётах она стабильно бьёт антирекорды, новые устройства не выходят, персонал сокращается.

— HTC перестала улучшать аппаратную часть смартфонов, добавляя инновационные возможности. А компании вроде Apple, Samsung и Huawei, наоборот, проделали огромный объём работы, вкладывая деньги в улучшение своих смартфонов. Мы не сделали этого вовремя, так как инвестировали свои заработки в виртуальную реальность, потому и проиграли, — сказал руководитель HTC Ив Майтрес.

В 2017 году мобильное подразделение купила Google. Это никак не повлияло на развитие смартфонов бренда. Скорее всего, американская компания просто захотела получить патенты и персонал тайваньцев.

Жить на прибыли с продаж других смартфонов? Вряд ли. Google Pixel продаются только в США. Соответственно, по выручке и числу продаж они не на вершине, поэтому на них особо не заработать. В 2018 году выручка компании с продаж смартфонов составила 3,5 млрд долларов, и это считалось успехом. Для сравнения, iPhone за тот же период принесли 25,99 млрд долларов чистой прибыли.

В общем, компания оказалась в тупике. И вот как она себя до такого довела.

Отсутствие инноваций — не основная причина стагнации. И вот почему

Майтрес говорил про отсутствие инноваций. Скорее всего, речь о том, что смартфоны компании перестали соответствовать требованиям рынка.

Дайте инновации, и ваши смартфоны будут продаваться лучше всех — самое большое заблуждение техногиков.

Лучше всего ситуацию иллюстрирует Apple. iPhone XR — самый популярный смартфон в мире, при этом он не предложил никакой революционной технологии. Мобильный рынок явно живёт не по законам комментаторов под тематическими видео и статьями.

Ещё один пример — LG. Эта компания первой представила смартфон с экраном 18:9 (G6), раньше других начала использовать ультраширокоугольный модуль (G6, V30+). Тем не менее смартфоны не пользовались популярностью.

В этом году компания показала смартфон G8 ThinQ с управлением взмахом ладонью. О технологии забыли сразу же после презентации на MWC 2019. Зато Huawei добавила подобную функцию во флагман Mate 30 Pro и заинтересовала пользователей.

Чтобы достучаться до массового пользователя, нужны два других фактора — узнаваемый бренд и привлекательный дизайн. Инновации — тема для гиков.

Они были значимы в начале 2010-х годов, когда HTC стояла на вершине. Но так было потому, что мобильный рынок стремительно развивался. К 2019 году производители давно нашли идеальный форм-фактор, набор функций и дизайн, теперь задача — довести аппараты до идеала и заниматься мелочами. Поэтому инновации не так сильно значимы.

Бездарный подход к созданию бюджетников

Флагманы — лицо компаний, но основное количество продаж генерируют бюджетники, если речь не идёт об Apple. Именно это — слабая сторона HTC.

Во-первых, HTC слишком очевидно экономит.К примеру, в 2018 году компания выпустила HTC Desire за 12 тысяч рублей. У него экран с разрешением HD, дешёвый и слабый процессор Mediatek MT6739, крохотная батарея на 2730 мАч. Вывод? Xiaomi Mi A2 Lite и Redmi 5 Plus, безусловно, выгоднее.

Во-вторых, бюджетных устройств у компании мало, а количество важно. А в конкурентной среде можно выжить, только выпуская по несколько моделей в год. Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo — самые популярные производители ставят именно на количество в начальном и среднем уровне.

Массовый пользователь не сравнивает характеристики и не читает обзоры, он думает так: чем новее устройство, тем оно лучше.

Тезис подтверждает статистика "Яндекс.Маркета". В сентябре этого года самыми популярными моделями по запросам на ресурсе были исключительно аппараты, выпущенные в этом году.

Хотя новое не значит лучшее. Тем не менее более свежие модели вызывают больше доверия. Прошлогодний Xiaomi Redmi 5 Plus лучше нового Redmi 7 в плане экрана, производительности и автономности. Однако людям интересен второй, а о существовании первого они, возможно, даже и не знают.

Именно поэтому условная Xiaomi может выпустить два почти одинаковых смартфона с разницей в несколько месяцев, как было с Mi A2 и Mi 6X.

Непонятная стратегия

Во флагманском сегменте законы прямо противоположные: здесь достаточно выпустить один-два смартфона в год. Если они хороши, о них будут говорить весь год. Как о Huawei P30 Pro и его камере, Samsung Galaxy S10 и его дизайне, об iPhone 11 Pro, его дизайне и камере.

HTC выбрала стратегию ровно посередине — во флагманском сегменте она выпускала несколько версий флагмана в год. В итоге ни одна модель не цепляла, пользователям банально было не на чем сконцентрировать внимание.

Не угадали с дизайном

Здесь у смартфонов компании сразу две проблемы.

Во-первых, устройство должно быть стильным. AirPods — наушники с ужасным звуком и без пассивного шумоподавления. Тем не менее это самая популярная и самая узнаваемая Bluetooth-гарнитура в мире. Очевидно, потому, что она от популярного бренда и привлекает внимание внешним видом.

Во-вторых, дизайн должен быть трендовым. Лучше всего это показывают смартфоны последних двух лет. Вырез в экране и тыльная камера с вертикально расположенными сенсорами указывают, что смартфон вышел недавно и соответствует времени.

Такой стратегии придерживаются Vivo, Oppo, Xiaomi, Honor и Samsung, в итоге их устройства — самые продаваемые. Игнорируют тактику LG, Meizu, Sony и HTC — эти бренды на рынке смартфонов медленно умирают.

***

HTC упустила момент, когда надо было перестроиться. Это самая пассивная компания в мобильной индустрии. Единственное, что она делает последние шесть лет, — это умирает.

Во флагманском сегменте металлическим корпусом и интересной оболочкой уже не удивить, нужно было следовать за трендами. Без бюджетников выжить трудно, а у тайваньцев они крайне заурядные. Печально, что некогда главный бренд для гиков закончит так бесславно.