iPhone 11 начали бесить пользователей. Но старые модели были ещё хуже

Пользователи новых iPhone массово жалуются на появление царапин на экране — смартфон за $1 тысячу потерял товарный вид, едва попав в руки. Старые модели также разочаровывали владельцев. Рассказываем, из-за чего пользователям самых дорогих смартфонов своего времени приходилось нервничать.

iPhone 11 — царапается экран

С новыми айфонами не всё гладко в прямом смысле. На профильных форумах и сайте поддержки Apple пользователи жалуются, что экраны быстро царапаются.

Товарный вид, по их словам, теряется после лёгкого контакта с ключами или монетами. Царапины появляются крупные, их видно даже под защитной плёнкой.

Apple не отреагировала на сообщения пользователей. Есть вероятность, что это массовый брак. Медиа советуют обратиться в ближайший Apple Store и сообщить о проблеме.

iPhone 4 — не ловил сеть, если его держать двумя руками

Уже на старте продаж пользователи предположили, что в модели обнаружен массовый брак. Едва аппарат брали в руки, связь прерывалась. Позже выяснилось, что сигнал терялся, если пользователь брал смартфон за левый нижний угол.

Юзеры оказались возмущены, но Apple не признала проблему. Стив Джобс на обвинения, что iPhone теряет сигнал, когда его держат за определённую часть, резко ответил: "Просто не держите его так".

iPhone 5 — слезала краска

Меньшее из зол. Владельцы этой модели отмечали, что на углах боковой рамки слезает краска. Особенно это было видно на чёрном корпусе. Маленькие царапки отражали свет и выделялись. Создавалось впечатление, что смартфон потёрт.

Это никак не влияло на работу смартфона. К тому же большинство людей носят смартфоны в чехле. Тем не менее это вызвало массовое возмущение. Царапину разглядели даже в ролике, показанном на презентации iPhone 5. На чёрной боковой рамке заметили серебристую полосу.

iPhone 6 — гнулся

Смартфон воспринимался неоднозначно из-за революционного дизайна. Apple отказалась от каноничного внешнего вида iPhone, полностью поменяла вид корпуса и увеличила диагональ экрана.

Ситуация накалилась, когда пользователи получили новый iPhone: он либо крайне легко сгибался, либо оказывался погнут в коробке. Позже выяснилось, что iPhone 6 был склонен к сгибанию в 3,3 раза больше, чем iPhone 5s, а iPhone 6 Plus — в 7,2 раза.

У "гнущихся" устройств обнаружили ещё одну неприятную проблему: в верхней части экрана появлялась серая мерцающая полоса, а сенсор матрицы вовсе переставал работать. Позже выяснилось, что это происходило из-за отслаивающегося от материнской платы контроллера тачскрина.

Проблему решили только в 2016 году, почти через два года после выхода iPhone 6. Инженеры начали укреплять материнскую плату эпоксидной смолой, как делали это в iPhone 5S.

iPhone X — выключался на морозе

iPhone X — возможно, самый проблемный из айфонов. Самая заметная неисправность появлялась на морозе: экран просто переставал реагировать на нажатие пальцами.

К счастью, эта проблема оказалась легко исправима. Частично, на её появление повлияло программное обеспечение. Проблему устранили в версии iOS 11.1.2.

iPhone XS — не заряжался в режиме ожидания

Смартфон не начинал заряжаться, если при подключении экран находился в выключенном состоянии. Для устранения неполадки пользователям приходится включать экран iPhone или переподключать кабель.

С беспроводными зарядками проблем не возникало. Как и в случае с X, проблема появилась на программном уровне. Её устранили в обновленной версии операционной системы iOS 12.1.