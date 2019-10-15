Планшет на Android оказался удобнее iPad Pro. Плюсы и минусы Samsung Galaxy Tab

Корейская компания выпустила флагманский планшет с тонкими рамками. Он удивил производительностью, автономностью, звуком и экраном. Рассказываем об опыте использования устройства.

Сверхтонкий и сверхлёгкий

С 2018 года, когда вышел iPad Pro, планшеты начали стремиться к максимальной тонкости и максимальной лёгкости. Tab S6 преуспел по обоим параметрам:

— толщина корпуса — 5,7 миллиметра, у того же iPad Pro — 5,9 миллиметра;

— вес устройства — 420 граммов, у iPad Pro 12,9 — 631 грамм.

Внешне устройство соответствует времени. На передней панели никаких кнопок, только большой AMOLED-экран и рамка.

На задней панели расположены логотип, двойная камера и крепление для стилуса, смотрится минималистично. Камера выпирает, но несильно. Устройство незначительно шатается, лёжа на столе, но тактильно это не ощущается. Печатать текст, пока аппарат лежит на спинке, удобно.

Углы боковых граней острые. Разъём один — USB-C.

Не так плавно, как у iPad Pro, но ярко и сочно

Диагональ дисплея — 10,5 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение — 1600 x 2560 точек, плотность пикселей — 287 ppi, AMOLED.

Фишка экрана iPad Pro — частота обновления 120 Гц, в Galaxy Tab S6 этого нет. Толку в этом мало, разве что интерфейс кажется плавнее. Мелочь, но именно из них формируется общее впечатление. Впрочем, такой недостаток — лишнее доказательство качества экрана.

Он яркий — комфортно пользоваться ясным днём. В настройках регулируются цветовая температура и насыщенность, можно полностью настроить цветопередачу под себя. Можно снизить нагрузку на глаза, активировав фильтр синего и ночной режим.

Мощный, громкий и долгий

Планшет работает на флагманском процессоре Snapdragon 855. Это быстрая работа операционной системы и запуск игр без ограничений. PUBG Mobile и прочие требовательные игры автоматически запустились на максимальных настройках графики. Воспроизводятся они стабильно, проседаний с FPS не возникает.

Ёмкость аккумулятора — 7040 мАч. При умеренном пользовании запаса энергии хватает на двое суток. Если смотреть видео в Full HD непрерывно, энергии хватит на 16 часов. За час просмотра видео аккумулятор разрядился всего на 5%, за час игры в Subway Surfers — на 7%.

Звук — одно из главных преимуществ планшета. Он оснащён четырьмя динамиками AKG. Поддерживается технология Dolby Atmos в наушниках и с внешним динамиком, с ней звук становится объёмнее.

Планшет громкий. Включите видео или музыку, выставьте высокое значение и уйдите в другую комнату за бетонную стену, звук будет чётко и разборчиво слышен.

Стилус: для фана, повседневных и серьёзных задач

Стилус полезен в приложении заметок. Система автоматически распознаёт рукописный текст и позволяет писать заметки на выключенном экране.

S Pen крепится к корпусу магнитами в одном из двух мест — на левой боковой грани или на задней панели в специально отведённой области. В обоих случаях он держится крепко — если потрясти планшет, стилус останется прикреплён.

Карандаш пригодится не только для рисования. Ситуация: вы читаете статью на английском, и вам не известно одно слово. Открывать переводчик не нужно. Выделите слово стилусом — и перевод будет в облаке над ним.

Почти компьютер

Фишка планшетов Samsung — режим DeX. Это лончер, превращающий ваш фаблет в полноценный компьютер.

Главная особенность режима — многооконность. На экран можно вывести сразу несколько приложений, и все они будут работать без торможения, тогда как в режиме разделения экрана можно включить только два приложения.

Под Galaxy Tab S6 создана физическая клавиатура, подключающаяся к планшету с помощью магнита. Аксессуар удобный. Есть тачпад, ход клавиш мягкий, но громкий.

Снимает плавно, лежит ровно

Фишка Galaxy Tab S6 — число камер. Их две, редкость для планшета. Это широкоугольный и ультраширокоугольный сенсоры.

Второй снимает с увеличенным углом обзора. Качество низкое — детализация слабая, нет коррекции дистрофии, поэтому по краям картинка искажается.

По качеству камеры посредственные. Снимки хороши при идеальной освещённости, где справляются все. При недостаточной освещённости снижается резкость и появляются шумы, в помещении они также "шумят".

Впрочем, Samsung можно оправдать. Более качественная камера сильнее бы выпирала на задней панели, что снизило бы эргономичность устройства.

Удивило видео. Стабилизация цифровая, но хорошая — кадр не трясётся во время ходьбы.

Фишка камеры Tab S6 — AR Doodle. Нарисуйте объекты стилусом, и они прикрепятся к лицу. Функция поддерживается основной и селфи-камерой.

Итог

Galaxy Tab S6 — универсальный планшет.

Для потребления контента пригодятся сочный AMOLED-экран и четыре динамика AKG с Dolby Atmos. Для профессиональных задач — качественная физическая клавиатура, DEX и высокая автономность.

Стилус S Pen хорош и для фана, и для серьёзных задач.

Камера не относится ни к плюсам, ни к минусам. Она позиционируется одной из основных фишек планшета, но это не так, она посредственная. С другой стороны, лучше так, чем с отличной камерой, но выпирающей из корпуса. К тому же на планшете она нужна значительно реже, чем на смартфоне.

Цена Galaxy Tab S6 — 60 тысяч рублей, свою стоимость он полностью оправдывает.

Убийца iPad Pro? Скорее — отличная альтернатива. Правда, взяв Tab S6, вряд ли вы почувствуете, что какой-то возможности вам не хватает.