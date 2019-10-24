Быстрее, чем Galaxy A50? Honor 9X: китайский конкурент Samsung без "чёлки"

Honor 8X был хитом прошлого года за счёт выгодного соотношения цены и характеристик. Honor 9X попробует повторить успех предшественника. Но будет сложно — у него есть очень сильный конкурент. Лайф протестировал смартфон и делится впечатлениями.

Дизайн и эргономика: обычно, но стильно

Задняя панель Honor 9X соответствует трендам. Двойная камера с вертикально расположенными сенсорами, сканер отпечатка пальца, логотип. Края скошены для эффекта большей тонкости, корпус выполнен из пластика.

На передней панели расположен экран без вырезов. Единственный минус — слишком широкий "подбородок", что, впрочем, свойственно моделям начального и нижней границы среднего сегментов. Полезная площадь занимает 91% передней панели.

Селфи-камера — выдвижная. Система распознаёт падение. Если аппарат вывалился из рук, фронталка успеет спрятаться.

Габариты смартфона — 163,5 x 77,3 x 8,8 миллиметра, вес — 196,8 грамма. Смартфон большой и тяжёлый, не каждому будет удобен.

Камера: теперь не боится темноты

Honor 9X получил двойную камеру — с основным модулем и сенсором для анализа глубины резкости и поддержки эффекта боке. Разрешение камер — 48 + 2 мегапикселя, апертура — f/1,8 + f/2,4.

Основной сенсор снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 мегапикселей. Каждый из режимов хорош в одних условиях и плох в других.

Камерой 48 Мпикс желательно снимать при идеальной освещённости. Вы соберёте больше данных, и их потеря, если захотите обрезать снимок, будет менее заметна. В помещении или ночью освещённость окажется хуже, чем при съёмке в 12 мегапикселей.

Второй режим — более универсальный. При недостаточной освещённости надо снимать строго в нём, камера пропустит больше света за счёт технологии ультрапикселей, когда четыре рядом стоящих мегапикселя объединяются в один.

Поддерживается искусственный интеллект (ИИ). Алгоритмы оптимизируют цветопередачу и подстраивают остальные параметры съёмки в зависимости от сценария.

Звучит эффектно, но толку мало. Чаще всего ИИ просто делает снимок контрастнее. Это не всегда идёт на пользу и даже может навредить. Поэтому подобные автоматические улучшатели снимков всегда лучше отключать.

Фон размывается в двух режимах — диафрагма и портрет. Первый используется для съёмки неживых предметов, второй — для съёмки людей и животных.

Снимки получаются качественными через раз. Алгоритмы могут отрезать часть облёта на переднем плане. Но если хватит времени и терпения, то можно получить эффектные снимки с размытием фона.

Для съёмки при недостаточной освещённости предусмотрен ночной режим, в котором аппарат снимает на длинной выдержке. Снимки здесь, в отличие от обычного режима, получаются более детализированными, а динамический диапазон оказывается шире.

Видео — бюджетное. Максимальные параметры съёмки — 1080p и 30 кадров в секунду. Стабилизация видео есть, цифровая, но кадр всё равно дрожит.

В общем, в плане камеры Honor впереди. Особенно прогресс виден при съёмке в условиях недостаточной освещённости. У 8X это была слабость.

Экран: никаких вырезов

В Honor 9X стоит IPS-матрица, а не AMOLED. Её плюс в том, что пиксели не выгорят. Минус — цвета менее насыщенные, а чёрный смотрится как тёмно-серый, особенно в слабо освещённом помещении, вроде бара.

Вырезов в экране нет. Понравится хейтерам "чёлок" и прочих орнаментов. К тому же в сегменте 15−20 тысяч рублей таких мало — Huawei P Smart Z, Xiaomi Mi 9T.

Диагональ экрана — 6,59 дюйма, это много даже на фоне моделей 2019 года. Соотношение сторон — 19,5:9, плотность пикселей — около 391 ppi. Яркость средняя — ясным днём дисплей приходится прикрывать от лучей солнца.

Цветовой режим и температура настраиваются: цвета можно сделать насыщенными или тусклыми, тёплыми или холодными.

Поддерживается режим защиты зрения, в котором ультрафиолетовое излучение фильтруется. Он включается либо навсегда, либо по расписанию. К примеру, в тёмное время суток.

Разрешение экрана также настраивается: можно установить статичные Full HD+ или HD+, а можно выбрать умное разрешение, в котором количество задействованных пикселей снижается автоматически для энергосбережения.

Железо: на уровне

Смартфон работает на процессоре Kirin 710F. Это чип среднего класса. С ним требовательные игры, вроде PUBG Mobile, автоматически запускаются на средних настройках графики. Троттлинга с такими параметрами нет.

Производительность регулируется и на программном уровне. Смартфон поддерживает режим GPU Turbo 3.0, обеспечивающий стабильную работу устройства без резких падений частоты кадров в секунду. Также поддерживается AI Signal Enhancer — с помощью ИИ аппарат мгновенно заново подключается к Сети после внезапного отключения. Полезно в зоне, где устройство плохо ловит сигнал.

Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. Заряда хватает на один день умеренного пользования (соцсети, браузер, мессенджеры). За один час просмотра видео аккумулятор разрядился на 10%, за один час игры в Subway Surfers — на 15%.

Разъём — USB-C. Наличие microUSB было неприятным моментом в 8x.

Динамик один, нижний. Звук громкий — если включить музыку или видео и уйти за бетонную стену, слышимость сохранится. Есть разъём для наушников на 3,5 мм.

Программное обеспечение: сервисы Google на месте, но всё равно не то

Honor 9X работает на Magic UI. Это незначительная переработка Emotion UI, прошивки Huawei.

Сервисы Google работают. Единственное, кажется, AppGallery стала более весомой фигурой среди софта Honor. В одной из игр открылся баннер с рекламой приложения. По ссылке предлагается его установка. После нажатия на баннер система спрашивает, где открыть страницу нужного вам приложения: в Google Play или AppGallery.

Оболочка Android — неоднозначный момент в Huawei и Honor. У неё нет единства стиля и мало фишек. У прошивки Xiaomi, наоборот, есть стремление к единству и много исключительных особенностей, из-за чего она привлекательна, зато софт компании слабо оптимизирован.

К плюсам Magic UI относятся анимации, похожие на те, что используются в iOS. При выходе из приложения на рабочий стол программа свернётся в свою иконку. Это приятная и практичная анимация — пользуясь смартфоном, человек обучается интерфейсу и интуитивно запоминает, где какое приложение искать.

Способов управления смартфоном три — классическая панель Android, жесты и кнопка навигации. Первый — самый удобный.

Жесты в Magic UI уступают жестам в iOS по части эстетики, хотя принципы управления те же. Главный минус — команда "Назад". Когда свайпаешь от левого края экрана к центру, вылезает нелепая стрелка. При этом в большинстве приложений по этой команде происходит возвращение на предыдущую страницу при более плавной анимации.

Странная особенность оболочки — показ уведомлений. Если их убрать и не прочесть сообщения, они снова появятся в шторке уведомлений. Спорный момент. С одной стороны, вы ничего не забудете, с другой — это слишком навязчиво.

Уведомления на экране блокировки настраиваются. Они могут отображаться с содержимым и без, если вы не хотите, чтобы ваши сообщения кто-то прочёл. На заблокированном экране они могут не показываться. Второй плюс экрана блокировки — панель с приложениями и функциями. Свайпните от нижней грани рамки вверх, и вы увидите пиктограммы фонарика, часов, диктофона и калькулятора.

Плюс прошивки — стабильность. Honor добросовестно оптимизирует оболочки под разные модели смартфонов, поэтому в них минимум багов и зависания, чего не сказать про Xiaomi MIUI. Так возникает дилемма — выбрать Xiaomi, с эстетичной и нестабильной прошивкой, или Honor, со стабильной прошивкой, но без оригинальных решений и единства стиля.

Вывод

Honor 9X — универсальный вариант в сегменте 15−20 тысяч рублей. Он отличен в плане камеры и неплох по части экрана, производительности и автономности.

8X стал хитом прошлого года. Он отлично продавался на распродажах и смотрелся одним из самых выгодных по соотношению цены и характеристик. 9X смотрится достойным преемником и имеет шансы повторить успех предшественника.

Конкурент Honor 9X — Samsung Galaxy A50. Выбор между ними зависит от ваших приоритетов. Honor предлагает неплохую камеру, Samsung — более высокие производительность и автономность.