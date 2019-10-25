Вьетнамская эпидемия. Смартфоны Vsmart могут обрушить продажи Xiaomi в России

В начале октября в Россию приехал новый бренд смартфонов Vsmart. Первая линейка насчитывает четыре устройства: от базового до флагманского. В редакцию Лайфа попала последняя модель Vsmart Live. Рассказываем, почему он может больно щёлкнуть Xiaomi по носу в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей.

Дизайн и эргономика

То, что Vsmart целится в аудиторию Xiaomi, можно понять, даже не углубляясь в нюансы рыночной конкуренции. Хватит одного взгляда. Live сильно похож на летний китайский бюджетник — Mi A3. У вьетнамца такая же пластиковая рама, окрашенная под сталь. Такая же прозрачная крышка, под которой сияет слой краски цвета "белый перламутр". Такая же вертикальная тройная камера в верхней половине корпуса. К слову о цветах, доступны также "синий океан" и "чёрная полночь".

Есть и ряд небольших различий. Например, у Live вспышка расположена в том же блоке, что и камеры, а у Mi A3 она ниже. Немного отличаются и габариты: 153,5 x 71,9 x 8,5 мм у Xiaomi против 152 x 74,4 x 8,3 мм у Vsmart. Такая же ситуация и с весом: 174 г против 170 г. Больший размер вьетнамца объясняется большим экраном: 6,2 дюйма против 6,01 дюйма. А меньший вес, судя по всему, тем, что у вьетнамца пластиковый зад.

В целом Live и Mi A3 пользоваться одинаково комфортно. Оба аппарата удобно лежат в руке. Оба довольно скользкие. У обоих, к слову, в комплекте лежит силиконовый чехол, который решает вопрос скольжения.

Экран и звук

Напомним, в Mi A3 стоит неплохая шестидюймовая AMOLED-матрица, но с низким HD-разрешением. Live же оборудовали бескомпромиссным 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+.

Что ещё приятнее, Vsmart обошлась без вырезов. При этом рамки у Live тоньше, чем у Mi A3. Сбоку и снизу так точно. И это впечатляет. Раньше аналогичными решениями радовала только Meizu. Которая, увы, несколько лет как не работает в России. Ностальгирующим по некогда главному конкуренту Xiaomi, думаем, дизайн Live понравится.

Экран умеренно яркий: на солнце не выцветает, но до Samsung далековато. Картинка насыщенная. Пожалуй, даже слишком. Однако едва ли это свойство матрицы. Скорее всего, проблема калибровки. Её Android, на котором работает Live, менять не позволяет. Хотя вендор обещает адаптировать под Россию фирменную оболочку VOS, которая, возможно, делу поможет. Впрочем, и так совсем не критично.

Здесь же поговорим и про сканер отпечатков пальцев. Он расположен под экраном, что при цене устройства сильно подкупает. Хотя сам по себе сенсор далеко не быстрый. Сначала, конечно, нерасторопность раздражает, но привычка вырабатывается быстро. Споём свою старую песенку "Лучше медленно спереди, чем быстро сзади". Кто бы о чём ни подумал.

Звучит Live обычно. Мультимедийный динамик один. Его хватает на будильник и звонки, но на место портативной колонки новинка не претендует. Mi A3 так-то тоже, но всё равно голосистее будет. К разговорному динамику Live претензий нет. Как и к качеству связи в целом.

С проводными наушниками смартфон протестировать не довелось, но не сомневаемся, что там всё отлично. Коллеги нахваливают. С беспроводными же полный порядок.

Производительность и автономность

Vsmart Live работает на восьмиядерном Snapdragon 675. Вполне себе актуальное решение для среднего ценового уровня, дебютировавшее в начале года. Для сравнения, в том же Mi A3 стоит модель помладше — Snapdragon 665.

Помогают процессору 4 или 6 Гб оперативной памяти. Встроенной, увы, только 64 Гб. Карты памяти, ещё раз увы, не поддерживаются — слот только под две SIM-карты.

Вьетнамец работает очень шустро. Страницы интерфейса летают, приложения запускаются быстро, PUBG работает на максималках.

В этом же блоке отметим, что в Live нет NFC. Тут, конечно, добрая часть читателей взвоет от разочарования, поскольку Xiaomi с осени 2019-го заряжает этим интерфейсом даже народные бюджетники Redmi. Но есть и хорошие новости. Vsmart говорит, что, если компании понравится в России, в будущем NFC обязательно появится.

Аккумулятор здесь на 4000 мАч. Не лучший результат в этом году, но и не худший. Хотя подозреваем, что в следующем году в сегменте 10–20 тысяч рублей 4000 мАч станут программой минимум. К вечеру Live в ноль не разряжается, но о подзарядке напомнит.

К слову о ней. Есть поддержка Quick Charge 3.0. В комплекте блок питания на 18 Ватт. За полчаса заряжает 50%. На полную "заправку" уходит меньше двух часов. Результат на твёрдое "хорошо".

Фото и видео

В Live используется трипл-камера: широкоугольная на 48 Мп с апертурой f/1.7, суперширокоугольная на 8 Мп c f/2.2 и ToF на 5 Мп. Фронталка одна: на 20 Мп с f/2.2. Стандартный набор 2019 года, который обходится без телевика.

Скажем сразу, камеры — самая неоднозначная деталь Vsmart Live. И причина, как ни странно, не в качестве фотографий, а в софте. Он сырой. Не постоянно, но регулярно встречаются баги, которые раздражают. Например, может случиться так, что снимок не сохраняется. Или жмёшь кнопку затвора, а она не срабатывает. Переключаешься в режим широкоугольной камеры, а автофокус сходит с ума: перманентно пытается настроиться. У основного модуля часто не удаётся установить точку фокуса. Тапаешь по нужной зоне, фокус начинает настраиваться, но срывается. Динамический диапазон тоже иногда подбирается некорректно: приходится вручную ползунком сбавлять свет.

Самое важное в этой ситуации, что вендор о всех ошибках знает и активно работает над их исправлением. Пока же во всём корят голый Android. Дескать, локализуем VSO — тогда заживём. И нам кажется, все упомянутые огрехи естественны при выходе нового бренда на новый рынок. На минуточку, вспомните какой ад творился с Xiaomi в первые пару лет его официального присутствия в России?

Как бы там ни было, вернёмся к качеству снимков. А оно, друзья, на высоте. Для своей ценовой категории так точно. Днём, при большом количестве света, получаются идеальные снимки.

Оптического зума нет, но есть двукратный цифровой, который при хорошем свете справляется со своей задачей неплохо. Лучше Galaxy M30s так точно.

В помещениях и при нелучшем свете Live также справляется. Детализация, конечно, проседает, и проявляется работа шумодава, но в целом неплохо.

Ночной режим имеется. Он тоже, на наш взгляд, будет получше, чем у Galaxy M30s. Вьетнамец не пересвечивает фонари, да и картинка получается не такой рыхлой. Мы бы сказали, что ночной режим Vsmart Live на уровне Redmi Note 8 Pro.

Широкоугольная камера у вьетнамца, как ни странно, любопытная. Угол обзора у неё поменьше, чем у Samsung (120 градусов против 123), но при этом есть автофокус, что пока редкость для смартфонов в целом. Не говоря уже о бюджетниках. Автофокуса нет ни в M30s, ни в Redmi Note 8 Pro, ни в Honor 9x. Эта маленькая опция даёт Live большое преимущество — широкоугольную камеру можно использовать для макросъёмки. Причём весьма неплохой. Лучше, чем при наличии специальной для этого линзы. Большой респект вьетнамцам.

С основной же задачей ширик справляется не лучше и не хуже, чем конкуренты. Есть свет — есть хорошие фотографии. Нет света — нет фотографий.

Боке Live снимает адекватно. Степень размытия регулируется. Но только перед съёмкой. В галерее изменить фон нельзя. Тут Xiaomi, конечно, гибче будет.

Фронталка хорошая. Снимает на уровне конкурентов. Как у всех, не хватает динамического диапазона. Как и все, умеет имитировать боке и справляется с этим неплохо.

Видео пишется в 4К и 60FPS, но без какого-либо намёка на стабилизацию. При этом есть модные нынче режимы "слоумо" и "таймлапс". И то и другое работает, но результатов флагманских моделей Samsung и Huawei не ждите.

Больше фото и видео в исходном качестве, снятых на Vsmart Live, можно найти по этой ссылке.

Вывод

Vsmart Live — серая лошадка этого года, которая легко вырвалась в лидеры и имеет все шансы прийти к финишу победителем, на йоту обогнав Redmi Note 8 Pro. Во многом позиция Live среди бюджетников этой осени зависит от того, как скоро вендор исправит косяки софта.

Большую фору Vsmart Live даёт цена. Новинка будет продаваться от 14 990 рублей. А по предзаказу до 27 октября вообще от 12 990 рублей. Ни один бренд не предложит за такие деньги столько, сколько Vsmart. Даже Xiaomi. И это, должно быть, сильный удар по самолюбию китайцев.