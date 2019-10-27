Забудьте о смартфонах с NFC, платите часами. Обзор Galaxy Watch Active 2

Samsung выпустила второе поколение смарт-часов линейки Active. С их помощью можно следить за своей физической активностью и удалённо управлять смартфоном. Лайф протестировал аксессуар и разобрался, есть ли смысл брать его вместо Apple Watch.

Дизайн и ремешки

В плане внешнего вида Samsung не изменяет принципам. Умные Galaxy Watch Active 2 выполнены в стиле классических механических часов. Круглое стекло, металлическая рамка над ним.

Часы лёгкие — 37 граммов. Почти столько же весят Apple Watch Series 5 на 44 мм — 36,7 грамма. Для сравнения, Huawei Watch GT Active весят 46 граммов.

За сохранность стекла стоит переживать. Оно располагается выше металлической рамки, поэтому при неаккуратном обращении удар придётся на него.

У Apple Watch также стекло выпуклое, более грамотное решение у Huawei Watch GT Active — над стеклом расположен металлический обод и при падении удар придётся на него.

А вот от влаги корпус защищён отлично.

Стандарт — 5ATM + IP68. Аксессуар выдерживает погружение в пресную воду. Мы проверили — после душа часы продолжили отлично работать.

В комплекте идут ремешки из фторкаучука с металлической пряжкой и двумя тренчиками. Если описать ремешки одним словом, лучше всего подходит "обычные". Они не раздражают, но и не выделяются. Ассортимент ремешков для часов Samsung богат, можно подобрать по вкусу. Но с флагманскими часами в комплекте ждёшь те, которые как минимум не будут смотреться дёшево. А эти смотрятся.

Экран

В Samsung Galaxy Watch Active2 44 мм стоит AMOLED-экран с диагональю 1,4 дюйма и разрешением 360 x 360 пикселей.

Есть десять уровней яркости — с максимальным комфортно пользоваться солнечным днём, а с минимальным — при недостаточной освещённости. Доступна автонастройка яркости. Впрочем, как и везде, она далека от совершенства. К примеру, в тёмной комнате возле настольной лампы система может выкрутить значение яркости на максимум.

Также настраивается тайм-аут экрана — 10 секунд, 30 или 1 минута. И текст — предлагается три значения размера и четыре шрифта.

Поддерживается функция Always On. С ней на выключенном экране отображаются время и дата. Это увеличивает энергопотребление, зато нужные данные всегда видны.

Круглый дисплей — неоднозначное решение.

С одной стороны, так компания не следует за Apple и повторяет дизайн классических часов. С другой — прямоугольный экран привычнее.

Он таков во всех устройствах, с которых мы потребляем контент. В случае с Galaxy Watch несколько часов приходится привыкать. Первое время лазать в настройках или магазине приложений на круглом дисплее непривычно.

Включается экран одним из двух способов — нажатием на любую из двух кнопок или жестом поднятия запястья.

Автономность

Ёмкость аккумулятора — 340 мАч. С одной стороны, автономность точно не относится к плюсам смарт-часов. С доступом ко всем функциям от одной зарядки они работают два дня. Столько же у Apple Watch, обычный показатель.

Но это лишь один из режимов. А есть ещё два.

— Энергосбережение. В нём аксессуар держит заряд до семи дней.

— Только часы. Показывая исключительно время, от одной зарядки устройство проживёт до 41 дня.

Чтобы выбрать режим работы, пройдите в "Настройки" — > "Аккумулятор" и выберите из трёх доступных самый подходящий.

Заряжаются часы с помощью беспроводной зарядки Powershare — блина, крепящегося к задней панели на магните.

Программное обеспечение

Смарт-часы работают на операционной системе Tizen OS 6.

Интерфейс понравится пользователям смартфонов Samsung. Внешне он идентичен One UI — с такими же иконками. Добавлен аналог шторки — свайпните от верхнего края вниз, вы увидите дополнительные иконки белого цвета.

Циферблаты меняются. 15 вариантов предустановлены. Если ни один не нравится, можно загрузить другие из Galaxy Store.

Устройство управляется двумя кнопками. Большая — выход на предыдущую страницу, маленькая — выход на главную страницу интерфейса.

Поддерживается ручной ввод текста. Клавиатура — Smart Keyboard, как у кнопочных смартфонов.

Добавлен магазин приложений Galaxy Store. В нём можно найти приложения себе под задачи. Например "Мировое время" удобно для путешественников, свою аудиторию найдут "Голосовые заметки" и "Найти мой автомобиль".

В Galaxy Store есть и YouTube — на крохотном экране смарт-часов воспроизводится видео с главного видеохостинга. Понятия не имеем, зачем и кто этим будет пользоваться, но это интересно.

Сопряжение и работа в связке со смартфоном

Часы синхронизируются со смартфоном через приложение Galaxy Wearable. Если у вас Samsung, скорее всего, оно предустановлено. Если смартфон другого бренда, скачайте его в Google Play или App Store.

В нём предлагаются настройки умных часов. Можно отрегулировать приложения, с которых приходят уведомления, звук и вибрацию, экран, Bixby.

При показе уведомлений текст отображается полностью, его можно прокрутить свайпом.

Носимую электронику любят за возможность переключать музыку на смартфоне. Здесь функция поддерживается. На одной из страниц можно выбрать, какими композициями управлять — загруженными на устройство или воспроизводимыми на смартфоне.

На экране появится плеер. Вы сможете переключить на следующий или предыдущий трек. Удобно при наличии полностью беспроводных наушников без сенсоров и пульта управления. Плейлист выбрать можно только на смартфоне.

Поддерживаются звонки и перевод голоса и текста.

Доступно приложение Samsung Pay. Это значит, пользователи смартфонов Samsung смогут оплачивать покупки бесконтактно часами.

Здоровье и тренировки

Физическая активность мониторится в приложении Samsung Health.

В первую очередь аксессуар подробно анализирует сон. Он распознаёт четыре фазы сна: бодрствование, лёгкий, глубокий и быстрый.

Кроме того, часы сопоставляют ваши данные с показателями у людей того же возраста. На их основе Active 2 сделают выводы, насколько здоровый у вас сон.

Умный будильник не заявлен, в программном обеспечении мы его тоже не нашли. Суть: указываете интервал, в котором часы должны вас разбудить, и система определяет наилучшее время для пробуждения.

Здесь никаких поблажек: пробуждение минута в минуту, как указано в приложении.

Будильник работает с помощью звука и вибрации. Интенсивность сильная — трудно не почувствовать вибрацию на запястье.

Также Galaxy Watch Active 2 отслеживают уровень стресса в реальном времени. Контролировать его можно в приложении "Дыхание".

Часы распознают более 39 типов физической активности, 7 из которых идентифицируются автоматически. Ускорил шаг — часы заметили повышенную нагрузку. Начал бежать — автоматически распозналась тренировка.

Вывод

Galaxy Watch Active 2 — универсальные смарт-часы, позволяющие следить за физической активностью, сном, будить вибрацией, принимать звонки, переключать музыку, набирать текст. Флагманский набор.

Рекомендованная стоимость устройства — 24 990 рублей. Свою цену оно полностью окупает.

Неоспоримый минус наших Galaxy Watch Active 2 44 мм — дешёвые ремешки в комплекте. Остальное — дело вкуса и приоритетов.

В сегменте смарт-часов Apple Watch до сих пор нет равных. Но продукт остаётся проприетарным и доступным только в экосистеме производителя.

А Galaxy Watch Active 2 44 мм — достойные смарт-часы для пользователей Android-смартфонов и даже iPhone. А для владельцев Samsung это безальтернативный флагманский аксессуар с NFC и Samsung Pay.

Они дадут ряд полезных функций, включая распознавание бега, сна, аудиозаметок. И позволят поэкспериментировать со странными возможностями, вроде просмотра YouTube с часов.