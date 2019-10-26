Приз за бездарность. Почему Google Pixel 4 и 4 XL — худшие смартфоны года

Модели линейки Google Pixel стабильно конкурируют с iPhone и Huawei по части камеры. Также считается, что это одна из самых желанных линеек гиков. В этом году, после выпуска 4 и 4 XL, положение компании ухудшилось. Рассказываем, почему вам не захочется заказывать его из США.

Примитивный дизайн

Всю свою историю линейка Google Pixel огорчала внешним видом. Последние два года компания делает это особенно сильно.

Pixel 3 XL получил самую большую "чёлку" из возможных. Он вышел, когда тренд на вырезы, как у iPhone, почти потерял актуальность. А этот слишком бросался в глаза.

Кажется, стыдно было даже Google. На презентации показывали слайды со смартфоном с чёрным экраном, чтобы вырез старшей модели не было видно.

Дизайн Pixel 4 и 4 XL — менее раздражающий, чем в 3 XL. Широкая верхняя грань рамки на передней панели — дело вкуса.

Беда в том, что сзади это почти точная копия iPhone 11 Pro и его Max-версии.

Объективы камер и вспышка в квадратном блоке, размещённом в левом углу задней панели — это почерк Apple. Таким образом, Google добровольно убила оригинальность.

Отличие в выступах. Здесь выступает один блок, в iPhone — он же и каждая камера отдельно. Таким образом, новый смартфон Apple легко идентифицируется в чехле. С монолитным стеклом Pixel смотрится дешёвой китайской копией.

При этом Android-сегмент уже не копирует Apple слепо.

Каплевидный вырез, выезжающая фронталка, расположение основной камеры, задняя панель со скошенными боками — производители активно ищут альтернативу, а компания из Купертино уже не законодатель моды в мобильной индустрии.

В такой ситуации точно подражать дизайну iPhone 11 Pro и Pro Max нелепо.

Непозволительные провалы

Высокотехнологичному устройству свойственны баги. Чем умнее аппарат, тем больше с ним будет проблем.

Face ID в iPhone X начал работать не сразу — сначала он не запустился на презентации, а потом выход смартфона задержали из-за проблем с ним.

Важно, чтобы их было не так много, как у Pixel.

Но это не единственная беда Android-смартфонов из Силиконовой долины.

У их моделей ужасная автономность.

У Pixel 4 с экраном 5,7 дюйма ёмкость аккумулятора — 2800 мАч. При этом конкуренты уже года два не опускаются ниже 3300 мАч.

Диагональ экрана Pixel 4 XL — 6,3 дюйма, при этом ёмкость аккумулятора — 3700 мАч. Тоже маловато, при подобной диагонали у конкурентов минимум — 4000 мАч.

Кажется, в офисе плохо следят за конкурентами. Во всех флагманах делается ставка на автономность. Ради увеличения времени работы без подзарядки в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max сделали корпус толще. Джонни Айв уверен, что тонкими устройствами пользоваться приятнее, но надёжность важнее. Теперь 11 Pro и 11 Pro Max работают на четыре и пять часов дольше.

Huawei также ставит на автономность. Mate 20 Pro, P30 Pro, их упрощённые версии — все перечисленные модели работают полтора дня при умеренной нагрузке. Аутсайдер также Samsung. Но если не нагружать батареи навигаторами, длинными видео в высоком разрешении и тяжёлыми играми, смартфоны точно проработают сутки.

У Google по этой части провал.

— За неделю пользования Pixel 4 я заметил, что он ни разу не продержал заряд до конца дня. Автономность настолько ужасная, что я невольно вспомнил об ужасах прошлого: я постоянно ищу зарядку. Когда я выхожу из дома надолго, я прикидываю, когда смартфон разрядится. В 2019 году это неприемлемо, — пишет журналист Android Central Уолл Хаггер, походивший с Pixel 4.

Снова баги

Наравне с чистым Android и одинарной основной камерой Pixel ассоциируется с волной багов. Это самые ненадёжные флагманы. У 2 XL зеленел экран, у 3 XL вырастала вторая "чёлка" на экране.

Pixel 4 и 4 XL не стали исключением. Баг нашёл журналист BBC Крис Фокс. Функция Face Unlock снимает блокировку экрана, даже если у пользователя закрыты глаза. Таким образом, доступ к данным могут получить его родственники и близкие, пока он спит. Face ID от iPhone, в свою очередь, распознаёт пользователя исключительно с открытыми глазами.

Не топ ни в чём, не оригинален ни в чём

В 2019 году Pixel лишились главного преимущества — съёмки в полной темноте в режиме Night Sight. Ещё в начале года компания троллила Apple, а уже весной Huawei P30 Pro оказался лучше флагманов на чистом Android в этом плане.

Новые iPhone также получили ночной режим, в котором даже при кромешной темноте освещённость фотографии хорошая.

Съёмка ночного города у смартфонов Apple лучше, чем у Pixel, — тесты MacWorld показали, что у iPhone фото качественнее.

Не верите журналистам? Поверьте своим глазам — у смартфона Apple деталей больше, а цвета естественнее. В помещении со слабой освещённостью iPhone лучше передаёт цвета и держит баланс белого.

В общем, за звание камерофона года Pixel 4 поборется не в этом году. В 2018 году Pixel 2 и Pixel 3 на равных конкурировали с Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, тогда как iPhone был позади обоих. В этом году смартфоны Google, очевидно, позади смартфонов Apple.

Аппараты лишились и ещё одной фишки — одинарной основной камеры.

Компания верила, что одного сенсора достаточно. Время показало, что это ограничение ради ограничения. С ультраширокоугольным и модулем телефото камера оказывается практичнее. Игнорировать фишки, делающие аппарат удобнее, как минимум странно. Впрочем, Google добавила не весь комплект, камера двойная — с основным и телефото сенсорами.

Итог

Если вы не фанат линейки, причина взять Pixel 4 или 4 XL только одна — чистый Android с шустрой работой и оперативными обновлениями.

При этом вам неминуемо придётся идти на компромиссы, а баланс важнее.

К примеру, флагманы Samsung серий Galaxy S10 и Note 10 не являются лучшими ни в чём, но они предлагают оптимальный набор функций и характеристик. Как итог — серия Galaxy S10 продаётся лучше, чем Galaxy S9 в прошлом году, из-за обновлённого дизайна и универсальности.

Google не научилась делать сбалансированные смартфоны. У компании есть авторитет, что доказывают высокие продажи Pixel 3A и 3A XL.

Теперь важно научиться использовать это положение. Тогда продажи флагманов подскочат. А так, Pixel 4 и 4 XL — главное разочарование года.