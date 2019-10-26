Приз за бездарность. Почему Google Pixel 4 и 4 XL — худшие смартфоны года
Фото © AP Photo / Craig Ruttle
Примитивный дизайн
Всю свою историю линейка Google Pixel огорчала внешним видом. Последние два года компания делает это особенно сильно.
Pixel 3 XL получил самую большую "чёлку" из возможных. Он вышел, когда тренд на вырезы, как у iPhone, почти потерял актуальность. А этот слишком бросался в глаза.
Кажется, стыдно было даже Google. На презентации показывали слайды со смартфоном с чёрным экраном, чтобы вырез старшей модели не было видно.
Дизайн Pixel 4 и 4 XL — менее раздражающий, чем в 3 XL. Широкая верхняя грань рамки на передней панели — дело вкуса.
Беда в том, что сзади это почти точная копия iPhone 11 Pro и его Max-версии.
Объективы камер и вспышка в квадратном блоке, размещённом в левом углу задней панели — это почерк Apple. Таким образом, Google добровольно убила оригинальность.
Отличие в выступах. Здесь выступает один блок, в iPhone — он же и каждая камера отдельно. Таким образом, новый смартфон Apple легко идентифицируется в чехле. С монолитным стеклом Pixel смотрится дешёвой китайской копией.
При этом Android-сегмент уже не копирует Apple слепо.
Каплевидный вырез, выезжающая фронталка, расположение основной камеры, задняя панель со скошенными боками — производители активно ищут альтернативу, а компания из Купертино уже не законодатель моды в мобильной индустрии.
В такой ситуации точно подражать дизайну iPhone 11 Pro и Pro Max нелепо.
Непозволительные провалы
Высокотехнологичному устройству свойственны баги. Чем умнее аппарат, тем больше с ним будет проблем.
Face ID в iPhone X начал работать не сразу — сначала он не запустился на презентации, а потом выход смартфона задержали из-за проблем с ним.
Важно, чтобы их было не так много, как у Pixel.
Но это не единственная беда Android-смартфонов из Силиконовой долины.
У их моделей ужасная автономность.
У Pixel 4 с экраном 5,7 дюйма ёмкость аккумулятора — 2800 мАч. При этом конкуренты уже года два не опускаются ниже 3300 мАч.
Диагональ экрана Pixel 4 XL — 6,3 дюйма, при этом ёмкость аккумулятора — 3700 мАч. Тоже маловато, при подобной диагонали у конкурентов минимум — 4000 мАч.
Кажется, в офисе плохо следят за конкурентами. Во всех флагманах делается ставка на автономность. Ради увеличения времени работы без подзарядки в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max сделали корпус толще. Джонни Айв уверен, что тонкими устройствами пользоваться приятнее, но надёжность важнее. Теперь 11 Pro и 11 Pro Max работают на четыре и пять часов дольше.
Huawei также ставит на автономность. Mate 20 Pro, P30 Pro, их упрощённые версии — все перечисленные модели работают полтора дня при умеренной нагрузке. Аутсайдер также Samsung. Но если не нагружать батареи навигаторами, длинными видео в высоком разрешении и тяжёлыми играми, смартфоны точно проработают сутки.
У Google по этой части провал.
— За неделю пользования Pixel 4 я заметил, что он ни разу не продержал заряд до конца дня. Автономность настолько ужасная, что я невольно вспомнил об ужасах прошлого: я постоянно ищу зарядку. Когда я выхожу из дома надолго, я прикидываю, когда смартфон разрядится. В 2019 году это неприемлемо, — пишет журналист Android Central Уолл Хаггер, походивший с Pixel 4.
Снова баги
Наравне с чистым Android и одинарной основной камерой Pixel ассоциируется с волной багов. Это самые ненадёжные флагманы. У 2 XL зеленел экран, у 3 XL вырастала вторая "чёлка" на экране.
Pixel 4 и 4 XL не стали исключением. Баг нашёл журналист BBC Крис Фокс. Функция Face Unlock снимает блокировку экрана, даже если у пользователя закрыты глаза. Таким образом, доступ к данным могут получить его родственники и близкие, пока он спит. Face ID от iPhone, в свою очередь, распознаёт пользователя исключительно с открытыми глазами.
Не топ ни в чём, не оригинален ни в чём
В 2019 году Pixel лишились главного преимущества — съёмки в полной темноте в режиме Night Sight. Ещё в начале года компания троллила Apple, а уже весной Huawei P30 Pro оказался лучше флагманов на чистом Android в этом плане.
Новые iPhone также получили ночной режим, в котором даже при кромешной темноте освещённость фотографии хорошая.
Съёмка ночного города у смартфонов Apple лучше, чем у Pixel, — тесты MacWorld показали, что у iPhone фото качественнее.
Не верите журналистам? Поверьте своим глазам — у смартфона Apple деталей больше, а цвета естественнее. В помещении со слабой освещённостью iPhone лучше передаёт цвета и держит баланс белого.
В общем, за звание камерофона года Pixel 4 поборется не в этом году. В 2018 году Pixel 2 и Pixel 3 на равных конкурировали с Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, тогда как iPhone был позади обоих. В этом году смартфоны Google, очевидно, позади смартфонов Apple.
Аппараты лишились и ещё одной фишки — одинарной основной камеры.
Компания верила, что одного сенсора достаточно. Время показало, что это ограничение ради ограничения. С ультраширокоугольным и модулем телефото камера оказывается практичнее. Игнорировать фишки, делающие аппарат удобнее, как минимум странно. Впрочем, Google добавила не весь комплект, камера двойная — с основным и телефото сенсорами.
Итог
Если вы не фанат линейки, причина взять Pixel 4 или 4 XL только одна — чистый Android с шустрой работой и оперативными обновлениями.
При этом вам неминуемо придётся идти на компромиссы, а баланс важнее.
К примеру, флагманы Samsung серий Galaxy S10 и Note 10 не являются лучшими ни в чём, но они предлагают оптимальный набор функций и характеристик. Как итог — серия Galaxy S10 продаётся лучше, чем Galaxy S9 в прошлом году, из-за обновлённого дизайна и универсальности.
Google не научилась делать сбалансированные смартфоны. У компании есть авторитет, что доказывают высокие продажи Pixel 3A и 3A XL.
Теперь важно научиться использовать это положение. Тогда продажи флагманов подскочат. А так, Pixel 4 и 4 XL — главное разочарование года.
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