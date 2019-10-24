Названа цена Xiaomi Mi 9 Lite в России

Китайская компания привезла ещё один смартфон из сегмента 15–25 тысяч рублей. Он удивит камерами и увеличенной ёмкостью аккумулятора.

Компания Xiaomi представила в России смартфон среднего класса Mi 9 Lite. Рекомендованная розничная стоимость — 22 990 рублей.

Смартфон работает на субфлагманском процессоре Snapdragon 710. Минимальная ёмкость оперативной памяти — 6 Гбайт, минимальная ёмкость накопителя — 64 Гбайт. Объём аккумулятора — 4030 мА·ч.

Основная камера — тройная с основным модулем на 48 мегапикселей, сверхширокоугольным углом обзора 118 градусов и сенсором для анализа глубины резкости. Программная фишка камеры — функция AI Skyscaping. Алгоритмы определяют небо в кадре и могут менять его — с пасмурного на солнечное и прочее.

Разрешение фронтальной камеры — 32 Мпикс. Поддерживается технология Super Pixel, когда четыре мегапикселя объединяются в один для повышения чувствительности матрицы.

Диагональ экрана — 6,39 дюйма, технология AMOLED, дисплей занимает 91% передней панели. Предусмотрена защита зрения в нескольких режимах, в частности в режиме чтения Reading mode 2.0. Сканер отпечатка пальца встроен в экран. Он оптический.

Продажи смартфона стартовали 24 октября. Он будет доступен в двух комплектациях — 6+64 Гбайт за 22 990 рублей и 6+128 Гбайт за 24 990 рублей. Mi 9 Lite будет доступен в трёх цветовых решениях — "белый жемчуг", "синий бриллиант" и "чёрный оникс".

Это ещё один смартфон линейки Mi 9. Ранее Лайф тестировал флагман Mi 9 и смартфон среднего класса Mi 9 SE.