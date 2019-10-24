Названы цены двух бюджетных realme в России

В России представлены два смартфона начального ценового уровня с четырьмя основными камерами — realme 5 и realme 5 Pro.
realme 5
Разрешение главного модуля основной камеры — 12 Мпикс. Также имеется сверхширокоугольный модуль, макро и сенсор для анализа глубины резкости.
Аппарат работает на чипе среднеценового сегмента — Snapdragon 665. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Присутствует модуль NFC.
Диагональ экрана — 6,5 дюйма, разрешение — HD+, технология IPS, защитное стекло — Corning Gorilla Glass 3+. На передней крышке размещён каплевидный вырез, полезная площадь занимает 89% лицевой панели.
realme 5 будет стоить 11 990 рублей на старте продаж. Далее цена может поменяться.
realme 5 Pro
Разрешение главного модуля основной камеры в этой модели — уже 48 мегапикселей. Вместе с ним стоят ультраширокоугольный модуль, макро и сенсор для анализа глубины резкости. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мпикс, под неё сделан каплевидный вырез.
Процессор смартфона — субфлагманский Snapdragon 712. Ёмкость аккумулятора — 4035 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка VOOC Flash Charge 3.0, идущая в комплекте.
Диагональ экрана — 6,3 дюйма, технология IPS, разрешение — FHD+.
В комплектации 4+128 Гб смартфон будет стоить 15 990 тысяч рублей на старте продаж. Какой будет цена дальше, неизвестно.