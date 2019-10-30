Catalina хуже Vista? Пользователи Mac теряют данные из-за халатности Apple

Пользователи компьютеров на macOS жалуются на большое количество багов и нестабильную работу приложений в новейшей OS Catalina. Старые MacBook могут вовсе перестать запускаться. Скорее всего, проблема связана с недоработками обновлённой операционной системы. Apple выпустила уже три её версии. Разбираемся, с чем столкнулись пользователи и почему так вышло.

Нет устаревшим приложениям

Catalina — мажорное обновление macOS. Одно из ключевых изменений в операционной системе — отказ от 32-битных приложений. Apple считает, что программы такого формата устарели и замедляют компьютер.

64-битные приложения могут получить доступ к большему объёму памяти. Как следствие — от них стоит ждать более высокой производительности.

Кроме того, это способ избавиться от лишённых мотивации разработчиков. Программистов заранее предупредили о прекращении поддержки 32-битных приложений. У них было время обновить софт до 64 бит. Если они этого не сделали и согласились потерять клиентов, скорее всего, такие разработчики не заинтересованы в развитии бизнеса.

Это не первый раз, когда Apple прекратила поддержку 32-битных приложений. В 2017 году аналогичным образом она отказалась от них на iOS 11.

В результате после обновления до Catalina на компьютерах перестали работать популярные программы и игры. Этого достаточно, чтобы создать проблемы пользователям небольших приложений. В основном тех программ, что несколько лет не обновлялись.

На macOS Catalina больше не поддерживаются Adobe Illustrator CS5, Abobe InDesign CS5 & CS6, Apple Aperture, Microsoft Excel 2011, Microsoft PowerPoint 2011, Microsoft Outlook 2011, Microsoft Word 2011.

Что-то пошло не так

Впрочем, отказ от 32-битных приложений — осознанное ограничение, о котором Apple заранее предупреждала. Но это не единственная проблема обновившихся пользователей. Гораздо неприятнее — появление багов в работе профессионального софта.

Из-за множества ошибок версии операционной системы разработчик Тайлер Холл назвал её macOS 10.15 Vista. Это отсылка к самой неудачной версии операционной системы от Microsoft. Холл считает, что против Apple сыграла её приверженность идее ежегодно обновлять программное обеспечение.

Редактор The Verge Дитер Бон советует пользователям обновляться с осторожностью. Перед апдейтом стоит проверить, какие программы перестанут поддерживаться. Для этого надо войти в Spotlight, открыть раздел "Устаревшее программное обеспечение".

Кроме того, стоит быть готовым к появлению всевозможных багов.

Профессиональная непригодность

MacOS Catalina оказалась несовместима с Photoshop с поддержкой сервиса Creative Cloud. У программы возникают проблемы с рендерингом файлов, визуализацией видео и проверкой подключаемых модулей.

"Хабр" заметил, что если при экспорте файла выбрать Render Video, то процесс начнётся и никогда не закончится.

Adobe уже сообщила, что на новой macOS не работают дроплеты ExtendScript Toolkit и Lens Profile Creator. Компания работает над оптимизацией софта.

Пострадали и диджеи. Ещё одно важное изменение в Catalina — отказ от поддержки iTunes. Вместе с этим пропала поддержка плей-листов в формате XML, который используется в диджейском софте вроде Traktor и Serato.

Более того, после обновления загруженные плей-листы удаляются. Apple признала проблему и порекомендовала диджеям не обновляться до последней версии операционной системы.

Экран смерти

На официальном форуме ряд пользователей начали жаловаться на выход из строя компьютеров. По их словам, при запуске отображается чёрный экран с папкой со знаком вопроса.

На движение курсора и нажатие клавиш десктоп с белой папкой на дисплее не реагирует, на попытку загрузки раздела восстановления macOS через комбинацию ⌘ + R также нет реакции.

В основном из строя вышли старые устройства — среди них MacBook Pro 2012–2015 и iMac 2014 года.

С чем связана эта проблема, неизвестно. Apple не отреагировала на жалобы пользователей. Сами они предполагают, что при обновлении macOS Catalina повреждает раздел с EFI, который отвечает за загрузку системы.

Один из пользователей ответил, что работу ноутбука восстановили в неофициальном сервисном центре. Они перепрограммировали EFI с помощью специального инструмента, теперь всё работает. Поэтому владелец уверен, что в Catalina новая версия операционной системы повредила EFI.

Удаление писем

У пользователей, работающих в приложении Mail, после обновления начали пропадать письма. Достаточно перетащить письмо из одной папки в другую, и оно может исчезнуть.

При этом пользователь может не заметить пропажу важного письма.

Вот как видит проблему Майкл Цай, разработчик одного из плагинов для приложения Mail на Mac: "Перемещение сообщений между почтовыми ящиками как перетаскиванием, так и с помощью AppleScript, может привести к их исчезновению на Mac. При этом после другие устройства из-за автоматической синхронизации увидят сообщение как удалённое".

Пока не ясно, чем вызван баг. Вероятнее всего, ошибкой в новой macOS. Возможно, это связано с появлением ошибки в приложении Mail или на почтовом сервере.

Почему так вышло?

Apple рискнула и выпустила сырое обновление.

Это нетипичный шаг для компании. Она не стеснялась задерживать или отменять продукт, если он не был готов к использованию. iPhone X вышел на полтора месяца позже из-за неготового Face ID, а выход AirPower отменили из-за несоответствия стандартам надёжности.

Проблемы в macOS Catalina наблюдались ещё на стадии бета-тестирования. Ряд ошибок устранили до выхода стабильной версии. Тем не менее часть багов осталась. Среди них один критический — с удаляющимися письмами в электронной почте.

Видимо, стоило поступить, как с iPhone X и Face ID, то есть задержать выход, но при этом дотошно проработать технологию и свести к минимуму вероятность появления багов.