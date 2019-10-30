Catalina хуже Vista? Пользователи Mac теряют данные из-за халатности Apple

Фото © Pixabay

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Пользователи компьютеров на macOS жалуются на большое количество багов и нестабильную работу приложений в новейшей OS Catalina. Старые MacBook могут вовсе перестать запускаться. Скорее всего, проблема связана с недоработками обновлённой операционной системы. Apple выпустила уже три её версии. Разбираемся, с чем столкнулись пользователи и почему так вышло.

Нет устаревшим приложениям

Catalina — мажорное обновление macOS. Одно из ключевых изменений в операционной системе — отказ от 32-битных приложений. Apple считает, что программы такого формата устарели и замедляют компьютер.

64-битные приложения могут получить доступ к большему объёму памяти. Как следствие — от них стоит ждать более высокой производительности.

Кроме того, это способ избавиться от лишённых мотивации разработчиков. Программистов заранее предупредили о прекращении поддержки 32-битных приложений. У них было время обновить софт до 64 бит. Если они этого не сделали и согласились потерять клиентов, скорее всего, такие разработчики не заинтересованы в развитии бизнеса.

Это не первый раз, когда Apple прекратила поддержку 32-битных приложений. В 2017 году аналогичным образом она отказалась от них на iOS 11.

<p>Фото © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/gepat/" target="_blank">Patrick</a></p>

В результате после обновления до Catalina на компьютерах перестали работать популярные программы и игры. Этого достаточно, чтобы создать проблемы пользователям небольших приложений. В основном тех программ, что несколько лет не обновлялись.

На macOS Catalina больше не поддерживаются Adobe Illustrator CS5, Abobe InDesign CS5 & CS6, Apple Aperture, Microsoft Excel 2011, Microsoft PowerPoint 2011, Microsoft Outlook 2011, Microsoft Word 2011.

Что-то пошло не так

Впрочем, отказ от 32-битных приложений — осознанное ограничение, о котором Apple заранее предупреждала. Но это не единственная проблема обновившихся пользователей. Гораздо неприятнее — появление багов в работе профессионального софта.

<p>Фото © Apple</p>

Из-за множества ошибок версии операционной системы разработчик Тайлер Холл назвал её macOS 10.15 Vista. Это отсылка к самой неудачной версии операционной системы от Microsoft. Холл считает, что против Apple сыграла её приверженность идее ежегодно обновлять программное обеспечение.

Редактор The Verge Дитер Бон советует пользователям обновляться с осторожностью. Перед апдейтом стоит проверить, какие программы перестанут поддерживаться. Для этого надо войти в Spotlight, открыть раздел "Устаревшее программное обеспечение".

Кроме того, стоит быть готовым к появлению всевозможных багов.

Профессиональная непригодность

<p>Фото © Pexels</p>

MacOS Catalina оказалась несовместима с Photoshop с поддержкой сервиса Creative Cloud. У программы возникают проблемы с рендерингом файлов, визуализацией видео и проверкой подключаемых модулей.

"Хабр" заметил, что если при экспорте файла выбрать Render Video, то процесс начнётся и никогда не закончится.

Adobe уже сообщила, что на новой macOS не работают дроплеты ExtendScript Toolkit и Lens Profile Creator. Компания работает над оптимизацией софта.

Пострадали и диджеи. Ещё одно важное изменение в Catalina — отказ от поддержки iTunes. Вместе с этим пропала поддержка плей-листов в формате XML, который используется в диджейском софте вроде Traktor и Serato.

Более того, после обновления загруженные плей-листы удаляются. Apple признала проблему и порекомендовала диджеям не обновляться до последней версии операционной системы.

Экран смерти

<p>Фото © <a href="https://9to5mac.com/2019/10/24/efi-firmware/" target="_blank">9to5mac.com</a></p>

На официальном форуме ряд пользователей начали жаловаться на выход из строя компьютеров. По их словам, при запуске отображается чёрный экран с папкой со знаком вопроса.

На движение курсора и нажатие клавиш десктоп с белой папкой на дисплее не реагирует, на попытку загрузки раздела восстановления macOS через комбинацию ⌘ + R также нет реакции.

В основном из строя вышли старые устройства — среди них MacBook Pro 2012–2015 и iMac 2014 года.

С чем связана эта проблема, неизвестно. Apple не отреагировала на жалобы пользователей. Сами они предполагают, что при обновлении macOS Catalina повреждает раздел с EFI, который отвечает за загрузку системы.

Один из пользователей ответил, что работу ноутбука восстановили в неофициальном сервисном центре. Они перепрограммировали EFI с помощью специального инструмента, теперь всё работает. Поэтому владелец уверен, что в Catalina новая версия операционной системы повредила EFI.

Удаление писем

<p>Фото © Pixabay</p>

У пользователей, работающих в приложении Mail, после обновления начали пропадать письма. Достаточно перетащить письмо из одной папки в другую, и оно может исчезнуть.

При этом пользователь может не заметить пропажу важного письма.

Вот как видит проблему Майкл Цай, разработчик одного из плагинов для приложения Mail на Mac: "Перемещение сообщений между почтовыми ящиками как перетаскиванием, так и с помощью AppleScript, может привести к их исчезновению на Mac. При этом после другие устройства из-за автоматической синхронизации увидят сообщение как удалённое".

Пока не ясно, чем вызван баг. Вероятнее всего, ошибкой в новой macOS. Возможно, это связано с появлением ошибки в приложении Mail или на почтовом сервере.

Почему так вышло?

<p>Фото © Apple</p>

Apple рискнула и выпустила сырое обновление.

Это нетипичный шаг для компании. Она не стеснялась задерживать или отменять продукт, если он не был готов к использованию. iPhone X вышел на полтора месяца позже из-за неготового Face ID, а выход AirPower отменили из-за несоответствия стандартам надёжности.

Проблемы в macOS Catalina наблюдались ещё на стадии бета-тестирования. Ряд ошибок устранили до выхода стабильной версии. Тем не менее часть багов осталась. Среди них один критический — с удаляющимися письмами в электронной почте.

Видимо, стоило поступить, как с iPhone X и Face ID, то есть задержать выход, но при этом дотошно проработать технологию и свести к минимуму вероятность появления багов.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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