Камеру iPhone 11 Pro сравнили с очень дорогой зеркалкой. Результат удивил всех

Смартфоны Apple — одни из лучших по качеству фотографий среди мобильных устройств. А вот как флагманская модель смотрится на фоне профессиональной аппаратуры.

YouTube-блогер Мати Хаапоя сравнил фотовозможности камеры iPhone 11 Pro с зеркальным фотоаппаратом Canon 1DX Mark II за $7,5 тысячи.

Он показал пять кадров, одновременно снятых на новый смартфон Apple и профессиональную камеру. Сначала фотографии демонстрировались без подписей, а потом указывалось, где с какого аппарата было снято.

В комментариях пользователи пишут, что чаще всего угадывали, где что. Самый простой способ определить iPhone — по эффекту боке. На фотографиях со смартфона Apple степень размытости фона сильнее, чем требуется. Кроме того, в углах фотографии боке может исчезать.

Тем не менее факт, что пользователи гадали, где что, говорит о высоком качестве камеры iPhone. Цифровая зеркальная камера Canon 1DX Mark II даже в минимальной комплектации стоит в семь раз дороже мобильного устройства из Купертино.

В этом году флагманские айфоны получили тройные камеры — с основным, ультраширокоугольным и телефото объективами. Помимо числа сенсоров камеры интересны программными фишками. К примеру, новый ночной режим позволяет снимать в полной темноте и получать хорошо освещённые фотографии.