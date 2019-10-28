Samsung Galaxy S10 получили популярную функцию iPhone 11

Корейская компания любит не выкатывать устройства сразу со всеми фишками, а добавлять их постепенно. На этот раз флагманы получили возможность снимать замедленные селфи, как новые модели iPhone.

В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo. Об этом сообщает SamMobile.

Подобная функция добавлена в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Она называется slofie. Ей уделили время на презентации и подали как одну из основных фишек фронтальной камеры.

Замедленные селфи — не единственное нововведение в обновлении для Galaxy S10e, S10 и S10+. Помимо этого смартфоны получили возможность Auto Hotspot, позволяющую раздавать Интернет другим устройствам, подключённым к Samsung Account. Улучшена работа ультразвукового сканера отпечатка пальца, расширены возможности управления внешними устройствами.

Лайф тестировал Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+. Последнему мы уделили особое внимание — профессиональный фотограф сделал подробный обзор камер.