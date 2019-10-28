Фейковые фишки. Как производители смартфонов обманывают пользователей

Камера, автономность и производительность — не единственное, чем вендоры привлекают клиента. Есть и параметры, которые либо оказываются ненадёжными, либо делают мобильное устройство неудобным. Рассказываем, на что вестись нельзя.

Защита от воды и пыли

Ожидание: вода не страшна.

Реальность: страшна.

В 2016 году в индустрии смартфонов пошёл тренд на герметичный корпус. Под видом усовершенствования влагозащиты Apple отказалась от разъёма для наушников в iPhone 7 и 7 Plus.

С того момента айфоны и другие смартфоны стабильно окунают в жидкость. XS Max опустили даже в четырёхметровую колбу с пивом, и после этого он продолжил работать.

Защита от воды и пыли встречается во флагманах ценой от 50 тысяч рублей. Это считается одной из главных причин переплатить и взять дорогой аппарат, а не сегментом дешевле — за 35–45 тысяч рублей.

Но не всё так однозначно. Защищённый от воды и пыли смартфон может ввести в заблуждение по двум причинам.

— Со временем корпус теряет герметичность. Любое падение, неаккуратное извлечение сим-карты, резкая смена температуры и вскрытие корпуса в сервисном центре изнашивают прокладку, защищающую смартфон от попадания влаги внутрь.

— Вы вряд ли докажете, что соблюдали все необходимые условия.

На сайте Apple указывается, что iPhone 11 Pro и 11 Pro Max выдерживают погружение в воду до четырёх метров в течение 30 минут. Если вы придёте в сервис с промокшим айфоном, скорее всего, в ходе экспертизы выяснится, что вы не соблюдали условия. При этом вы не докажете, на какую глубину окунали смартфон и как долго держали его под водой.

Подобная история произошла с пользователем "Пикабу". После съёмки в аквапарке на Samsung Galaxy Note 9 (в условиях повышенной влажности) под стёклами камер появилась влага. В сервисном центре сначала пообещали заменить устройство, а потом отказали из-за "несоблюдений условий". Причём выяснить, кто прав, невозможно.

Нарушал ли их пользователь "Пикабу", доказать нельзя. Этим и пользуются сервисные центры, чтобы отказать в ремонте.

Противоударное стекло

Ожидание: смартфон не будет биться.

Реальность: будет.

В 2012 году Apple представила iPhone 5. Пользователи встретили его максимально холодно: шутили над удлинённым корпусом и начали ностальгировать по стеклянным крышкам — как в iPhone 4 и 4S.

Как ни странно, переход на металлический корпус был практичным решением. iPhone 4 и 4S были известны бьющимися крышками. В 2011-м трещина на задней панели была равна логотипу "яблока" — слишком часто встречались люди с разбитым айфоном.

Мода на стеклянный корпус вернулась в 2016 году, когда производители освоили беспроводную зарядку: если поддерживается Qi, это техническая необходимость. Проблеме с хрупкостью корпуса приписали фейковое решение — защитное стекло Gorilla Glass.

Решена ли проблема? Частично. Корпусы стали прочнее, но они по-прежнему легко разбиваются. В тесте SquareTrade смартфоны с Gorilla Glass 6 не прошли ни одного испытания на прочность. Те условия экстремальные. В обычных — лотерея. После падения корпус может уцелеть, а может и разбиться.

Итог? Стеклянные корпусы — выгода для сервисных центров и боль для клиента.

Смартфоны без беспроводных зарядок? В них ставить стеклянную крышку нет необходимости, но так аппараты не будут вписываться в тренд. Тем более в 2019 году актуальны переливающиеся панели.

Полезная площадь на передней панели

Ожидания: поместится больше контента.

Реальность: неудобно держать.

С 2017 года производители стремятся к максимальному увеличению полезной площади на передней панели. Тогда представили Samsung Galaxy S8 с "безграничным" экраном, а Apple отказалась от широкой верхней грани рамки в iPhone X, перейдя на "чёлку".

2017 год был золотой серединой — перейдя на экраны 18:9 и 19,5:9, производители отказались от обширных мёртвых зон. Далее вендоры потеряли баланс и впали в крайность. На презентациях сравнивают толщину рамки — у кого тоньше, тот и круче.

Ради отказа от боковых граней рамки инженеры изгибают экран.

Это отдельная история. С таким дизайном корпус становится более хрупким, число рандомных нажатий увеличивается, потому что рукой мы обхватываем часть изогнутого экрана, при просмотре контента по бокам искажаются цвета и само изображение.

Даже устройство с плоским экраном и тонкой рамкой доставляет проблемы в играх. За устройство банально не ухватиться. А это снова рандомные нажатия.

Есть ли толк в увеличении полезной площади? Безусловно. Но нужна мера. Устройства с тончайшими рамками эффектно смотрятся на рекламных стендах, но доставляют проблем больше, чем те, у которых рамка потолще.

В чём опасность этих параметров?

В случае с герметичным корпусом и противоударным стеклом особенности действительно защищают смартфон, но лишь частично.

Самое страшное, что пользователь может положиться на них и начать пользоваться смартфоном более неряшливо. Первые два раза смартфон может не намокнуть. Попадёт ли вода в корпус на третий, четвёртый и следующие разы? Лотерея.

Поэтому полагаться на герметичность корпуса не стоит.

Смартфоны стали совершеннее в плане дизайна, экрана, камер. Чего стоит съёмка ночью — в 2017 году это была роскошь, в 2019-м — обычное дело для любого смартфона дороже 25 тысяч рублей. Тем не менее вендоры по-прежнему привлекают пользователей фейковыми преимуществами.

Брать мобильное устройство из-за одного из трёх параметров не стоит.