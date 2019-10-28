Названа главная особенность iPhone 12

Авторитетное издание, имеющее источники в цепи поставок, поделилось первыми инсайдами насчёт следующего поколения смартфонов Apple.

iPhone 2020 года получит экран с частотой обновления 120 Гц. Об этом сообщает DigiTimes.

Это значит, что изображение на экране будет плавнее. Дисплей сможет воспроизводить видео в 24, 48 и 60 кадров в секунду. Дисплей с аналогичной частотой обновлений стоит в iPad Pro (2018).

В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max стоят дисплеи на 60 Гц. Показатель не самый высокий: OnePlus 7 Pro, 7T, 7T Pro, Google Pixel 4 и 4 XL предлагают матрицы на 90 Гц. Обзорщик отмечает как раз более плавные движения.

Также высока вероятность, что преемник iPhone 11 получит OLED-экран, а не IPS. Впрочем, это не основная его проблема. Недостаток экрана смартфона — в разрешении HD+. Каким оно будет у преемника, до сих пор не сообщается.