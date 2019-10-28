Представлены AirPods Pro с шумоподавлением

Третье поколение популярной линейки беспроводных наушников интересно радикально переосмысленным дизайном и новыми режимами воспроизведения звука.

Apple без презентации представила третье поколение беспроводных наушников — AirPods Pro. Страница гарнитуры появилась на официальном сайте компании.

Главная особенность аксессуара — наличие активного шумоподавления. Она заглушает внешние источники звука, и пользователь сможет с комфортом слушать музыку даже в шумном помещении.

Introducing AirPods Pro — Apple pic.twitter.com/1b2jd28HzX — Ben Geskin (@BenGeskin) 28 октября 2019 г.

Это один из режимов воспроизведения звука. Второй — прозрачный режим. Он подойдёт для использования, если вы хотите и слушать музыку, и знать, что происходит вокруг.

Модель также выделяется на фоне предшественников наличием амбушюров. В комплекте идут три пары разных размеров: L, M и S. Внутри каждого вкладыша есть особая коническая полость, помогающая ему лучше адаптироваться к геометрии уха и надёжнее держать наушник.

Наушники работают на 10-ядерном процессоре H1. Он позволяет воспроизводить звук с минимальной задержкой. Поддерживается голосовой помощник Siri.

На конце наушника расположен датчик нажатия. С его помощью можно управлять музыкой и переключать режимы воспроизведения звука. Корпус защищён от пота и воды.

Футляр поддерживает беспроводную зарядку. С его помощью наушники работают более 24 часов с периодической подзарядкой футляра. 4,5 часа наушники проработают без дополнительной подзарядки с помощью кейса и 1 час — после пятиминутной подзарядки.

В минимальной комплектации наушники стоят 20 990 рублей. Дата появления AirPods Pro в продаже не сообщается.