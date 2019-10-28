Стала доступна iOS 13.2 с режимом сверхчётких фото и поддержкой новых AirPods

Компания из Купертино выкатила обновлённую версию операционной системы с рядом важных нововведений и исправлением ошибок.

Пользователям iPhone стало доступно обновление iOS 13.2. Об этом сообщает 9to5mac.

— Главное нововведение — функция Deep Fusion для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с чипом A13. Это режим съёмки, позволяющий получать фото с высочайшими детализацией и чёткостью.

— Усовершенствовано взаимодействие с AirPods. Теперь Siri прочтёт входящие сообщения через AirPods по команде. Кроме того, добавлена поддержка новых AirPods Pro.

— Добавлено более 70 новых эмодзи. Это ранее не находившиеся в ассортименте или внешне изменённые смайлы.

— Усовершенствована Home App. HomeKit Secure Video позволяет захватывать, хранить и смотреть видео с камер безопасности, идентифицировать людей, животных и транспортные средства. Улучшено взаимодействие устройств HomeKit через Интернет.

Также исправлен ряд ошибок прошлой версии iOS 13. К примеру, баг, мешавший автозаполнению паролей. Или ошибка, из-за которой приложение "Сообщения" присылало одно уведомление, когда был включён повтор уведомлений.

Чтобы установить обновление, нажмите "Настройки" —> "Основные" —> "Обновление ПО".