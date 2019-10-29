Издевательство над людьми и конкурентами. Три вопроса к новым AirPods Pro

Apple представила третье поколение AirPods. Наушники радикально отличаются от предшественников и стоят вдвое дороже их. Они работают лучше, чем устройства ранних поколений, но к аксессуарам есть вопросы. Рассказываем какие.

Как смотрятся динамики на фоне конкурентов?

Наушники снабдили драйвером с широкой амплитудой и низким уровнем искажений для получения "высококачественных низких частот". Также заявлен высокоэффективный усилитель с широким динамическим диапазоном.

По сравнению с первым и вторым поколениями устройство будет работать совершеннее — тут и шумоподавление, и звук лучше.

А как насчёт конкурентов? В Купертино никогда открыто не указывали на недостатки конкретных оппонентов. Но что насчёт них? Ценовой уровень в 20 тысяч рублей — это когда воспроизведение музыки с ощутимой потерей качества — провал.

Один из прямых конкурентов AirPods Pro в их ценовой категории — Sony WF-1000XM3 за 18 тысяч рублей. Они работают на простых кодеках AAC и SBC. При этом наушники вытягивают за счёт "улучшайзеров": DSEE HX и прочих технологий, делающих звук лучше.

На официальном сайте указаны режимы воспроизведения звука и фишки для улучшения звука. Какие кодеки поддерживают наушники, неизвестно. А от этого во много зависят звук и потеря качества. Насколько конкурентоспособными будут AirPods Pro на фоне оппонентов в плане качества звука?

Почему всего три пары амбушюр?

В плане дизайна два первых поколения были неуниверсальны. В зависимости от строения ушной раковины они могут отлично сидеть у одних людей и постоянно выпадать у других.

Отсюда пошли мемы про упавший в канализационную решётку наушник и прочее.

В третьем поколении проблему решили — пользователю предлагаются амбушюры. С ними в любом случае затычки сядут надёжнее. Кроме того, можно подобрать самые удобные для себя наконечники.

При решении этой проблемы Apple поступила так, как делает всегда. Вместо того, чтобы расщедриться, она предложила допустимый минимум.

В комплекте к наушникам пойдут три пары амбушюр. Лучше, чем ни одной, но могло быть и больше.

У главной альтернативы AirPods для владельцев iPhone — BeatsX — их четыре: одна пара насажена уже в комплекте, ещё три идут дополнительно. У бюджетных Huawei FreeLace идёт и вовсе шесть пар — вдвое больше.

С одной стороны, Apple сделала наушники удобнее большему количеству людей. С другой, могло быть ещё лучше — хотя бы с четырьмя парами вкладышей.

Возможно, с тремя парами людям не придётся долго разбираться, какая пара наиболее подходящая. Простота использования — необходимый параметр любого продукта компании.

Тем более, что пользователи стабильно сталкиваются с проблемой — если амбушюры от стороннего производителя, наушники плохо помещаются в чехол. Почему бы не упростить жизнь людям?

Apple, как вы на этот раз поиздеваетесь над индустрией?

Компания из Купертино регулярно показывает, что индустрия технологий живёт не по тем законам, о которых говорят конкуренты на презентациях.

С 2018 года производители стремились к максимальной безрамочности и увеличивали число камер. Но самым популярным смартфоном этого года стал iPhone XR — аппарат с широкой рамкой и одной тыльной камерой.

Вывод прост: если телефон стоит дороже 500 долларов, человек смотрит на бренд, а не на толщину рамки и число камер. Это натуральная игра на известности марки.

Похожая ситуация с AirPods. Наушники стабильно ругают за низкое качество звука — они слабо воспроизводят низкие частоты в шумных местах вроде метро, звук из них слабо слышен.

Тем не менее в топ-5 самых популярных беспроводных наушников три позиции занимают именно AirPods. Лидирующую — первое поколение, третью позицию — второе поколение без беспроводной зарядки и четвёртую — второе поколение с беспроводной зарядкой.

Причина проста: Apple — узнаваемый бренд, а AirPods — узнаваемый продукт компании. Люди покупают их, потому что слишком трудно разобраться в богатом ассортименте беспроводных гарнитур и проще положиться на громкое имя.

Почему люди захотят купить третье поколение AirPods за 20 тысяч рублей? Очевидно, не из-за характеристик. Это слишком нишевой подход, а для массового клиента нужно более просто и привлекательно.

Предложи узнаваемый продукт, будучи известным брендом — и люди его купят. Этот закон действует и в ценовом уровне беспроводных наушников за 20 тысяч рублей?

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Новые AirPods почти вдвое дороже предшественников. Ошибки и недоработки, очевидно, будут восприниматься больнее.

Впрочем, вероятно и повторение истории с первым поколением: предлагая звук хуже, чем у конкурентов, наушники будут пользоваться популярностью.

В плане беспроводных наушников у пользователей проблема — свой аксессуар не с чем сравнивать. Вторая беспроводная гарнитура берётся тогда, когда основная оказывается недоступна для использования (потеря, поломка).

Поэтому, даже если звук будет хуже, чем у оппонентов, владельцы AirPods Pro могут об этом не узнать. Интересно, воспользуется ли этим Apple.