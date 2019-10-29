Издевательство над людьми и конкурентами. Три вопроса к новым AirPods Pro

Фото © Apple Inc

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Apple представила третье поколение AirPods. Наушники радикально отличаются от предшественников и стоят вдвое дороже их. Они работают лучше, чем устройства ранних поколений, но к аксессуарам есть вопросы. Рассказываем какие.

Как смотрятся динамики на фоне конкурентов?

Наушники снабдили драйвером с широкой амплитудой и низким уровнем искажений для получения "высококачественных низких частот". Также заявлен высокоэффективный усилитель с широким динамическим диапазоном.

По сравнению с первым и вторым поколениями устройство будет работать совершеннее — тут и шумоподавление, и звук лучше.

А как насчёт конкурентов? В Купертино никогда открыто не указывали на недостатки конкретных оппонентов. Но что насчёт них? Ценовой уровень в 20 тысяч рублей — это когда воспроизведение музыки с ощутимой потерей качества — провал.

<p>Фото © Apple Inc</p>

Один из прямых конкурентов AirPods Pro в их ценовой категории — Sony WF-1000XM3 за 18 тысяч рублей. Они работают на простых кодеках AAC и SBC. При этом наушники вытягивают за счёт "улучшайзеров": DSEE HX и прочих технологий, делающих звук лучше.

На официальном сайте указаны режимы воспроизведения звука и фишки для улучшения звука. Какие кодеки поддерживают наушники, неизвестно. А от этого во много зависят звук и потеря качества. Насколько конкурентоспособными будут AirPods Pro на фоне оппонентов в плане качества звука?

Почему всего три пары амбушюр?

В плане дизайна два первых поколения были неуниверсальны. В зависимости от строения ушной раковины они могут отлично сидеть у одних людей и постоянно выпадать у других.

Отсюда пошли мемы про упавший в канализационную решётку наушник и прочее.

В третьем поколении проблему решили — пользователю предлагаются амбушюры. С ними в любом случае затычки сядут надёжнее. Кроме того, можно подобрать самые удобные для себя наконечники.

<p>Фото © Apple Inc</p>

При решении этой проблемы Apple поступила так, как делает всегда. Вместо того, чтобы расщедриться, она предложила допустимый минимум.

В комплекте к наушникам пойдут три пары амбушюр. Лучше, чем ни одной, но могло быть и больше.

У главной альтернативы AirPods для владельцев iPhone — BeatsX — их четыре: одна пара насажена уже в комплекте, ещё три идут дополнительно. У бюджетных Huawei FreeLace идёт и вовсе шесть пар — вдвое больше.

С одной стороны, Apple сделала наушники удобнее большему количеству людей. С другой, могло быть ещё лучше — хотя бы с четырьмя парами вкладышей.

Возможно, с тремя парами людям не придётся долго разбираться, какая пара наиболее подходящая. Простота использования — необходимый параметр любого продукта компании.

Тем более, что пользователи стабильно сталкиваются с проблемой — если амбушюры от стороннего производителя, наушники плохо помещаются в чехол. Почему бы не упростить жизнь людям?

Apple, как вы на этот раз поиздеваетесь над индустрией?

<p>Фото © Apple Inc</p>

Компания из Купертино регулярно показывает, что индустрия технологий живёт не по тем законам, о которых говорят конкуренты на презентациях.

С 2018 года производители стремились к максимальной безрамочности и увеличивали число камер. Но самым популярным смартфоном этого года стал iPhone XR — аппарат с широкой рамкой и одной тыльной камерой.

Вывод прост: если телефон стоит дороже 500 долларов, человек смотрит на бренд, а не на толщину рамки и число камер. Это натуральная игра на известности марки.

Похожая ситуация с AirPods. Наушники стабильно ругают за низкое качество звука — они слабо воспроизводят низкие частоты в шумных местах вроде метро, звук из них слабо слышен.

Тем не менее в топ-5 самых популярных беспроводных наушников три позиции занимают именно AirPods. Лидирующую — первое поколение, третью позицию — второе поколение без беспроводной зарядки и четвёртую — второе поколение с беспроводной зарядкой.

Причина проста: Apple — узнаваемый бренд, а AirPods — узнаваемый продукт компании. Люди покупают их, потому что слишком трудно разобраться в богатом ассортименте беспроводных гарнитур и проще положиться на громкое имя.

<p>Фото © Apple Inc</p>

Почему люди захотят купить третье поколение AirPods за 20 тысяч рублей? Очевидно, не из-за характеристик. Это слишком нишевой подход, а для массового клиента нужно более просто и привлекательно.

Предложи узнаваемый продукт, будучи известным брендом — и люди его купят. Этот закон действует и в ценовом уровне беспроводных наушников за 20 тысяч рублей?

***

Новые AirPods почти вдвое дороже предшественников. Ошибки и недоработки, очевидно, будут восприниматься больнее.

Впрочем, вероятно и повторение истории с первым поколением: предлагая звук хуже, чем у конкурентов, наушники будут пользоваться популярностью.

В плане беспроводных наушников у пользователей проблема — свой аксессуар не с чем сравнивать. Вторая беспроводная гарнитура берётся тогда, когда основная оказывается недоступна для использования (потеря, поломка).

Поэтому, даже если звук будет хуже, чем у оппонентов, владельцы AirPods Pro могут об этом не узнать. Интересно, воспользуется ли этим Apple.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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