iPhone 5 "отключатся" в ноябре, если их не обновить вовремя

Смартфону внезапно прилетело обновление операционной системы, хотя его поддержку прекратили в 2017 году. Установить его надо обязательно.

Пользователям iPhone 5, выпущенного в 2012 году, стало доступно обновление iOS 10.3.4. Apple настоятельно рекомендует установить его.

Если не установить апдейт, в смартфоне будет заблокирован ряд важных программ и возможностей. Это App Store, iCloud, загрузка веб-страниц и приложение электронной почты. Фактически мобильное устройство превратится в "звонилку".

Важно обновить операционную систему до 3 ноября. Только до этого времени апдейт можно установить по воздуху. Если не успеть это сделать, придётся устанавливать новую версию операционной системы, подключив мобильное устройство к компьютеру.

Чтобы установить обновление, пройдите в "Настройки" —> "Основные" —> "Обновление ПО". Для установки смартфон должен быть заряжён на 50% или подключён к источнику питания.

iPhone 5 выпустили в 2012 году, в 2013-м сняли с производства из-за наличия iPhone 5S в ассортименте. Получать обновления iOS он перестал в 2017 году.