Показан концепт складного Samsung Galaxy Fold 2

Корейская компания экспериментирует и ищет идеальный форм-фактор гибкого смартфона. Эта модель складывается не вдоль, а поперёк.

Samsung опубликовала концепт нового складного смартфона на официальном ютуб-канале.

Этот смартфон сгибается не вдоль, а поперёк. Внешне он представляет собой обычное мобильное устройство, складывающееся пополам.

Название, другие особенности и вероятность выхода не сообщаются. Samsung лишь отметила, что продолжает работать над складными смартфонами и искать оптимальный форм-фактор.

Samsung первой в мире выпустила в продажу складной смартфон. Galaxy Fold начал продаваться в России в октябре этого года.

Первый и пока единственный гибкий смартфон компании вышел с двумя экранами. Он сгибается большим дисплеем внутрь, на задней панели располагается маленький экран.