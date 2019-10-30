Показан концепт складного Samsung Galaxy Fold 2

Samsung опубликовала концепт нового складного смартфона на официальном ютуб-канале.
Этот смартфон сгибается не вдоль, а поперёк. Внешне он представляет собой обычное мобильное устройство, складывающееся пополам.
Название, другие особенности и вероятность выхода не сообщаются. Samsung лишь отметила, что продолжает работать над складными смартфонами и искать оптимальный форм-фактор.
Samsung первой в мире выпустила в продажу складной смартфон. Galaxy Fold начал продаваться в России в октябре этого года.
Первый и пока единственный гибкий смартфон компании вышел с двумя экранами. Он сгибается большим дисплеем внутрь, на задней панели располагается маленький экран.