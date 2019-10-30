Почти 2 тысячи человек встали в очередь за бесплатной "Яндекс.Станцией Мини"

В Москве люди простояли за устройством в очереди с вечера прошлого дня. Нет, это не iPhone. Просто в некоторых случаях это устройство давали бесплатно.

Почти две тысячи человек собрались в очереди за миниатюрной колонкой "Яндекс.Станция Мини" в Москве по адресу ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. Как это было, рассказала компания в телеграм-канале.

Стоимость новинки — 3990 рублей. Её можно купить, а можно приобрести бесплатно в обмен на старую аудиотехнику.

Первые люди подошли ещё к 22:30, за день до начала продаж, как рассказал представитель пресс-службы "Яндекса". За 45 минут до старта акции в очереди насчитывалось почти две тысячи человек.

— Я приехал на каршеринге в два часа утра и думал, что здесь никого нет, но потом обошёл здание, и там уже было около 100 человек. Очень доволен. Доволен именно тем, что стоял в очереди. У нас была своя сплочённость, — сказал один из участников.

Число станций было ограничено одной тысячей штук. За три часа все экземпляры под обмен разобрали.