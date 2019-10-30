Названы расценки обслуживания AirPods Pro за 20 тыс. рублей

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Фото © Apple Inc

Журналисты узнали, сколько будет стоить замена одного наушника, двух или зарядного футляра.

Журналисты MacRumors выяснили, во сколько обойдётся пользователям замена отдельных компонентов у новых AirPods Pro.

  • Новая пара амбушюр — 4 доллара (около 250 рублей);
  • Один новый наушник — 89 долларов (около 5,7 тысячи рублей);
  • Два новых наушника — 178 долларов (около 11,4 тысячи рублей);
  • Новый кейс вместо вышедшего из строя по вине пользователя — 89 долларов (около 5,7 тысячи рублей);
  • Замена пары наушников при наличии гарантийного плана Apple Care+ — 29 долларов (около 1,9 тысячи рублей).

В конце октября этого года Apple представила третье поколение AirPods. Эти наушники интересны радикально переосмысленным дизайном и наличием активного шумоподавления. Аксессуары стоят 20 990 рублей.

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