Названы расценки обслуживания AirPods Pro за 20 тыс. рублей

Журналисты MacRumors выяснили, во сколько обойдётся пользователям замена отдельных компонентов у новых AirPods Pro.
- Новая пара амбушюр — 4 доллара (около 250 рублей);
- Один новый наушник — 89 долларов (около 5,7 тысячи рублей);
- Два новых наушника — 178 долларов (около 11,4 тысячи рублей);
- Новый кейс вместо вышедшего из строя по вине пользователя — 89 долларов (около 5,7 тысячи рублей);
- Замена пары наушников при наличии гарантийного плана Apple Care+ — 29 долларов (около 1,9 тысячи рублей).
В конце октября этого года Apple представила третье поколение AirPods. Эти наушники интересны радикально переосмысленным дизайном и наличием активного шумоподавления. Аксессуары стоят 20 990 рублей.