Apple купила название AirTag у российской компании. Видимо, так назовут брелок

О том что аксессуар будет именоваться именно так, стало известно после изучения кода новой операционной системы Apple. Теперь вопрос насчёт авторских прав решён.

Apple выкупила торговую марку AIRTAG у российской компании ISBC, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Вероятно, так будет называться ещё не анонсированный брелок. Разговоры о нём ведутся весь год. Ранее упоминание о нём под таким названием нашли в iOS 13.2.

ISBC уверена, что будущее придуманного ею бренда "будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием". Конкретно сделку стороны не прокомментировали.

Сумму сделки назвать приблизительно невозможно: для интеллектуальной собственности нет чётких критериев оценки. Приобретение товарных знаков — распространённая практика для Apple. iPad и Lightning — тоже приобретённые торговые марки.

Ранее стало известно, что в iOS 13 брелок именуется уже зарегистрированным товарным знаком.

Брелок будет работать на чипе U1. С ним аксессуар поддержит сверхширокополосный стандарт беспроводной связи (UWB). Это позволит получить данные о местонахождении аксессуара с точностью до десяти сантиметров, а идентифицировать местоположение устройства можно будет, даже если оно разряжено или не ловит связь.

Маленький аксессуар может изменить индустрию технологий за счёт наличия чипа U1.