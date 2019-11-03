Что может Moto One Action? Как убийца Xiaomi сэкономит вам 3 тысячи рублей

Motorola выпустила смартфон за 17 тысяч рублей. На фоне устройств за эти же деньги он интересен режимами камеры. Некоторые из них в других смартфонах предлагаются в сторонних приложениях по платной подписке. Лайф протестировал устройство.

Дизайн и эргономика

Moto One Action сочетает в себе трендовые особенности дизайна с уникальными.

Тройная основная камера — её сенсоры расположены вертикально, вырез под фронтальную камеру выполнен в форме точки. В этом плане смартфон соответствует времени.

Но также ему есть чем выделиться. Корпус нетипично длинный. Это нужно для размещения экрана CinemaVision, но о нём позже. А на сканере отпечатка пальца на задней панели размещён логотип компании — эти особенности встречаются гораздо реже.

Смартфоном комфортно пользоваться одной рукой, потому что он не очень широкий.

Габариты корпуса — 160,1 х 71,2 х 9,15 мм. Вес всего 176 граммов. Аппарат лёгкий. Для сравнения: iPhone 11 Pro Max с экраном на 6,5 дюйма весит 226 граммов.

В общем, по габаритам Moto One Action удобный и вряд ли доставит кому-нибудь проблемы из-за особенностей корпуса.

Экран

Диагональ экрана — 6,3 дюйма, разрешение — Full HD+, технология — IPS.

Фишка дисплея Moto One Action — соотношение сторон 21:9. Это кинематографические пропорции, в них снимают фильмы и сериалы. При их показе на дисплее не будет чёрных полос. Они появятся только при показе видео в 16:9.

Дисплей 21:9 удобен и для игр. Картинка растягивается на весь экран, угол обзора становится шире, а сенсорные кнопки занимают меньше полезной площади.

Полезная площадь занимает 84% передней панели. С одной стороны, показатель не соответствует времени: в 2019 году он стабильно превышает 90%. С другой — так за устройство проще ухватиться. Удобно в тех же играх.

Запас яркости высокий. Смартфоном комфортно пользоваться солнечным днём. Углы обзора широкие: дисплей не теряет контрастность, если отклонить его назад.

Вырез под камеру выполнен в форме точки. Скрыть программно с помощью чёрной полосы его нельзя.

Железо

Смартфон работает на процессоре Samsung Exynos 9609, а за графику отвечает Mali G72 MP3. В тесте Antutu аппарат набирает 142 тысячи баллов, на уровне Galaxy A50.

На практике производительность Moto One Action удивила.

Мы установили на него пять самых требовательных игр, и он не облажался.

PUBG Mobile автоматически запустилась на высоких настройках графики, что говорит о высокой мощности. Правда, так устройство быстро нагревается, а вблизи к соперникам проседает частота кадров в секунду. Для большего комфорта лучше снизить настройки графики до средних.

Автономность не относится ни к плюсам, ни к минусам смартфона. Ёмкость аккумулятора — 3500 мАч. Заряда хватает на день умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер).

Разъём — USB-C. Поддерживается зарядка с мощностью 10 Вт. Не самая быстрая.

Камера

Основная камера тройная. Разрешение — 12+5+16 Мп. Это основной модуль, ультраширокоугольный и датчик анализа глубины резкости.

Поддерживаются семь режимов фотосъёмки и три режима видеосъёмки. Фото снимается в одном из трёх соотношений сторон: 4:3, 16:9 и 21:9.

Ночной режим не добавлен. Впрочем, и без него можно получить достойные фотографии при недостаточной освещённости. Снимкам не хватает динамического диапазона, появляются проблемы с резкостью. При этом радует высокая детализация, естественные цвета и минимум шумов.

Объект на переднем плане отделяется от фона в двух режимах: портрет и обрезка. В первом задний план размывается, во втором удаляется — вместо него можно подставить другое изображение. Объект на переднем плане отделяется качественно — алгоритмы справляются даже в сложных участках вроде волос.

Камера также интересна программными фишками.

Горизонт доступен во всех режимах фотосъёмки, а не только в профессиональном.

Поддерживается формат RAW, в котором камера собирает данных больше обычного, их потеря при постобработке будет не столь фатальна. Надо отдать должное, редкость для среднего класса.

Видеосъёмка хороша на бумаге, но на практике не впечатляет. Поддерживается съёмка в 4К 60 fps, но при таких параметрах кадр сильно дрожит. Заявлена цифровая стабилизация кадра, но она не справляется, и даже в Full HD картинка дёргается.

Впрочем, пользу из видеовозможностей этой камеры можно извлечь. Поддерживается съёмка в кинематографических пропорциях 21:9. Если снимать стоя на месте и не дрожащими руками, можно получить эффектные ролики.

Также добавлен режим видеосъёмки Action Cam. Он позволяет снимать горизонтальные видео в более удобном — вертикальном — положении смартфона. Видео записывается с ультраширокоугольного модуля, поэтому детализация ниже, чем в стандартном режиме.

Есть режим "Синематография". В нём один объект может двигаться, а остальные — располагаться статично. Для этого нужно снять короткий ролик и выбрать неподвижную область. Функция — редкость даже для флагманов. Обычно такой режим предлагается в сторонних платных приложениях.

Есть приложение Cinemagraph Pro, и эта возможность по подписке продаётся за полторы тысячи рублей в год. Смартфон служит россиянам в среднем два года. Получается, этот аппарат сэкономит вам три тысячи рублей.

Минус камеры — оформление приложения. Интерфейс интуитивно непонятен. Профессиональный режим находится не в общем списке, а на верхней панели. Трудно найти ультраширокоугольный модуль.

В общем, в плане видео Moto постаралась. К сожалению, на смартфонах начального среднего класса не получить ролики высокого качества, несмотря на обилие программных фишек.

Вывод

Moto разработала смартфон, выделяющийся среди конкурентов.

Нетипичное соотношение сторон экрана, режимы съёмки, как правило, доступные только в сторонних приложениях, — это причины взять именно Moto One Action, а не его конкурента. Б-бренду для продвижения продукции необходимо удивлять. Moto именно это и сделала.

Со всеми фишками смартфон получился сбалансированным. По производительности он не уступает конкурентам, автономность неплохая.

Если вы любите экспериментировать со съёмкой и ищете недорогой смартфон, берите Moto One Action.