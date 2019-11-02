Камерофон за 22 тыс. рублей — реально? Смотрите, что может Xiaomi Mi 9 Lite

Китайская компания выпустила ещё один смартфон в среднем ценовом сегменте. Внешне он похож на флагман Mi 9. При этом в нём инженеры устранили один из недостатков главного устройства серии. Лайф протестировал аппарат.

Дизайн и эргономика

Внешне Mi 9 Lite — точная копия Mi 9, старшей модели. Он предлагает все трендовые дизайнерские решения: тройная камера с вертикально расположенными сенсорами, каплевидный вырез.

Смартфон ощущается тонким. Хотя на деле это не так. Толщина корпуса — 8,1 мм. Для сравнения, у Samsung Galaxy S10, считающегося толстым, — 7,8 мм. Для эффекта большей тонкости на задней панели скошены края корпуса.

Габариты корпуса — 156,8 x 74,5 x 8,7 мм, вес — 179 г.

На задней панели расположен световой индикатор. Он работает:

во время зарядки,

мерцает при уведомлениях,

ритмично мерцает при воспроизведении музыки.

Работа индикатора настраивается. Можно выбрать, в какое время суток он будет активен, а в какое нет. Он не работает в режиме "Не беспокоить".

Индикатор непрактичен. Мы кладём смартфон спинкой вниз, а не экраном. Поэтому его мерцание не оповестит нас об уведомлениях. Это скорее оригинальное украшение корпуса.

Экран

В смартфоне стоит AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма, соотношение сторон — 19,5:9, разрешение — Full HD+, плотность пикселей — 403 ppi, максимальная яркость — 600 нит. Полезная площадь занимает 85,8% передней панели.

Цветопередача регулируется. В настройках предлагаются два режима насыщенности: повышенная и стандартная (тусклые цвета). Температура регулируется вручную — можно сделать цвета теплее или холоднее. Есть режимы, снижающие нагрузку на глаза. Это тёмная тема и устранение мерцания с технологией DC dimming.

Под дисплеем расположен сканер отпечатка пальца. По возможностям он обычный — не выделяется скоростью, как и большинство подэкранных датчиков.

В общем, экран — один из главных плюсов смартфона.

Камера

В Xiaomi Mi 9 Lite стоит тройная камера. Это основной модуль, ультраширокоугольный и сенсор для анализа глубины резкости на 48 + 5 + 2 Мпикс.

Основной модуль снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 Мпикс. В первом рекомендуется снимать при идеальной освещённости, во втором — при недостаточной.

В 48 Мпикс камера собирает больше данных. Снимок будет качественнее, если его увеличить или обрезать. В 12 Мпикс четыре пикселя объединяются в один, камера пропускает больше света. Фотографии ночью и в помещении будут качественнее.

При недостаточной освещённости аппарат снимает в одном из двух режимов: обычном или ночном. Во втором смартфон нужно удерживать статично до пяти секунд — в зависимости от освещённости. Получаются снимки с более длинной выдержкой, что видно по источникам света: вокруг них интересный узор.

Портретный режим качественный. Алгоритмы успешно справляются с задачами, работая на первом плане как с людьми, так и с неживыми предметами.

Видеосъёмка обычная. Стабилизация цифровая. При быстрой ходьбе она не справляется с задачей.

Максимальные параметры видеосъёмки — 4К 30 fps. С ними цифровая стабилизация не работает: снимать можно — только стоя на месте.

Активным пользователям соцсетей понравится режим "Видеоклип". В нём время видеозаписи ограничивается до 15 секунд. Как раз столько времени длятся сториз в "Инстаграме".

Разрешение селфи-камеры — 32 Мпикс. Качество среднее. Детализация высокая. В портретном режиме алгоритмы могут ошибаться и отрезать часть объекта на переднем плане — особенно вокруг волос.

Главный минус камеры — её приложение. При выборе параметров съёмки на экран не выводится список. Они меняются при нажатии на соответствующую кнопку, что делает процесс медленнее.

Не нравится погода? Поменяйте её

Фишка смартфона — возможность AI Skyscaping. На основе искусственного интеллекта она идентифицирует небо и меняет его. Так, можно превратить пасмурный пассаж в солнечный день.

Выберите готовый снимок, пройдите по "Изменить" —> "Эффекты" —> "Небо". Доступны шесть эффектов: "солнце", "облака", "радуга", "сияние", "сумерки" и "закат". С изменённым небом обработанные снимки получаются естественными. Алгоритмы меняют значение яркости и баланса белого.

Неизвестно, станет ли AI Skyscaping популярным, но функция интересная.

Железо

Смартфон работает на субфлагманском процессоре Snapdragon 710. Чип не топовый, но с ним устройство работает без ограничений.

Мы запустили пять требовательных игр: PUBG Mobile, Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Assassin’s Creed Rebellion и Fortnite. Автоматически они пошли на максимальных настройках графики. Троттлинг не появляется даже в час непрерывного гейминга.

Автономность достойная. Ёмкость аккумулятора — 4030 мАч. С ним при умеренной нагрузке аппарат работает полтора дня. Поддерживается быстрая зарядка со стандартом Qualcomm Quick Charge и мощностью 18 Ватт. С ней смартфон полностью заряжается за полтора часа.

Аккумулятор — один из лучших моментов в смартфоне. У Mi 9 и Mi 9 SE это одна из слабостей — смартфон может не дожить до конца дня.

Звук обычный. Динамик один. Он громкий — вы точно услышите будильник. Есть разъём для наушников.

Вывод

Xiaomi Mi 9 Lite — достойный сбалансированный смартфон среднеценового сегмента. Камера, производительность, автономность, экран — по всем моментам аппарат хорош.

Камера — одна из лучших за свою цену по качеству съёмки. Кроме того, она предлагает интересные фишки — смену погоды и времени суток AI Skyscaping.

Проблема смартфона — в политике компании. В сегменте 20–35 тысяч рублей у Xiaomi уже три модели: Mi 9 SE, Mi 9T и вот Mi 9 Lite. Далёкому от индустрии человеку сложно разобраться в ассортименте.

Кроме того, это усложняет жизнь разработчикам оболочки Xiaomi — MIUI. Чем больше устройств, тем сложнее оптимизировать софт. Именно поэтому MIUI — одна из самых нестабильных прошивок.

Но если разобрались в ассортименте, Mi 9 Lite будет отличным выбором почти для любых сценариев пользования.