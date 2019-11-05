Xiaomi представила смарт-часы, способные убить Apple Watch

Китайская компания открыла для себя новый сегмент носимой электроники. Первый аксессуар напоминает самые популярные умные часы от компании из Купертино.

Xiaomi представила свои первые смарт-часы — Mi Watch. Это аксессуар с квадратным экраном и коронкой для управления интерфейсом.

Аксессуар получил AMOLED-экран с диагональю 1,76 дюйма. Для скроллинга меню предусмотрена коронка на боковой грани — решение, подобное Digital Crown от Apple Watch.

Часы будут работать на операционной системе Wear OS с оболочкой, внешне похожей на MIUI.

Производитель смарт-часов стремится к их автономности. Они поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, виртуальную сим-карту eSIM, NFC и GPS. Процессор часов — Snapdragon Wear 3100 с тактовой частотой до 1,2 гГц.

Непосредственно к Mi Watch можно подключить и беспроводные наушники. Часы воспроизведут музыку, если загрузить её на накопитель.

Минимальная стоимость Mi Watch в Китае — 1299 юаней (около 12 тысяч рублей). Получается, это часы среднего класса. Для сравнения: Apple Watch 5 стоят от 33 тысяч рублей в официальной рознице.

Часы будут продаваться в двух версиях — обычной и премиальной с сапфировым стеклом. Вторая будет стоить 1999 юаней (около 18 тысяч рублей).