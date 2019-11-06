Деньги или честь? Как обновления iPhone убивают Apple

Компания из Купертино известна долгим временем поддержки своих устройств. Но политика Apple насчёт апдейтов играет против неё же. Лайф рассказывает, в каком тупике оказалась компания.

В конце октября этого года пользователям iPhone 5 прилетело обновление iOS 10.3.4. Apple настоятельно порекомендовала установить его, иначе смартфон стал бы "кирпичом".

Если не установить апдейт, iPhone потерял бы доступ к App Store, iCloud, приложению электронной почты и возможность загружать веб-страницы.

Вы не ослышались. Модель 2012 года получила обновление операционной системы. Не последнюю версию, но с необходимыми для работы изменениями. Как выяснилось, обновление было технически необходимым.

— По состоянию на 3 ноября 2019 года для некоторых моделей iPhone и iPad, представленных в 2012 году и ранее, требуется обновление iOS для восстановления точного местоположения GPS. Это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала затрагивать продукты с поддержкой GPS от других производителей 6 апреля 2019 года, — рассказала компания об обновлении на официальном сайте.

Обновления iOS — один из самых спорных моментов в iPhone. С одной стороны, Apple долго поддерживает смартфоны. С другой — пользователи жалуются на замедление работы старых смартфонов после апдейта.

Как долго Apple поддерживает iPhone и iPad?

На фоне Android компания из Купертино считается эталоном в плане поддержки гаджетов.

В 2018 году обновление получил iPhone 5S, смартфон 2013 года выпуска. Таким образом, он поддерживался производителем в течение шести лет.

В 2019 году без чудес, но показатели всё равно порадовали. iPhone 6 и 6 Plus не обновились до iOS 13, иначе они бы повторили рекорд 5S, апдейт получили 6S, 6S Plus и более ранние модели.

Если вы купили iPhone, будьте уверены, что он будет получать последние версии iOS как минимум пять лет. Взяли прошлогодний или даже позапрошлогодний? Всё равно как минимум три года он будет поддерживаться компанией.

В частности, именно поэтому iPhone считаются самыми надёжными смартфонами. Для сравнения: мобильные устройства Samsung получают новые версии Android в течение двух лет и патчи безопасности в течение трех. В этом году появилась вероятность, что Galaxy S7 получит Android Pie, третье обновление. Новость воспринялась как достижение Samsung. Получается, iPhone — более дальновидный вариант.

3–4 года поддержки обновлений — более чем достаточно. Средний срок службы iPhone — как раз столько же.

Может ли ситуация поменяться в ближайшее время?

Да, предпосылки есть.

Из-за долгой поддержки пользователей iPhone сложнее мотивировать на переход на новую модель. Средний срок службы смартфона Apple — 3–4 года. До 2018-го показатель считался отличным и для людей, и для Apple, но время изменилось.

В сентябре прошлого года компания выпустила iPhone XR — удешевлённую альтернативу флагманским XS и XS Max. В нём сэкономили на экране, 3D Touch и втором модуле тыльной камеры, но сохранили лучшие особенности более дорогих моделей — основной модуль задней камеры с увеличенными пикселями, портретный режим съёмки с контролем эффекта боке и Face ID.

Как XR изменил мобильный рынок? Прошлогодние iPhone оказались не нужны.

После выхода новых моделей X сняли с производства. Он бы конкурировал с XR и только путал пользователей. С виду "десятка" казалась лучше, но на деле наоборот — у XR лучше производительность, камера и автономность. 8 Plus пришлось удешевить на 10 тысяч рублей — он ещё менее конкурентоспособен из-за архаичного дизайна с широкой рамкой и кнопкой "Домой".

В 2019 году вышел iPhone 11 — преемник XR. В 2020 году также должны выйти три модели, одна из которых — удешевлённая. Apple позиционирует их основными. XR — самый популярный смартфон в мире, 11 представили раньше флагманских 11 Pro 11 и Pro Max.

Продажи iPhone падают, о чём свидетельствуют последние квартальные отчёты компании. Новая продукция навязывается даже рассылками по СМС и электронной почте. Apple очевидно хочет, чтобы пользователи меняли смартфоны чаще.

Но не всё так просто. Компании будет сложнее мотивировать отказ от поддержки старой модели.

Недолгий период получения обновлений на Android-смартфонах обусловлен многообразием поддерживаемых устройств. Там их тысячи, у Apple — в лучшем случае десяток. Соответственно, и оптимизировать софт под эти устройства проще. Поэтому компания из Купертино в тупике.

Неужели нельзя мотивировать пользователей обновить iPhone другими способами?

Можно. Самый известный — замедление процессоров. В декабре 2017 года Apple призналась в умышленном занижении скорости работы чипов в старых iPhone.

Пользователи отреагировали болезненно. По мнению владельцев iPhone, так компания заставляет клиентов чаще обновляться на новые модели.

Apple же объяснила решение по-другому. Так в устройствах предотвращаются лаги: из-за повышенной нагрузки процессоры выходят на предельные мощности и потребляют слишком много энергии, это провоцирует произвольные отключения на морозе и прочие проблемы. Замедление активируется при износе батареи, после замены аккумулятора оно отключается.

И версия Apple похожа на правду. Во-первых, замедление отключается после замены аккумулятора. Во-вторых, от него можно отказаться даже с изношенной батареей. Пройдите по Настройки -> Аккумулятор -> Состояние аккумулятора (бета). И пользуйтесь смартфоном с изношенным аккумулятором на полной мощности на свой страх и риск, если не верите Apple.

Второй вариант продвижения новых моделей — стандартный: предложение новых функций.

В сентябре этого года iPhone XS, XS Max и XR получили возможность воспроизведения звука в формате Dolby Atmos, новый эффект портретного освещения "световая тональность — ч/б" и перекрытие людей или объектов в дополненной реальности (AR). Все три функции недоступны в iPhone X.

С чем это связано — неизвестно. Возможно, из-за ограниченности технического потенциала. Возможно, в Купертино мотивируют пользователей iPhone X перейти на более новые модели. Тем не менее все перечисленные функции реализованы программно. А это значит, преград для их реализации в X, скорее всего, не было.

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Apple оказалась заложницей своей же идеологии. С одной стороны, пользователи получают надёжный смартфон, который будет поддерживаться даже спустя четыре года пользования. С другой — так на смартфонах не заработаешь.

И ради дополнительного заработка приходится изворачиваться. А подобные методы Apple далеко не всегда нравятся пользователям. Это 5 Гб в iCloud для резервной копии. Если на смартфоне больше 100 снимков, такого объёма не хватит и придётся брать дополнительное место по подписке.

Тем интереснее наблюдать, как одна из богатейших компаний мира перестраивается и ищет новые способы получения прибыли.