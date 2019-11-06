Россияне раскупили "Яндекс.Станцию мини", которую раздавали бесплатно

Аналитики исследовали спрос на новое устройство от "Яндекса". Пользователи заинтересовались колонкой из-за её доступности. Ранее "Станцию" отдавали забесплатно.

Продажи колонки "Яндекс.Станции мини" в 55 раз превысили продажи умных колонок других производителей в ценовом сегменте до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает "Связной".

Самый популярный цвет "Яндекс.Станции мини" — чёрный. На него приходится 90% продаж, остальные 10% — на вариант в белом.

50% всех покупок оформляются в интернет-магазине ретейлера. Лидеры по числу покупок среди городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Казань и Воронеж.

Секретом успеха "Яндекс.Станции мини" считается цена. Устройство стоит 3990 рублей.

"Яндекс.Станция мини" появилась в продаже в конце октября этого года. По акции клиенты могли забесплатно на колонку обменять старую аудиотехнику. Число копий, предназначавшихся для обмена, составляло одну тысячу. Так, к старту продаж возле магазина образовалась очередь более чем из двух тысяч человек.