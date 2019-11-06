Россияне раскупили "Яндекс.Станцию мини", которую раздавали бесплатно

Продажи колонки "Яндекс.Станции мини" в 55 раз превысили продажи умных колонок других производителей в ценовом сегменте до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает "Связной".
Самый популярный цвет "Яндекс.Станции мини" — чёрный. На него приходится 90% продаж, остальные 10% — на вариант в белом.
50% всех покупок оформляются в интернет-магазине ретейлера. Лидеры по числу покупок среди городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Казань и Воронеж.
Секретом успеха "Яндекс.Станции мини" считается цена. Устройство стоит 3990 рублей.
"Яндекс.Станция мини" появилась в продаже в конце октября этого года. По акции клиенты могли забесплатно на колонку обменять старую аудиотехнику. Число копий, предназначавшихся для обмена, составляло одну тысячу. Так, к старту продаж возле магазина образовалась очередь более чем из двух тысяч человек.
Спустя несколько часов после старта продаж Лайф нашёл объявления о перепродаже колонок на Авито. Видимо, там как раз выставлены экземпляры, отданные бесплатно.