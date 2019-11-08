Названа возможная дата презентации второй раскладушки Samsung

Возможно, это будет модификация уже вышедшего Galaxy Fold. Возможно, отдельная модель. В любом случае Samsung намерена развиваться в сегменте складных смартфонов.

Samsung может представить свой второй складной смартфон 19 ноября. Об этом сообщает GizChina.

В Сети появился тизер к презентации гибкого устройства. Указывается, что ивент пройдёт в китайском городе Ухане.

Судя по тизеру, модель будет называться Samsung W20 и поддержит 5G. Возможно, смартфон получит модельный номер SM-W2020. Ранее стало известно, что под ним выйдет одна из версий Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold не работает в сетях 5G. Возможно, W20 будет модификацией "Фолда" с поддержкой нового стандарта связи.

Предполагаемая цена W20 — $2866. Минимальная стоимость "Фолда" — $2292, или 160 тысяч рублей в официальной рознице.

Каким будет форм-фактор нового складного смартфона, неизвестно. Ранее Лайф разобрался, почему корпуса гибких мобильных устройств такие разные.