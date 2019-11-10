Что такое Galaxy Fold? Почему раскладушка Samsung стоит как три iPhone 11

В России уже продаётся складной смартфон корейской компании. В плане сценариев использования он радикально отличается от классических мобильных устройств. Лайф протестировал революционный смартфон и делится опытом в подробном обзоре.

Samsung стабильно выступает пионером в индустрии технологий. Компания первой в мире выпустила смартфон с изогнутым экраном — Galaxy Round, первой выпустила мобильные устройства с беспроводной зарядкой — Galaxy Note 5 and S6 edge+.

Уникальность Galaxy Fold в том, что среди всех экспериментальных технологий и форм-факторов компании он первый, у кого есть чёткие позиционирование и вектор развития.

Складной смартфон — это гибрид планшета и смартфона. Его задача — предложить увеличенный экран там, где раньше это было невозможно. На улице, в метро, в очереди — там, где доставать планшет неудобно, а развернуть телефон и ухватиться двумя руками — вполне.

Эта же технология должна сделать пользование мобильным устройством удобнее. На планшетном экране изучать электронную карту города удобнее, чем на мобильном. Это один из распространённых сценариев пользования гибким смартфоном.

Дизайн и эргономика: надёжно, но не монолитно

Складные смартфоны настолько сложные, что производители не определились с оптимальным форм-фактором спустя год после презентации полевой модели.

Ещё на MWC между Samsung и Huawei возник спор, какое решение лучше: с экраном, сгибающимся вовнутрь, как у Galaxy Fold, или наружу, как у Mate X. В первом случае аппарат будет тяжёлым, потому что на спинку нужен второй дисплей, во втором защитное стекло будет царапаться. Большой экран "Фолда" складывается вовнутрь, а на задней панели добавлен второй (маленький) экран.

Неудобный момент всех складных смартфонов — оформление задней панели. В таких моделях корпус немонолитный — между панелями и шарниром образуются зазоры.

Один раз смартфон прищемил кожу ладони, когда мы раскрывали его одной рукой, — она попала как раз в зазор между частью корпуса и шарниром. Монолитная задняя панель более практична.

Дизайн задней панели у "Фолда" неоднозначный. В развёрнутом состоянии задняя панель смотрится как две разные крышки, соединённые между собой шарниром, также не похожим на панели внешне. Крышка с тыльной камерой глянцевая, а с дополнительным экраном вообще не отражает свет.

Зазор между двумя частями корпуса уменьшен на фоне первой версии без дополнительной защиты экрана, но он ощущается. В сложенном состоянии на гибком экране скапливается пыль.

В разложенном состоянии "Фолд" чувствуется как классический планшет. Толщина корпуса в таком состоянии — всего 6,9 мм, размеры — 117,9 x 160,9 x 6,9 мм. При пользовании напоминает iPad Mini. Интересный момент — возможность частично складывать устройство с включённым экраном. Необычное ощущение, когда дисплей сгибается, но продолжает работать.

В сложенном приятных ощущений меньше. В сложенном состоянии с маленьким экраном и толстым корпусом он напоминает кнопочные телефоны с крошечным дисплеем и жирным корпусом. Запас яркости высокий, но из-за маленького размера изображения всё равно приходится щуриться.

Смартфон ощущается тяжёлым.

Вес — 276 граммов. Для сравнения: у Samsung Galaxy S10+ — 175 граммов, у iPhone 11 — 194 грамма, а у Redmi Note 7 — 186 граммов. Из-за особенностей конструкции кажется, что в руке лежат сразу два смартфона.

В общем, в сложенном состоянии смартфоном пользоваться можно, но его постоянно хочется разложить.

Экраны: их два!

Внешне гибкий дисплей кажется хрупким, но Samsung говорит, что это не так. Инженеры свели к минимуму вероятность выхода гибкого дисплея из строя после катастрофы весной.

Верхний слой дисплея Infinity Flex увеличен, теперь его не содрать пальцем, как сделали обзорщики, приняв его за обычную пленку. Под экраном расположены дополнительные слои металла для усиления защиты.

В глаза бросается складка над шарниром.

Она видна даже при выключенном дисплее. Визуально это смотрится непривычно, но проблем не появляется. В области со складкой цветопередача не искажается — контрастность не падает, как в случае с изогнутыми краями экрана на моделях вроде Huawei P30 Pro.

С большого экрана гораздо приятнее потреблять контент.

Игры запускаются ради нового пользовательского опыта, видео смотреть комфортно. При этом аппарат удобно разложить как вечером дома на диване, так и в час пик в общественном транспорте, где не всегда есть возможность достать из рюкзака планшет.

Минус большого экрана — рандомные нажатия. Чтобы сложить его, надо ухватиться за рабочую площадь, и дисплей может принять прикосновение за какую-либо команду — к примеру, открыть настройки рабочего стола, многозадачность или приложение.

Диагональ маленького экрана — 4,6 дюйма, почти как у iPhone 7 (4,7 дюйма). Но соотношение сторон другое — у iPhone 16:9, у "Фолда" — 21:9. Технология — также AMOLED, разрешение — HD+, плотность пикселей — 399ppi. Три иконки помещаются в ряд.

Софт: нужно больше приложений

"Фолд" работает на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Программное обеспечение специально оптимизировано под большой экран.

На экране одновременно можно вывести четыре активных приложения. Впрочем, это скорее демонстрация возможностей софта и увеличенной диагонали экрана. Есть и менее заметные, но более полезные моменты.

Клавиатура оптимизирована особым образом.

Цифровые кнопки расположены по краям, в центре их нет. Предусматривается, что пользователь будет печатать, держа аппарат двумя руками.

В остальном в плане функциональности это обычный мобильный интерфейс, просто растянутый на увеличенном экране. Боковая панель в играх и приложениях по умолчанию свёрнута.

Игры аналогичным образом растягиваются по экрану 4,2:3.

Мы запустили пять самых требовательных и популярных игр: PUBG Mobile, Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Assassin’s Creed Rebellion и Fortnite. Удобный момент — управление. Подобно клавиатуре, цифровые кнопки располагаются по нижним углам.

Железо: мощно, громко и недолго

Смартфон работает на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 855. С ним аппарат работает без ограничений — самые требовательные игры запускаются на высочайших настройках графики, троттлинга не наблюдается даже спустя час непрерывного гейминга. Операционная система работает быстро.

Фишка "Фолда" — звук. В нём стоят два динамика на боковых рамках корпуса, как у планшета.

Они громкие — будильник слышен хорошо, и, если включить видео и уйти в другую комнату за бетонную стену, звук будет чётко слышен. Поддерживается технология Dolby Atmos для более объёмного звука.

Автономность — минус устройства. В нём два аккумулятора — по 4380 мАч каждый. Для двух экранов на 7,3 и 4,6 дюйма либо объём оказался недостаточно большим, либо подвела оптимизация энергопотребления. При умеренном пользовании (соцсети, мессенджеры, браузер) со средней яркостью дисплеев аппарат ни разу не продержался сутки, аккумулятор садился к вечеру.

Камера: как у флагманов

"Фолд" получил тройную основную камеру — 12+12+16 Мпикс, f/1.5-2.4, f/2.4, f/2.2, широкоугольный сенсор, телефото с двукратным оптическим увеличением и ультраширокоугольный. Это те же камеры, что в Galaxy S10+ и Note 10+. В обоих случаях мы делали подробные обзоры камер. На "Фолде" результат будет тем же.

Поэтому мы лишь кратко выделим основные моменты:

— В сложенном и разложенном состоянии смартфон снимает с одного и того же модуля камеры.

В каком состоянии смартфона удобнее снимать? Зависит от условий. На ходу не всегда удобно снимать на большой аппарат, держа его двумя руками. Плюс большого экрана в том, что вы видите кадр крупнее и лучше оцените его во время съёмки.

— Поддерживается ночной режим. В нём камера снимает на длинной выдержке. Качество фотографий высокое, но уступает iPhone 11 и Huawei Mate 30 Pro. Слабость камеры при недостаточной освещённости — небо. На нём много шумов, и они расходятся неравномерно, поэтому бросаются в глаза.

— Основной модуль и телефото оснащены оптической стабилизацией. На мобильном рынке она одна из лучших. Ультраширокоугольный модуль не поддерживает стабилизацию. Впрочем, с него тоже можно получить качественные видео, если рука не дрожит.

А вот селфи-камеры в сложенном и разложенном состоянии задействованы разные. В согнутом задействуется одинарная на 10 Мпикс f/2.2, в разложенном — двойная на 10+8 Мпикс f/2.2 + f/1.9.

Обе камеры снимают с одним из двух углов обзора — обычным и широким. Только в разложенном состоянии угол обзора увеличивается аппаратно — камера переключается на второй модуль, а в сложенном программно — там задействуется лишь один сенсор.

В общем, камера достойная, но не удивляет оригинальными решениями (вроде съёмки в полной темноте или увеличенного зума).

Итог

Samsung Galaxy Fold — первый в мире складной смартфон. Ошибки в революционном устройстве — это закономерность. На них стоит лишь указать, но не винить компанию.

Хорош ли новый пользовательский опыт? Безусловно. Человек потребляет контент преимущественно со смартфона. Логично, что экран увеличивается. Планшет — самый приятный гаджет для просмотра контента: большой экран, непривязанность к креслу и отсутствие несъёмной клавиатуры. "Фолд" предлагает такой набор там, где раньше он был недоступен.

Доставляет ли он неудобства? Тоже да. Складной смартфон кажется неэргономичным: он толстый, тяжёлый, раскрывать корпус непривычно. Впрочем, возможно, это вопрос времени — индустрия может переучить нас, запросы к гаджетам поменяются.

Телефоны с сенсорным экраном в 2007 году тоже встречали холодно. На кнопочных клавиши ощущались тактильно, печатать можно было не глядя — удобно в час пик в общественном транспорте или за рулём. Что происходит в 2019 году? Кнопочники — антиквариат или бабушкофон, а телефон с сенсорным экраном заменил почти все остальные устройства. Наши потребности диктуют производители, а не мы сами.

Главная интрига — в прочности "Фолда". Как он выдерживает резкую смену температуры, контакт с влагой, падения и сколько стоит замена такого экрана — ответив на эти вопросы, можно говорить о его надёжности.

Цена складного смартфона — 160 тысяч рублей. Ради чего стоит его покупать? Прежде всего ради нового пользовательского опыта. Заменят ли складные смартфоны классические — до сих пор однозначно сказать нельзя.

Но задача первого такого устройства — не дать чёткий ответ, а удивить и предложить новые сценарии использования. "Фолд" сделал это.