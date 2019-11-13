Хит осенних распродаж? Что уникального в Honor 20S

Компания Honor представила для России смартфон нижней границы среднего класса. Он привлекателен внешне, предлагает тройную камеру, современный разъём для зарядки и NFC. Лайф протестировал устройство.

Дизайн и эргономика

Honor 20S — компактный смартфон. Диагональ его экрана — 6,19 дюйма, передняя панель — безрамочная. Да, с такими размерами в 2019 году смартфон считается миниатюрным. Huawei P30 и Samsung Galaxy S10 — из той же серии. Экраны вытянулись, и теперь дисплей с пропорциями 19,5:9 можно поставить в тот же корпус, куда раньше вмещался только 16:9. Кроме того, смартфоны в принципе стали больше. Люди чаще потребляют видеоконтент, а смартфон заменил нам почти все электронно-вычислительные устройства, следовательно, и размеры дисплеев увеличились.

Корпус — одна из лучших сторон смартфона. Его габариты — 152,9 x 72,7 x 7,4 мм. Толщина корпуса меньше, чем у конкурентов. Для сравнения: у 9X — 8,8 мм, у iPhone 11 Pro — 8,1 мм, у Redmi Note 7 — 8,1 мм. Вес устройства — всего 159 граммов. У Honor 9X — 196,8 грамма, у iPhone 11 Pro — 188 граммов, Redmi Note 7 — 186 граммов. В руке чувствуется лёгкость аппарата.

Смартфон выглядит презентабельно. Корпус выполнен из 3D-стекла. Есть четыре варианта расцветки — полночный чёрный, жемчужно-белый, насыщенный бирюзовый и светло-голубой. Нам достался последний, у него задняя панель отражает лучи света в форме буквы S, напоминая о названии смартфона. С передней стороны корпус обычный — тонкая рамка, каплевидный вырез, небольшая "борода".

Экран

Honor 20S получил IPS-экран с диагональю 6,15 дюйма, соотношением сторон 19,3:9 и разрешением Full HD+. Полезная площадь занимает 90% передней панели. IPS-матрица — и плюс, и минус устройства. С одной стороны, она не так интересна, как AMOLED, с другой — она точно не выгорит, тем более что в смартфоны среднего ценового сегмента ставят не самые качественные AMOLED-дисплеи.

Цветопередача регулируется. В настройках можно самостоятельно установить удобные параметры температуры и насыщенности. Доступна защита зрения, с которой степень ультрафиолетового излучения сводится к минимуму и глаза напрягаются меньше. Яркость высокая, углы обзора широкие.

Для камеры на передней панели размещён каплевидный вырез. Если он раздражает, его можно скрыть чёрной полосой. Иконки и пиктограммы с верхнего бара в этом случае окрасятся в белый цвет и не сместятся вниз, полезная площадь от скрытия выреза не уменьшится.

В общем, если описывать экран одним словом, лучше всего подойдёт "обычный".

Железо

Начинка Honor 20S — чип среднего класса Kirin 710. С ним аппарат работает с ограничениями — требовательные игры автоматически запускаются на средних настройках. Мы запустили четыре самые требовательные игры: PUBG Mobile, Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Assassin’s Creed Rebellion. Все игры запустились, но не на высоких настройках. Fortnite не поддерживается устройством.

Особенно важен запуск первой. PUBG запустился на средних настройках графики. В процессе устройство не перегрелось, тротлинг не наблюдался, правда, вблизи с соперниками замечались проседания с частотой кадров в секунду. В общем, производительность на уровне сегмента — 15−20 тысяч рублей, не 20−25.

Автономность приличная. Ёмкость аккумулятора — 3340 мАч. Он небольшой, но решает оптимизация. Заряда хватает на полтора дня пользования с умеренной нагрузкой (соцсети, мессенджеры, браузер). Мы поэкспериментировали и не поставили его заряжаться на ночь после рабочего дня. С утра аппарат показывал 24% заряда и проработал до часу дня. Райзъём — USB-C, кабель втыкается любой стороной. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge мощностью 18 Вт.

В настройках показывается оставшееся время работы без подзарядки. Помимо обычного режима энергопотребления есть три дополнительных: производительный, энегосбережения и ультра.

NFC есть, поддерживаются Google Pay и бесконтактные платежи.

Камера

Смартфон получил тройную основную камеру на 48 + 8 + 2 Мпикс. Это основной сенсор, ультраширокоугольный и модуль для анализа глубины резкости и создания эффекта размытия фона.

С основного сенсора смартфон снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 Мпикс. С первым желательно снимать при идеальной освещённости — камера соберёт больше данных, вы заметите улучшенное качество, если увеличите изображение. Во втором при недостаточной освещённости камера пропустит больше света за счёт технологии "ультрапиксель".

Ультраширокоугольный сенсор снимает с углом обзора 120 градусов — вы захватите в 2,5 раза больше объектов. Добавлена коррекция дисторсии, по краям кадр не искажается. Цвета менее насыщенные, чем с основного сенсора, что, впрочем, закономерно.

Зум цифровой, 10-кратный. При двукратном увеличении камера снимает без потери качества, дальше — хуже: снижается резкость, появляются шумы.

Камера поддерживает искусственный интеллект — алгоритмы распознают одну из восьми сцен и оптимизируют под неё параметры. Функция интересная, но непрактичная: особых улучшений нет, цвета просто становятся контрастнее. Кроме того, алгоритмы могут ошибиться и испортить снимок, вместо того чтобы его улучшить. Поэтому во время съёмки искусственный интеллект лучше отключить.

Фон размывается в двух режимах — портрет и диафрагма. Первый используется для съёмки людей и животных, второй — для съёмки неживых предметов. Камера на 2 Мпикс анализирует расстояние до объекта, ближний выводится на передний план, все остальные отделяются и размываются.

Для съёмки при недостаточной освещённости добавлен ночной режим, в котором аппарат снимает на длинной выдержке. Снимки здесь, в отличие от обычного режима, получаются более детализированными, а динамический диапазон оказывается шире.

Качество, правда, не лучшее. Из-за слабой светочувствительности в небе появляется много шумов. Требовать флагманского качества от смартфона среднего класса странно, но можно сравнить с конкурентами. И у realme 5 Pro в тех же условиях качество лучше.

Видеосъёмка соответствует нижней границе среднего класса. Стабилизация не предусмотрена, поэтому кадр трясётся, снимать можно, разве что стоя на месте и крепко держа смартфон. Максимальное разрешение съёмки — 16:9, 1080p, 60 fps.

Разрешение фронтальной камеры — 24 Мпикс. Качество хорошее — даже при недостаточной освещённости сохраняется детализация. В портретном режиме алгоритмы точно определяют объект на первом плане и справляются даже в сложных местах вроде волос. Минус фронталки — баланс белого, что, впрочем, относится к большинству селфи-камер.

Вывод

Honor 20S — крайне противоречивый смартфон. Для своей цены он хороший в одних моментах и посредственный — в других.

С одной стороны, у аппарата отличная эргономика. Это не менее важно, чем условные тактовая частота процессора и светосила камеры. Игры играми, а больше всего времени мы проводим в соцсетях, мессенджерах и браузере. А здесь важнее удобство пользования.

С другой — процессор не соответствует ценовому уровню 20−25 тысяч рублей, в этом году конкуренты научились запускать PUBG на высоких настройках. В ночном режиме фотографии могли быть лучше — с меньшим количеством шумов.

Honor 20S стоит 21 990 рублей. Его конкурент — Xiaomi Mi 9 Lite с более совершенными производительностью и камерой. Впрочем, не отчаивайтесь. Осень — время масштабных скидок. А при цене ниже 20 тысяч рублей этому смартфону не будет равных.