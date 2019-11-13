Россияне стали чаще покупать наушники и активнее переходить на Bluetooth

Как пользователи, так и производители всё больше интересуются беспроводными наушниками. Во многом поэтому продажи гарнитур подскочили.

Ретейлер "Связной" исследовал продажи наушников в России в период с января по сентябрь 2019 года. Год к году спрос вырос на 28% в штучном выражении и 63% — в денежном.

С января по сентябрь россияне приобрели 11,5 млн наушников на общую сумму 23,7 млрд рублей. Средняя стоимость наушников за три квартала этого года составила 2100 рублей. Лидеры по продажам в штучном выражении — JBL, Sony, Apple и Samsung. В денежном — Apple.

Важную роль сыграло увеличение спроса на беспроводные наушники — на них приходится около 35% рынка в штуках и 71% в деньгах. В 2019 году продажи Bluetooth-наушников выросли почти в два раза в штуках и более чем в два раза в деньгах: с января по сентябрь россияне приобрели 4 млн беспроводных наушников и потратили на них 16,8 млрд рублей.

И вендоры, и пользователи переходят с проводных гарнитур на беспроводные, говорит "Связной". Каждый из ведущих аудиопроизводителей выпустил свою версию беспроводных наушников, стоимость которых варьируется от 1,5 до 20 тысяч рублей.

Лайф тестировал ряд беспроводных наушников. Среди них Sony Xperia Ear Duo, Samsung Galaxy Buds, AKG Y100 и N200, Huawei FreeBuds Lite, Beats PowerBeats Pro и Beats Solo Pro.