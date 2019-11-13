Представлен MacBook Pro 16 с ценой как три iPhone 11

Компания Apple в самом мощном профессиональном ноутбуке увеличила диагональ экрана и обновила клавиатуру.

Представлен MacBook Pro с диагональю 16 дюймов. Страница устройства появилась на сайте Apple.

Pros — you asked for it. And it’s here. pic.twitter.com/e0rsV18AKH — Tim Cook (@tim_cook) November 13, 2019

Ноутбук получил более тонкую рамку, чем Pro 15, и увеличенный дисплей.

Другое нововведение — клавиатура Magic Keyboard с ходом клавиш один мм. Apple отказалась от многострадального механизма "бабочка". Добавлен Touch Bar, вместе с этим возвращена клавиша Esc.

Процессор — 8-ядерный Intel девятого поколения, за графику отвечает Radeon Pro 500M. Добавлены шесть динамиков, поддерживается студийный звук. В максимальной комплектации объём оперативной памяти — 64 Гбайта, накопителя — 8 Тбайт.

В минимальной комплектации ноутбук будет стоить $2399. Дата старта продаж в России не сообщается.

В России MacBook Pro 16 будет доступен в двух комплектациях: Intel Core i7 с 16 + 512 Гбайт за 199 990 pyблей и Intel Core i9 с 16 Гб + 1 Тб за 232 990 рублей.