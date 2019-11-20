Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11

Если гибкий пластиковый дисплей выйдет из строя, не каждому пользователю придётся по карману его починка или замена.

Huawei назвала цены ремонта складного смартфона Mate X, передаёт GizChina.

Замена аккумулятора — $40 (или 2,5 тысячи рублей).

Починка или замена экрана — $1000 (или 64 тысячи рублей).

Починка или замена материнской платы — $509 (или 32 тысячи рублей).

Починка или замена основной камеры — $99 (или 6,3 тысячи рублей).

По цене замены экрана в рублях в российской рознице продаётся iPhone 11 — 65 тысяч рублей в комплектации на 256 Гбайт встроенной памяти. В долларах стоимость услуги равна iPhone 11 Pro в минимальной комплектации на 64 Гбайт, в России смартфон стоит дороже из-за НДС в 20% — от 90 тысяч рублей.

Huawei Mate X стоит $2600. Получается, процедура замены экрана оценивается почти в треть цены аппарата. Напомним, смартфон оснащён пластиковым pOLED-экраном.

Складной смартфон Huawei представили весной этого года. Он сгибается экраном наружу. Это делает аппарат легче и эргономичнее, но так защитное стекло оказывается сильнее подвержено царапинам.