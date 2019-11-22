Samsung по цене Xiaomi и Huawei? Корейцы наносят ответный удар

Корейская компания думает о передаче 1/5 производства своих смартфонов сторонним сборщикам. Это позволит сократить затраты на сборку устройств и снизить их стоимость. Таким образом, смартфоны компании должны стать более конкурентоспособными на фоне предложений Huawei и Xiaomi. Лайф разбирался в ситуации.

Что происходит?

На этой неделе агентство Reuters узнало, что Samsung , возможно, отдаст часть производства своих смартфонов сторонним ком паниям. В 2020 году вендор планирует выпустить 300 миллионов мобильных устройств, из них 1/5 часть (или 60 миллионов) могут произвести другие сборщики.

Что странного в этой ситуации? Компания Samsung всю свою историю полагалась на себя — почти все смартфоны бренда производились на его же заводах во Вьетнаме, в Индии, Южной Корее и Китае.

Источник рассказал Reuters, что таким образом компания снизит затраты на производство смартфонов.

— Эта стратегия необходима для нас, а не просто хороша, — рассказал он агентству.

— В погоне за Apple компания двинулась в верхний ценовой сегмент и там набрала большую силу, но при этом пришлось пожертвовать низким ценовым сегментом. Из-за этого у компании появились проблемы в Китае и Индии, а это 2,5 миллиарда потребителей, — рассказал Лайфу руководитель Content Review Сергей Половников.

Эксперт считает, что ход Samsung закономерен. Компании необходимо значительно снизить стоимость своих моделей. За счёт компонентной базы она этого сделать не может, потому что выпускает только глобальные версии моделей. Поэтому придётся экономить на комплектующих.

Стороннему сборщику комплектующие обойдутся дешевле, продолжает Reuters. Сторонние сборщики могут закупать компоненты для смартфонов на 10–15% дешевле, чем закупает непосредственно вендор. Один из возможных партнёров — китайская компания Wingtech, собирающая планшеты Samsung, и ей некоторые комплектующие доступны на 30% дешевле, чем бренду смартфонов.

Повышать цену нельзя. Компания лишилась былых позиций в этом году и постепенно их возвращает. В четвёртом квартале 2018 года прибыль Samsung составила около $9,7 миллиарда, что на 28,7% меньше, чем годом ранее. В первом квартале 2019 года она уступила Honor первое место по числу продаж в России, а вернула во втором.

Как изменилась Samsung? И о чём говорит это решение?

Решение отдать часть производства сторонним сборщикам, чтобы снизить затраты и сохранить цены, показывает, как изменилась компания за год (с момента переосмысления линейки Galaxy A).

До 2019 года цены бюджетных "самсунгов" не соответствовали рынку — компания пользовалась известным именем и скептичным отношением покупателей к китайским производителям.

Возьмём Galaxy J6 2018 года с ценой в среднем 13–15 тысяч рублей. Экран с низким разрешением HD, маленькая батарея на 3000 мАч и древний micro-USB — это характеристики телефона за 10 тысяч рублей.

Примерно за ту же цену на старте продаж предлагался Xiaomi Mi A2 Lite, и с ним ситуация на порядок лучше. Экран уже Full HD+, аккумулятор уже с приличной ёмкостью на 4000 мАч, а из явных минусов — только старый порт micro-USB.

Кроме того, смартфоны линейки J славились выходом из строя. Мёртвые зоны на экране, слабо работающий микрофон, тормозящий интерфейс — это были самые частые претензии к работе смартфонов. С Galaxy J в принципе не стоило связываться. В 2019 году линейка прекратила существование.

В том же 2019-м ситуация радикально изменилась: "самсунги" начального и среднего уровней — одни из самых выгодных по соотношению цены и предлагаемых возможностей.

Galaxy M20 — один из лучших аппаратов в сегменте 10 – 15 тысяч рублей. Модель предлагает один из лучших уровней автономности с аккумулятором 5000 мАч и достойную камеру с неплохими фотографиями даже при недостаточной освещённости.

Конкурент Galaxy M20 — Redmi Note 7 в минимальной комплектации на 32 Гбайт. Просто неплохая автономность с аккумулятором на 4000 мАч против отличной у конкурента, производительность на уровне среднего класса и неплохая камера с отличными фотографиями при недостаточной освещённости.

В этом противостоянии силы равные и решают приоритеты пользователей: нужна автономность — берите M20, больше интересна камера — возьмите Note 7.

Так что в плане соотношения цены и характеристик "самсунги" полностью сравнялись с "лучшими за свою цену" Xiaomi. Это относится не только к Galaxy M20. A10, A50, M30S — одни из лучших моделей за свою цену, и если вы выберете их вместо модели конкурента, то точно не лишитесь какой-либо важной функции.

Сергей Половников говорит, что эпоха Samsung как безальтернативного поставщика комплектующих медленно подходит к концу, хотя пока это один из главных производителей комплектующих. Выходом в более низкие ценовые сегменты компания отчаянно пытается удержать лидерское положение, но, по мнению эксперта, делает это слабо.

Всеобщая щедрость

Стремление предложить максимально выгодные характеристики за максимально привлекательную цену есть у любого производителя смартфонов до $400. Xiaomi и Meizu — первопроходцы в этом сегменте, сейчас он самый разнообразный.

Порой производителю число продаж и уважение клиентов дороже прибыли. Глава бренда Redmi Лу Вэйбин признавался, что хит этого года Note 7 невыгоден для компании. Его цена близка к себестоимости, поэтому прибыль с него невелика, а в некоторых случаях компания работает в убыток.

Другие бренды не отстают от Xiaomi и Samsung. Realme за 15 тысяч рублей предлагает смартфон 3 Pro с самой быстрой зарядкой на рынке SuperVOOC и камерой с отличными ночными фотографиями.

Чем объясняется такая щедрость? Важностью начального и среднего сегментов и высокой конкуренцией. В России средняя стоимость смартфона, по данным аналитиков "Связной | Евросеть", составляет 15,9 тысячи рублей. По данным "М.Видео-Эльдорадо", самые популярные сегменты — до 10 и 10 – 20 тысяч рублей, далее идут 20–50 и выше 50 тысяч.

И конкуренция как минимум не ослабнет.

— В низком ценовом сегменте смартфонов стоимостью до 12 тыс. рублей конкуренция будет только расти. Уже сейчас мы видим, что на этом уровне появляется большое количество игроков, преимущественно китайских брендов. Поэтому для восстановления позиций Samsung в низком ценовом сегменте необходимо не только понижение цен, но и работа с партнёрами по промомеханикам, и поддержка интереса к этому сегменту в рознице, — рассказал Лайфу вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании "Связной" Михаил Комков.

Всё ли так просто?

Нет. Выбрав новую стратегию, Samsung идёт на риск. Reuters приводит два момента, из-за которых могут возникнуть проблемы:

Со сторонними сборщиками качество смартфонов может снизиться. К нему компания относится особенно трепетно после истории со "взрывным" Galaxy Note 7.

Сборщик получит дополнительный объём заказов, что позволит снизить затраты на производство сразу всех смартфонов. Таким образом, цена производства может упасть не только у Samsung, но и у конкурентов компании.

Сергей Половников не считает, что сборка смартфонов на сторонних заводах негативно повлияет на Samsung. Компания является одним из главных поставщиков экранов, памяти и прочих комплектующих. Поэтому она сама может регулировать ценообразование.

***

Как изменятся смартфоны Samsung? Возможны два варианта: либо цены станут ниже относительно конкурентов, либо их уровень сохранится, но параметры окажутся лучше. К примеру, в Galaxy A предлагают пластиковый корпус, а их камеры проигрывают Xiaomi и Honor.

Выиграет ли Samsung от попытки понизить стоимость производства смартфонов? Неизвестно. Но точно ясно, что выиграем мы. Вендоры конкурируют и стараются предложить смартфоны с максимально выгодным соотношением цены и характеристик. А значит, нас ждёт больше интересных новинок от всех брендов.