Зачем бюджетнику 4 камеры? Плюсы и минусы realme 5 Pro

Китайская компания выпустила ещё один смартфон начального ценового уровня. У него четыре камеры и необычное оформление задней панели. Лайф протестировал устройство.

Дизайн и эргономика

В плане внешнего вида realme не стала оригинальничать. Каплевидный вырез, камера с вертикально расположенными сенсорами, сканер отпечатка пальца на задней панели — смартфон предлагает все трендовые дизайнерские решения и должен понравиться массовому пользователю.

Отличие — в оформлении задней панели: она выполнена в стиле алмаза. Если покрутить телефон в руке, цвет крышки будет переливаться. Сам корпус пластиковый. Модулей основной камеры четыре, главный выделен золотистым ободом, что выделит модель даже в чехле.

Кнопка питания и клавиши громкости расположены на разных торцах. Звук регулируется именно клавишами, а не качелькой. Помимо питания и звука кнопок на корпусе нет. Сканер отпечатка пальца расположен на одном уровне с крышкой, но нащупать его легко благодаря металлическому ободу.

Диагональ экрана — 6,3 дюйма, смартфон большой. Габариты — 157x74,2x8,9 мм. Тактильно замечается толщина корпуса. Для сравнения у iPhone 11 Pro — 8,1 мм, у Samsung Galaxy S10+ — 7,8 мм, у Redmi Note 7 — 8,1 мм. Из-за этого смартфон чувствуется тяжёлым — он весит 186 г, хотя ощущается на все 200.

Экран

Realme 5 Pro получил IPS-экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD+. Полезная площадь занимает 90,6% передней панели. В плане характеристик это стандартный экран для смартфона за 15–20 тысяч рублей.

Запас яркости высокий — смартфоном комфортно пользоваться ясным днём, углы обзора широкие, цвета естественные. Температура цветов регулируется. Есть три значения — теплее, холоднее и естественные. Насыщенность не настраивается.

Полноценный ночной режим не предусмотрен. В нём снижается степень ультрафиолетового излучения, что снижает нагрузку на глаза, но интерфейс не окрашивается в тёмные тона.

Начинка

Смартфон работает на субфлагманском процессоре Snapdragon 712. С ним в бенчмарке Antutu аппарат набирает 214,5 тысячи баллов, на уровне флагманов 2017 года. На практике показатели оправдываются: смартфон работает без ограничений — PUBG Mobile запускается на высоких настройках графики, за час игры перегрев и троттлинг не наблюдаются.

При включении игр автоматически активируется режим "realme игры". В нём система освобождает память, включает защиту соединения и режим "Не беспокоить".

Автономность высокая. Ёмкость аккумулятора — 4035 мАч. С ним заряда хватает на полтора дня — после суток умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка и пара часов видео) на утро остаётся около 30% заряда. Поддерживается быстрая зарядка VOOC. С ней телефон полностью заряжается за полтора часа.

В смартфоне нет NFC, и это расстраивает. Чип для бесконтактных платежей может стать ключевым фактором при выборе смартфона, а в России функция пользуется популярностью.

Программное обеспечение

Realme работают на Android 9 с прошивкой ColorOS 6, с той же, что и смартфоны Oppo.

Дизайн у неё спорный. Интерфейс окрашен в бело-зелёный цвет — сочетание на любителя. В иконках нет единства стиля. Если в версии ColorOS 6 для OPPO иконки похожи на те, что в Xiaomi MIUI, то в realme внешне они смотрятся хаотично.

Ползунки громкости — однозначный плюс прошивки. Они такие же, как в Xiaomi MIUI: широкие и при нажатии на качельку отображаются вертикально — так проще регулировать громкость.

Шторка внешне отличается от других оболочек — тут иконки размещены в прямоугольных блоках. Чистка уведомлений такая же, как в Xiaomi MIUI: свайп вправо — дополнительные функции, свайп влево — убрать уведомление.

Способов управления два: классические навигационные кнопки и жесты. Вторые доступны в четырёх вариантах, перед установкой система обучит вас основным командам. Так что, если потратить немного времени, можно определить, какая система навигации для вас наиболее удобна.

Клавиатура также отличается от версии на чистом Android и других оболочках. Чтобы переключить язык, надо не свайпнуть в сторону по пробелу, а нажать на отдельную кнопку с глобусом, как на iOS.

В общем, оболочка пригодна к использованию, но в плане удобства и эстетики она уступает EMUI, MIUI и One UI. Если в OPPO разработчики ColorOS пришли к оптимальному внешнему виду, то в realme прошивку, бесспорно, надо совершенствовать.

Камера

Realme 5 Pro получил основную камеру с четырьмя модулями: 48+8+2+2 Мпикс, f/1,8+f/2,25+f/2,4+f/2,4. Это обычный, сверхширокоугольный, макромодули и сенсор для анализа глубины резкости.

С основного сенсора смартфон снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 Мпикс. С первым желательно снимать при идеальной освещённости — камера соберёт больше данных, вы заметите улучшенное качество, если увеличите изображение. Во втором при недостаточной освещённости камера пропустит больше света за счёт технологии "ультрапиксель".

Поддерживается искусственный интеллект — алгоритмы определяют сценарий съёмки и выставляют нужные параметры. Впрочем, значительно это фотографию не улучшает.

В портретном режиме камера программно размывает задний план. Алгоритмы качественно справляются с задачей — они точно выделяют объект на переднем плане от фона. Ультраширокоугольный модуль снимает с углом обзора 119 градусов.

Добавлен макромодуль для съёмки на расстоянии до четырёх сантиметров. Впрочем, как и в любом другом смартфоне, этот сенсор добавлен для количества. На фото с основного модуля лучше фокус, баланс белого, детализация и размытие фона. Поэтому, если вы снимаете мелкие объекты вблизи, пользуйтесь основным сенсором.

Для съёмки при недостаточной освещённости предусмотрен ночной режим. В нём камера снимает на длинной выдержке, получаются снимки с широким динамическим диапазоном. Также с ним камера лучше работает с источниками света — они отображаются более интересно.

Качество видео обычное. Доступные разрешения съёмки: 720, 1080 и 4К. Доступные частоты кадров в секунду: 30 и 60. Стабилизация видео не поддерживается, поэтому снимать рекомендуется, стоя на месте.

Зум цифровой десятикратный. С двукратным увеличением камера снимает без потери качества, далее оно ощущается — снижается резкость, появляются шумы. Настраивать увеличение можно с помощью кнопок регулировки громкости. В приложении камеры зайдите в "Настройки" —> "Кнопки регулировки громкости" и выберите "Масштаб". При других настройках они могут спускать затвор или регулировать громкость. В качестве кнопки затвора можно использовать сканер отпечатка пальца.

Вывод

Смартфон стоит 15 тысяч рублей. Realme 5 Pro больше соответствует ценовому сегменту 20–25 тысяч рублей, а не 15–20. Камера с отличной ночной съёмкой, мощный процессор, ёмкий аккумулятор — с таким набором параметров это один из лучших смартфонов за свою цену.

Остаётся решить проблему с софтом. Оболочка неудобная и неэстетичная, а половину впечатлений мы получаем именно благодаря ей — iPhone по-прежнему активно покупают именно из-за удобства iOS.

В остальном realme 5 Pro — один из самых оптимальных вариантов смартфона начального сегмента. Экран, звук, железо, время работы — по всем параметрам смартфон смотрится достойно.