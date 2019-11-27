Huawei и Xiaomi — больше не лучшие бюджетники. Что может камерофон Realme XT

Бренду Realme по-прежнему далеко до известности Xiaomi. Хотя в конце лета серая лошадка далеко скакнула в этом направлении: компания выпустила первый в мире смартфон с камерой на 64 МП — Realme XT. Став номинальным флагманом, новинка сохранила крайне демократичный ценник. Чудо или результат жёстких компромиссов? Лайф наконец-то добрался до XT и теперь рассказывает, почему этот смартфон чертовски хорош.

Дизайн и эргономика

Realme, очевидно, любит экспериментировать с дизайном: третья и пятая серии, например, выделялись на фоне конкурентов необычным оформлением задней крышки. Однако самым красивым смартфоном вендора, на наш взгляд, оказался всё же XT, который по иронии мало чем отличается от оппонентов вроде Xiaomi Mi A3 или Vsmart Live.

Спереди и сзади — стекло Gorilla Glass 5. Лицевая панель плоская, а тыльная подогнута слева и справа. Под стеклом — наклейка цвета "белый жемчуг". Где-где, а здесь определение "жемчужный" подходит как нельзя кстати. Поскольку кроме цветов бензиновой радуги Realme XT переливается от нежно-голубого до нежно-фиалкового.

Квартет основных камер вытянулся в вертикальную полоску. Площадка выпирает нехило, но до, например, Honor 20 Pro далеко. Разумеется, к камере прилагается куча письменных напоминаний об "интеллектуальных" возможностях и высоком разрешении, которые дополняются ещё и пиктограммами. Последние не дают забыть, что объективов здесь аж целых четыре. Они, к слову, точь-в-точь как у Huawei Nova 5T. Сдаётся, дизайн вендоры заказывали у одной и той же ODM-компании.

Рама на первый взгляд алюминиевая, но иллюзия рушится сразу после того, как аппарат оказывается в руке. На самом деле Realme использовала пластик, который менее устойчив к физическим повреждениям, чем металл. Учитывая ценовую категорию, не страшно.

С клавишами боль. "Питание" — справа. Качелька громкости — слева. Расположены органы управления симметрично друг другу. Ход клавиш умеренно тугой, и проблем с ними не возникало. До тех пор, пока не надели чехол. В штатном ли аксессуаре проблема или в кнопках, но в чехле кнопки нажимаются от каждого касания. Снимаешь блокировку — получай скриншот. Выключаешь экран — держи ещё один.

Описанный нюанс — пожалуй, единственное, к чему можно придраться в дизайне Realme XT. В остальном это удобный и красивый смартфон, с добротным качеством сборки и хорошими материалами.

Экран и звук

В XT используется 6,4-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1080 на 2340 точек, соотношением сторон 19,5:9 и плотностью 402 ppi. Вырез V-образный. Рамки узкие, но "подбородок" традиционно выделяется: он толще.

К изображению претензий нет. Цвета насыщенные, картинка плотная, яркость высокая (около 430–350 нит). Для людей с чувствительными глазами есть защита от мерцаний AMOLED-экранов, ШИМа. Включается вручную по мере необходимости.

Оптический сканер отпечатков пальцев расположился под экраном. Работает быстрее, чем у Mi A3 и Vsmart Live, но медленнее, чем у флагманов Samsung и Vivo, например. В целом претензий нет.

За звук отвечает один, но очень голосистый мультимедийный динамик. Realme XT — пожалуй, самый громкий смартфон с монозвуком в этом году. Доминируют высокие и средние частоты. Единственная претензия — динамик расположен слева. При альбомной ориентации он упирается в ладонь и заглушается. Есть "улучшайзер" от Dolby Atmos. Как говорится, его эффекты на вкус и цвет, но нам скорее нравится, чем нет. Не обошлось и без разъёма для наушников. Они, к слову, по Bluetooth и через аналоговый вход работают хорошо.

Производительность и автономность

Realme XT работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 712. По производительности обсуждаемая модель находится между Snapdragon 710 и Snapdragon 730. Номинально 730-й — лучший из этой троицы: он выполнен по 7-нанометровому техпроцессу и дополняется графическим ускорителем Adreno 618. В свою очередь, 712-й выполнен по более "толстому" 10-нанометровому техпроцессу, дополнен Adreno 616, но обладает самой высокой тактовой частотой в троице.

Впрочем, в синтетических тестах 730-й всё равно лучше. Что ни в коем случае не значит, что 712-й плох. Он достаточно шустро ворочает интерфейс. Больших проблем не заметили. Хотя несколько мелких "фризов" за пару недель тестирования мы словили. "Тяжёлые" игры вроде Asphalt 9 по умолчанию запускаются на средних настройках графики.

Помогают процессору аж 8 ГБ оперативной памяти. Под пользовательские данные выделено 128 ГБ. И то и другое — весьма щедро для фиксированной цены устройства. К тому же есть слот для microSD на 256 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Достойный, но не лучший показатель в 2019 году. Полного заряда хватает на 16 часов воспроизведения видео и 13 часов интернет-сёрфинга через Wi-Fi. Хорошо, но ничего выдающегося. На полтора суток Realme XT хватает при 4–5 часах экрана.

Есть поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0. Комплектный блок питания на 20 Вт за полчаса заряжает смартфон на 50–55%. На заряд до отсечки уходит не больше полутора часов. Опять же, результат на твёрдую четвёрку.

Камеры

Конкретно сейчас, в ноябре-декабре, знакомые с трендами рынка квартету камер Realme XT удивятся несильно. Но в конце лета, когда новинку только анонсировали, фурор был. Как-никак, первый смартфон с 64-мегапиксельной камерой, да ещё и с тремя дополнительными модулями: 8-мегапиксельным ультраширокоугольным макрообъективом на 2 МП и ToF-модулем с таким же разрешением. Впрочем, и в конце года XT не уступает конкурентам, появившимся после него.

К основному модулю ISOCELL BRIGHT GW1 претензий нет. И при естественном, и при искусственном освещении он выдаёт приличные результаты. Картинка получается насыщенной и детализированной. Последнее, разумеется, зависит от количества света: чем его больше, тем лучше. При дефиците шумодав начинает подъедать текстуру по краям кадра.

Телевика для оптического зума нет, но Realme притворяется, что специальный объектив и не нужен. Дескать, копаем 64 МП и получаем увеличение без потери качества. Что сказать… При двукратном приближении качество действительно хорошо сохраняется. Но всё равно видно, что работала не оптика. При пятикратном зуме, под который в интерфейсе есть специальная кнопка, изображение становится сильно рыхлым — фотки чаще идут утиль. Честно сказать, даже не знаем, для чего компания придумала эту опцию.

Ночью Realme XT точно справляется лучше, чем Galaxy M30s и, пожалуй, лучше, чем даже Redmi Note 8 Pro. Тестируемый китаец сохраняет больше деталей, чем упомянутые конкуренты, а также лучше обрабатывает источники света. Однако критически важно при съёмке в ночном режиме не двигаться.

Портретный режим звёзд с неба не хватает, что норма, поскольку и флагманы-то не все могут похвастаться идеальным боке.

Сверхширокоугольная камера имеет угол обзора 119 градусов, что меньше, чем у большинства смартфонов Samsung и некоторых Xiaomi. Выдающихся возможностей за этим модулем в XT мы не заметили.

Не устанем повторять, что макромодуль в том виде, в котором он представлен сегодня у всех вендоров, — это фикция, камера для количества, от которой нет толка. Во-первых, низкое разрешение. Во-вторых, ползать на карачках и вручную ловить в фокус какую-нибудь букашку мучительно. Уж лучше использовать пятикратный зум с автофокусом. Качество не сильно лучше, но так хотя бы быстрее.

Селфи делаются на такую же 16-мегапиксельную камеру, как и в "убийце флагманов" OnePlus 7. На наш взгляд, Realme XT — один из лучших смартфонов 2019 года для автопортретов. При хорошем свете снимки получаются супердетализированными. Разочаровывает отсутствие автофокуса, но это бич даже некоторых флагманов.

Видео без изысков. В 1080р и 30/60 FPS срабатывает стандартная цифровая стабилизация, которая вполне себе справляется с дрожью неторопливого шага. В 4K EIS уже не работает. Есть режимы замедленной, а также ускоренной съёмки. Куча встроенных светофильтров тоже прилагается.

Больше примеров фото и видео в исходном разрешении здесь.

Вывод

С ценой Realme XT происходит странное. Конкретно на момент сдачи обзора в официальном магазине за него просили 19 990 руб. Судя по всему, акция перед чёрной пятницей. До этого мы видели ценники и в 20 990 руб., и в 21 990 руб. Поэтому остановимся на среднем варианте — 20 990 руб.

Если исходить из фотовозможностей, что совершенно небессмысленно, так как сегодня качество снимков — основное мерило ценности смартфонов, то ближайшим конкурентом XT является Redmi Note 8 Pro. Он тоже с 64 МП и NFC, но немного дешевле: максимальная версия Redmi 6/128 ГБ стоит 19 990 руб. Заметьте, у XT на 2 ГБ ОЗУ больше, AMOLED-матрица и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

На наш же взгляд, в кои-то веки "топ за свои деньги" не Xiaomi, а Realme.