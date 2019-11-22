Xiaomi представила смартфон с самым высоким разрешением в мире и бюджетник с NFC

Китайская компания приготовила для российского рынка электроники ряд новинок. Смартфоны удивят интересными возможностями и выгодным соотношением цены и параметров.

Xiaomi представила для российского рынка свой самый доступный смартфон с NFC — Redmi Note 8T — и флагман с камерой на 108 Мпикс — Mi Note 10.

Mi Note 10

Флагман оснащён экраном с диагональю 6,4 дюйма, с разрешением Full HD+ и яркостью в 600 нит. Защитное стекло — модель прошлого поколения Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон работает на субфлагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 730G, ёмкость аккумулятора — 5260 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Операционная система — Android 9 Pie, прошивка — MIUI 11.

Основная камера — четвертная. С разрешением 108+20+12+5 Мпикс. Это главный модуль, телефотообъектив с двукратным увеличением, телефотообъектив с пятикратным увеличением и сверхширокоугольный сенсор. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мпикс, на экране под неё размещён каплевидный вырез.

Mi Note 10 появится в продаже в России 16 декабря и будет стоить 39 990 рублей в минимальной комплектации, за модификацию на 8+256 Гбайт продавцы попросят 44 990 рублей.

Redmi Note 8T

Вторая премьера — смартфон начального ценового уровня. Он получил экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD+. Защитное стекло — также Corning Gorilla Glass 5.

Основная камера — также четвертная — на 48+8+2+2 Мпикс. Это основной модуль, сверхширокоугольный, макро и сенсор для анализа глубины резкости.

Аппарат получил процессор среднего класса Snapdragon 665, аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Добавлен чип NFC для бесконтактных платежей.

Смартфон выйдет в России в трёх комплектациях: 3+32 Гбайт, 4+64 Гбайт и 4+ 128 Гбайт. Стоить они будут 13 990, 15 990 и 17 990 рублей соответственно.

Аксессуары

Также компания представила аксессуары и экосистемные устройства. Это: