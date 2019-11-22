США почти сняли санкции с Huawei. Но сервисы Google пока недоступны

Кажется, компания сможет использовать операционную систему Windows. Заявку на возобновление сотрудничества с производителем электроники уже подали около 300 американских компаний.

Microsoft получила разрешение на сотрудничество с Huawei, находящейся под санкциями США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, китайский производитель электроники сможет использовать Windows и прочее программное обеспечение компании Билла Гейтса. Как сообщает аналитик Дэн Айвс, лицензия получена прежде всего для предоставления операционной системы Windows. По данным Reuters, Huawei снова может закупать комплектующие и программное обеспечение у американских компаний, но при определённых условиях.

Huawei ждёт получения лицензии на сотрудничество с Google. Без них на смартфонах компании не предустанавливаются пакет приложений компании и магазин Play Market.

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе сказала, что Штаты частично снимут санкции, — ряду американских компаний будет разрешено сотрудничество с Huawei после получения соответствующей лицензии. Правительство получило уже около 300 запросов на подобную лицензию. Сотрудничество с Huawei уже может восстановить около 75 американских компаний.

Решение приняли неоднозначно. 15 сенаторов выступили против него, заявив, что разрешение на сотрудничество с Huawei угрожает национальной безопасности.

В мае этого года Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений в чёрный список. Решение было основано на том, что Huawei и связанные с нею юрлица, по данным министерства, якобы "участвуют в деятельности, противоречащей национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".