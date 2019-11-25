Почему ваши iPhone лагают. Apple облажалась с iOS и навредила вам

iOS славилась стабильной работой в начале противостояния с Android. Теперь пользователи массово жалуются на обилие багов и зависания. Кажется, Apple осознала проблему. Лайф разбирался в ситуации.

Apple изменит принципы тестирования программного обеспечения из-за большого количества багов в iOS 13. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Таким образом компания хочет сделать операционную систему стабильнее. Некоторые подразделения Apple добавляют новые функции в тестовую сборку каждый день, а некоторые — каждую неделю. В итоге тестировщики получают перегруженную версию программного обеспечения с недоработанными функциями.

А в чём проблема?

Пользователи iPhone с iOS 13 жалуются на обилие багов. Разработчик Стив Троутон-Смит вовсе назвал эту версию операционной системы самой нестабильной со времён iOS 8. Вот самые частые претензии:

— звонки. На форуме поддержки Apple пользователи жалуются на баги со звонками: одни смартфоны не показывают входящие вызовы, у других перестают работать разговорный динамик и микрофон, у третьих аппарат сам сбрасывает звонок. Пользователи сообщают, что проблема решается только путём сброса сети: Настройки → Основные → Сброс → Сбросить настройки сети;

— батарея. Частая проблема новых версий iOS. 13-я не стала исключением — пользователи жалуются на снижение автономности после апдейта;

— чрезмерно агрессивное управление оперативной памятью. Если открыть два приложения, затем переключиться с одного на другое и вернуться обратно через меню многозадачности, первая программа перезагрузится. Хотя оперативной памяти достаточно, чтобы не выгружать одно приложение. Так вы потеряете страницу, на которой оно было открыто;

— при регулировке громкости в пункте управления айфон издаёт странные скрипящие звуки. Один из пользователей сделал мем с этим звуком.

Нестабильность iOS — давняя проблема пользователей iPhone. После каждого крупного обновления в ней появляется ряд ошибок, мешающих пользованию смартфоном. Вот самые известные моменты в операционной системе Apple, доставлявшие неудобства пользователям.

Дисклеймер: проблемы наблюдались не на всех iPhone.

Любая версия операционной системы и количество багов сразу после выхода

Для iOS 13 за два месяца разработчики Apple выпустили 8 обновлений. Новые функции появились, например режим сверхлёгких фото Deep Fusion, но преимущественно апдейты выкатывали для исправления ошибок.

Частым выкатом обновлений уже не удивить. iOS 6 получила 9 обновлений за целый год — на одно больше, чем iOS 13 за два месяца. iOS 12, предыдущая версия операционной системы, за год получила 14 обновлений. Число апдейтов указывает, насколько разработчикам приходится исправлять ошибки.

FaceTime и прослушка пользователей

В iOS 12 компания добавила поддержку долгожданных групповых звонков. Вместе с этой возможностью в фирменном приложении появился и баг. Он позволял видеть изображение с камеры собеседника и слышать звук с микрофона во время набора. Так пользователь, знавший об этой уязвимости, мог подсмотреть за собеседником, которому он звонит, и прослушать его.

После обнаружения бага групповые звонки были временно отключены. Apple признала, что ошибка появилась именно из-за новой функции. Компания устранила ошибку в iOS 12.1.4 и macOS Mojave 10.14.3. В этих версиях групповые звонки снова стали доступны, в предыдущих версиях операционной системы функция по-прежнему заблокирована.

iOS 11 и старые iPhone

Автор открытой площадки Medium Мейши Липиц заметил, что после обновления до iOS 11 его iPhone 6 начал работать нестабильно. Это смартфон 2014 года, а та версия операционной системы вышла в 2017 году. 3 года слишком малый срок ликвидности.

После апдейта в его iPhone 6 резко упала автономность — аппарат жил около часа без подзарядки. Кроме того, в системе стабильно наблюдались сбои и зависания. После неудачного обновления он задумался о переходе на Android.

Липиц не единственный, кто жаловался на работу старых моделей iPhone после обновления до iOS 11. Пользователи стабильно жаловались на ухудшение работы операционки.

iOS 8 и неадекватная работа iPhone

iOS 8 считается одной из худших версий операционной системы. Пользователи жаловались на нестабильную работу сканера отпечатка пальца Touch ID и выходы из строя устройства во время разговора по сотовой связи.

Одна из самых популярных ошибок — "синий экран смерти" как на Windows. Смартфоны произвольно перезагружались, и в процессе экран на секунду загорался синим цветом.

Сообщения-убийцы

Помимо всего этого операционная система может неадекватно реагировать на некоторые символы или их комбинацию.

В феврале этого года в iOS 12 нашли баг, выводящий iPhone из строя. Нужно открыть клавиатуру, выбрать голосовой набор и пять раз надиктовать слово "дефис". После этой команды телефон произвольно перезагружался.

Это не единственное сообщение-убийца. Издание MobileWorld нашло способ выключить любой айфон или макбук удалённо. Для этого нужно отправить его владельцу всего лишь один символ на древнеиндийском языке — "జ్ఞ‌ా".

Почему вернуть стабильность iOS важно?

В начале 2010-х годов люди выбирали iOS из-за её стабильности и скорости работы. В 2019 году Android перестал лагать, а большинство минусов устранилось. У операционной системы Apple только одно преимущество: она проще, а "зелёный робот" в глазах владельца айфона по-прежнему смотрится чем-то непонятным и инородным.

Фактически на iOS пользователей держат два фактора: простота и удобство пользования и экосистема. К сожалению, стабильность операционной системы уже стереотип, а не реальность.

В этом году Apple устранила серьёзную проблему с автономностью: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max живут полтора дня при умеренной нагрузке. Теперь важно восстановить стабильность iOS.