Назван ноутбук с самой тихой клавиатурой

Журналисты The Wall Street Journal проверили ряд ноутбуков и выяснили, у какого из них клавиатура работает наиболее тихо.
Журналистка Джоанна Стерн замерила их громкость в специальной безэховой комнате в колледже искусств, инжиниринга и архитектуры в Нью-Йорке.
В безэховой комнате звуковые отражения поглощаются, поэтому там возможно измерить исключительно прямой звук, исходящий от объектов внутри самой комнаты, без лишних шумов.
Журналистка протестировала новый макбук и шесть других ноутбуков. Результаты следующие:
- Pixelbook Go — 30,1 дБ;
- MacBook Pro 16" — 30,3 дБ;
- MacBook Pro (2015) — 31,2 дБ;
- Dell XPS 13 — 32,3 дБ;
- Surface Laptop 3 — 33,8 дБ;
- MacBook Air (2018) — 41,9 дБ;
- Печатная машинка — 60,2 дБ.
Напомним, в MacBook Pro 16 компания из Купертино отказалась от клавиатуры "бабочка". Этот механизм не нравился пользователям из-за громкого хода клавиш и ненадёжности. В новом макбуке Apple обещала более тихий набор текста, и, по результатам теста WSJ, компания сдержала обещание.