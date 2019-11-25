Назван ноутбук с самой тихой клавиатурой

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Фото © Pixabay

Это не новый MacBook Pro 16 с переосмысленной клавиатурой, но он близок к первому месту.

Журналисты The Wall Street Journal проверили ряд ноутбуков и выяснили, у какого из них клавиатура работает наиболее тихо.

Журналистка Джоанна Стерн замерила их громкость в специальной безэховой комнате в колледже искусств, инжиниринга и архитектуры в Нью-Йорке.

В безэховой комнате звуковые отражения поглощаются, поэтому там возможно измерить исключительно прямой звук, исходящий от объектов внутри самой комнаты, без лишних шумов.

Журналистка протестировала новый макбук и шесть других ноутбуков. Результаты следующие:

  • Pixelbook Go — 30,1 дБ;
  • MacBook Pro 16" — 30,3 дБ;
  • MacBook Pro (2015) — 31,2 дБ;
  • Dell XPS 13 — 32,3 дБ;
  • Surface Laptop 3 — 33,8 дБ;
  • MacBook Air (2018) — 41,9 дБ;
  • Печатная машинка — 60,2 дБ.

Напомним, в MacBook Pro 16 компания из Купертино отказалась от клавиатуры "бабочка". Этот механизм не нравился пользователям из-за громкого хода клавиш и ненадёжности. В новом макбуке Apple обещала более тихий набор текста, и, по результатам теста WSJ, компания сдержала обещание.

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