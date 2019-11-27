Мормышка на "золотых" патриотов. Caviar выпустила iPhone 11 Pro за 4 млн рублей

Caviar выпустит ювелирный iPhone 11 Pro Russian Diamond с бриллиантом сантиметрового диаметра почти за четыре миллиона рублей. Смартфон от компании из Силиконовой долины в уникальном корпусе выпущен для коллекции "Достояние России".
Драгоценный камень, выполненный из золота, разместится на российском гербе. Диаметр бриллианта — 7,8 см. Смартфон в тематическом оформлении будет выпущен ко Дню Конституции, Новому году и Рождеству.
Помимо этого, в модели присутствуют 30 бриллиантов небольшого размера и цельнозолотой герб России из золота 750-й пробы. Ювелирная композиция заключена в круглую основу и находится под защитным стеклом. Корпус выполнен из титана и украшен рельефной гравировкой.
Тираж будет ограничен — на старте продаж будет доступно всего три экземпляра iPhone 11 Pro Russian Diamond. Стоимость iPhone 11 Pro в ювелирном корпусе начинается от 3 890 000 рублей.