Мормышка на "золотых" патриотов. Caviar выпустила iPhone 11 Pro за 4 млн рублей

Компания Caviar выпускает смартфоны Apple в уникальном ювелирном оформлении корпуса. Их особенностью является огромная стоимость, которую объясняют уникальными эксклюзивными материалами отделки корпуса смартфона. "Тюнингованный" смартфон от оригинального не отличается ничем (кроме цены).

Caviar выпустит ювелирный iPhone 11 Pro Russian Diamond с бриллиантом сантиметрового диаметра почти за четыре миллиона рублей. Смартфон от компании из Силиконовой долины в уникальном корпусе выпущен для коллекции "Достояние России".

Драгоценный камень, выполненный из золота, разместится на российском гербе. Диаметр бриллианта — 7,8 см. Смартфон в тематическом оформлении будет выпущен ко Дню Конституции, Новому году и Рождеству.

Помимо этого, в модели присутствуют 30 бриллиантов небольшого размера и цельнозолотой герб России из золота 750-й пробы. Ювелирная композиция заключена в круглую основу и находится под защитным стеклом. Корпус выполнен из титана и украшен рельефной гравировкой.

Тираж будет ограничен — на старте продаж будет доступно всего три экземпляра iPhone 11 Pro Russian Diamond. Стоимость iPhone 11 Pro в ювелирном корпусе начинается от 3 890 000 рублей.