Motorola представила убийцу Xiaomi с лучшей камерой в линейке

Устройство нижней границы среднего класса интересно возможностями съёмки: при недостаточной освещённости или с горизонтальной ориентацией при вертикальном положении. Вместе с ним презентовали смартфон начального уровня с большим запасом памяти.

Motorola представила для России два смартфона — нижней границы среднего класса moto g8 plus и начального уровня moto e6 plus.

moto g8 plus

Основная камера тройная на 48 + 16 + 5 Мпикс, это главный модуль, экшен-камера и датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры — 25 Мпикс. Moto называет её лучшей в линейке g.

Смартфон получил процессор среднего класса Snapdragon 665. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, поддерживается технология TurboPower, с которой на восемь часов пользования смартфон заряжается всего за 15 минут. Объём памяти moto g8 plus — 4 + 64 Гбайт, предусмотрен слот для карты памяти microSD до 512 Гбайт.

Экран — LCD, диагональ — 6,3 дюйма, соотношение сторон — 19:9, разрешение — FHD+, плотность пикселей — 400 ppi. Дисплей безрамочный, вырез под камеру каплевидный, добавлено водоотталкивающее покрытие корпуса, задняя крышка пластиковая.

Смартфон будет продаваться в единственной комплектации за 15 990 рублей, на старте продаж он будет доступен за 14 990 рублей.

moto e6 plus

Это смартфон начального ценового уровня. Он работает на бюджетном процессоре MediaTek Helio P22. Зарядка медленная, её мощность — 5 Ватт. Объём памяти — 4 + 64 Гбайт, поддерживается карта памяти microSD до 512 Гбайт.

Корпус пластиковый, размеры — 155,6 x 73,06 x 8,6 мм, вес — 149,7 г. Экран IPS. Диагональ — 6,1 дюйма, соотношение сторон — 19,5:9, разрешение — HD+. Вырез каплевидный.

Основная камера двойная — на 13 + 2 Мпикс, это главный модуль и сенсор для анализа глубины резкости. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мпикс.

Рекомендованная стоимость moto e6 plus — 11 990 рублей. На старте продаж смартфон будет доступен за 10 990 рублей.