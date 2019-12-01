Выгодны без чёрной пятницы. 5 лучших смартфонов по соотношению цены и качества

В чёрную пятницу продавцы активно навязывают нам товары. Ассортимент богатый, скидки большие — в такой ситуации легко повестись на уловки и взять менее выгодное для себя устройство. Лайф собрал смартфоны, наиболее выгодные по соотношению цены и характеристик даже без больших скидок (указаны цены в официальной рознице).

Huawei P30

Цена: 33 тысячи рублей.

Удешевлённый флагман не получил главную фишку P30 Pro — пятикратный оптический и десятикратный гибридный зум, но оказался достойным конкурентом топовых Huawei прошлого года. Трёхкратный оптический и пятикратный гибридный зум, стабилизация видео, отличные ночные фото — камера по возможностям не уступает P20 Pro и Mate 20 Pro. Поэтому, если вы хотите Huawei, но не готовы заплатить за самую дорогую модель, лучше взять "флагман попроще" этого года, чем модели из 2018-го.

Есть и другая причина взять именно P30. Это одна из немногих компактных моделей. Сколько ещё таких на рынке? С ходу в голову приходит только Samsung Galaxy A40 и Xiaomi Mi 9 SE. Тем не менее люди активно ищут небольшие устройства, не желая привыкать к огромным экранам и неэргономичному корпусу. Диагональ экрана P30 — 6,1 дюйма. При таком параметре экрана корпус остаётся компактным, потому что дисплей вытянут на всю переднюю панель, а рамка тонкая.

Производительность, автономность, экран — по этим параметрам устройство тоже достойно. С Kirin 980 система работает быстро, игры запускаются без ограничений, аккумулятор всего 3650 мАч, но за счёт оптимизации аппарат живёт два дня от одной зарядки при умеренной нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер). Экран AMOLED с разрешением Full HD+, это сочные цвета с глубоким чёрным и чёткая картинка.

Минусы у смартфона тоже есть. Это звук и герметичность корпуса. Динамик один — на нижнем торце корпуса, не стерео. Он громкий, но во флагмане хотелось бы иметь более объёмный звук. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP53, то есть устойчив только к брызгам.

OPPO Reno 2

Цена: 40 тысяч рублей.

Этот смартфон новой линейки Reno — наиболее выгодный по соотношению цены и характеристик. Фишка устройства — основная камера. Она оснащена четырьмя модулями — основным, ультраширокоугольным, телефото с трёхкратным увеличением и монохромным режимом.

Один из плюсов камеры — ночная съёмка. В ней цвета получаются максимально естественными, а детализация на уровне флагманов Huawei. Лайф оказался с этим смартфоном в Лондоне, и вот какие фотографии получились при недостаточной освещённости:

Ещё одна фишка камеры — съёмка в полной темноте с режимом Ultra Dark. Здесь страдает детализация, но вы получите кадр с силуэтами захваченных объектов. В таком режиме камера видит больше, чем человеческий глаз.

И третье преимущество камеры — стабилизация видео. Самое хардкорное испытание — ночью. Источники света дрожанием сразу выдадут посредственную стабилизацию. В Reno 2 она работает достойно. Опять же, съёмка в Лондоне ночью, Саутуоркский мост, река Темза. И при недостаточной освещённости на ходу получается видео с отличной стабилизацией.

Reno 2 выделяется дизайном: камера не выпирает, сенсоры расположены вертикально, как везде, но по центру, фронтальная камера — выезжающая, поэтому вырезов в экране нет. Корпус уникален ещё и наличием миниатюрного выступа O Dot. Формально он добавлен, чтобы камера не царапалась. Фактически этот элемент выделяет линейку Reno среди остальных, как Adidas три полоски, а iPhone — "чёлка" и логотип на задней панели.

В остальном аппарат смотрится достойно на фоне конкурентов. Чип — Snapdragon 730G, не топовый, но работает без ограничений. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, с ним заряда хватает на полтора дня. Динамик один, NFC есть.

iPhone 11

Цена: от 60 тысяч рублей.

В 2019 году удешевлённая модель iPhone позиционируется основной, а флагманы — подороже. Это справедливо — людям больше интересен смартфон на iOS с выгодным соотношением цены и характеристик, а не статусный гаджет.

Кроме того, потерь будет мало — 11-й предлагает все фишки Pro-моделей, вроде новых режимов камеры. Пожертвовать пришлось экраном, телефотообъективом и зарядкой — в комплекте лежит старая и медленная на 5 ватт, а не быстрая.

Камера в iPhone 11 двойная — с широкоугольным и ультраширокоугольным модулями на 12 + 12 Мпикс. В плане качества она не лучшая, флагманы Huawei выдают более совершенную картинку при недостаточной освещённости. iPhone не пытается быть лучшим в чём-то одном, а предлагает набор сбалансированных возможностей.

Кроме того, разработчики сумели добавить ряд новых режимов, не усложняя интерфейс приложения камеры новыми кнопками. Ночной режим включается автоматически — система сама определяет, как долго надо держать смартфон статично, чтобы получить качественный снимок. Режим Deep Fusion для более высокой детализации также включается автоматически — перед съёмкой пользователь просто видит уведомление о включении камеры. Это всё, что ему надо знать.

Автономность достойная — заряда хватит на полтора дня пользования. XR был лучшим по автономности среди всех iPhone в 2018 году, а 11-й живёт на час дольше. Производительность топовая, динамики стерео. Минус устройства — экран. Разрешение — HD+, картинка будет менее чёткой, чем у большинства смартфонов. Технология — LCD, а не OLED, здесь чёрный цвет будет тёмно-серым. В общем, компромиссы есть, но минимальные.

Honor View 20

Цена: 19 тысяч рублей.

Первый смартфон в мире с "дырявым" экраном. Впрочем, различия между ним и "каплей" минимум — первая располагается сбоку, вторая — по центру, всё.

В играх и приложениях разница не ощущается. В гайдлайнах для разработчиков Google рекомендует не задействовать всю область возле верхней и нижней граней рамок, поэтому все важные элементы располагаются ближе к центру. Видео в Full HD воспроизводится в пропорциях 16:9, по краям появляются чёрные полосы.

View 20 интересен и оформлением задней панели. Она отражает лучи в форме буквы V, напоминая о названии линейки. Правда, крышка хорошо собирает отпечатки пальцев, поэтому уникальная задняя панель быстро заляпается.

Камера устройства неплохая. Выдаёт отличные снимки почти в любых условиях, в том числе ночью. Также выходят достойные видео с качественной оптической стабилизацией. Но она одна, нет ни телеобъектива, ни ультраширокого модуля. Возможно, именно поэтому View 20 и подешевел: Honor 20 и 20 Pro при похожих экране, процессоре и аккумуляторе предлагают камеры универсальнее, с большим числом модулей.

Чип — Kirin 980, это работа без ограничений. Объём оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, что исключает вылет приложений из многозадачности, ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, с ним заряда хватит на полтора дня.

Redmi Note 7

Цена: от 12 тысяч рублей.

Хит этого года — самый популярный смартфон, по данным "Яндекс.Маркета" на сентябрь. Аппарат выгоден по соотношению цены и качества — топ-менеджер Redmi Лу Вэйбин признавался, что бренд работает в убыток, производя смартфон.

Главное нововведение в Redmi Note 7 — переход на современный разъём USB-C вместо древнего microUSB. В 2018 году он был даже у смартфонов среднего класса, вроде Honor 8X, а в 2019-м, к сожалению, до сих пор встречается чаще современного порта в сегменте 10–15 тысяч рублей. Он удобнее — втыкается любой стороной.

Второй плюс смартфона — камера. Даже при недостаточной освещённости получаются достойные фотографии с высокой детализацией, широким динамическим диапазоном и минимумом шумов. Вот какие фотографии получаются в обычном режиме, не в ночном:

Производительность Redmi Note 7 обычная для начального ценового уровня — требовательные игры запускаются на средних настройках графики. Автономность отличная — с 4000 мАч энергии хватает на два дня пользования с умеренной нагрузкой. NFC нет, и это главный минус устройства.