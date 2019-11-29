Гаджеты и кино почти бесплатно. Лучшие скидки в чёрную пятницу

Растерялись среди огромного количества предложений в день распродаж? Лайф собрал самые выгодные. Среди них скидки на гаджеты, подписки в онлайн-кинотеатрах и курсы иностранных языков — приятное и полезное.

Skyeng

Онлайн-школа объявляет о скидках до 50% на изучение английского языка. Чтобы получить их, надо оставить заявку на сайте и пройти бесплатный онлайн-урок в свободное время. Скидка действует как для новых клиентов, так и для уже зарегистрированных при покупке нового курса.

Ivi

Онлайн-кинотеатр предлагает подписку на год со скидкой 58% — за 1999 рублей вместо 4788 рублей. В медиатеке сервиса доступно более 80 тысяч сериалов и фильмов в высоком разрешении, без рекламы и с возможностью загрузки на смартфоны и планшеты. Возможен одновременный просмотр на пяти устройствах.

Megogo

Этот онлайн-кинотеатр снизил цены. Доступны скидки на подписку и покупку сериалов и кино до 50%, а также два вида подписки — максимальную и премиальную (фильмы можно приобрести на два дня или навсегда).

AliExpress

Главная площадка для тех, кто любит экономить, и фронтмен любых распродаж. На этот раз на маркетплейсе можно найти скидки до 60%.

Одежда, бытовая техника, гаджеты — на площадке есть все самые популярные виды товаров. Единственный минус — стоит внимательно отнестись к продавцам. От их добросовестности зависит качество товара и скорость доставки. Как не стать жертвой обмана и выбрать лучшего для себя продавца, мы уже рассказывали.

"Связной"

В российском магазине электроники можно найти смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, умные часы, игровые приставки и другие гаджеты со скидками до 75%.

К примеру, планшет Samsung Galaxy Tab S6 в нём продаётся за 49 990 рублей вместо 59 990, на десять тысяч дешевле. На хит этого года Xiaomi Redmi Note 7 в комплектации 4+64 Гбайт висит скидка 19% — 12 990 рублей вместо 15 990.

"Билайн"

В магазине сотового оператора доступны скидки до 90%. В ассортименте доступно более пяти тысяч устройств — это смартфоны, планшеты, аксессуары.

К примеру, смартфон Samsung Galaxy A30 продаётся за 13 990 рублей вместо 16 990. А Huawei P30 Lite — за 13 990 рублей вместо 19 990. Также действуют скидки на домашний интернет и мультиплатформенный сервис "Билайн-ТВ".

Okko

Онлайн-кинотеатр набрал популярность, начав показывать Английскую премьер-лигу (АПЛ) по футболу. В чёрную пятницу оформить подписку на АПЛ можно со скидкой: 30 дней — за один рубль и 1990 рублей — за весь сезон вместо 3990 рублей.

Кроме того, кинотеатр предложил скидки на другой контент. В нём можно получить один фильм за один рубль и оформить подписку на семь дней по акции.

Huawei

В официальном магазине бренда можно найти товары со скидками до 17 тысяч рублей. Компания особенно щедра из-за ситуации с санкциями США. Проблема еще не решена, но уже выпущенные устройства точно не лишатся сервисов Google.

Среди устройств со скидками есть беспроводные наушники FreeLace, способные непрерывно воспроизводить звук в течение 18 часов, или компактный флагман с камерой с 5-кратным гибридным зумом Huawei P30. Также в магазине есть акция на дополнительные товары: к примеру, купив флагман P30 Pro за 60 тысяч рублей, вы сможете бесплатно набрать аксессуаров на 17 тысяч рублей.

Booking

До 2 декабря на сайте сервиса интернет-бронирования отелей действуют скидки от 40%. Скидки доступны на отели по всему миру, больше всего спецпредложений в Риме, Стамбуле, Бангкоке, Патонг-Бич и Боготе.